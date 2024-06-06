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Ракова назвала лидеров по качеству общего образования - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
12:40 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/obrazovanie-1950960635.html
Ракова назвала лидеров по качеству общего образования
Ракова назвала лидеров по качеству общего образования - РИА Новости, 06.06.2024
Ракова назвала лидеров по качеству общего образования
Сингапур и Москва являются лидерами в мире по качеству общего образования, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:40
2024-06-06T12:40
пмэф-2024
сингапур
москва
анастасия ракова
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Сингапур и Москва являются лидерами в мире по качеству общего образования, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время сессии Петербургского международного экономического форума. "Во многом экономическое чудо и тот уровень, который есть в Сингапуре, связан с тем, что государство очень вовремя начало заниматься пропагандой, популяризацией среднего образования. Сингапур по качеству общего образования - лидер вместе с Москвой в мире", - сказала Ракова. Она добавила, что 65% школьников Сингапура выбирают вход в профессию через СПО, а в Москве данный показатель составляет только 40%. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/tsar-1950567520.html
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сингапур, москва, анастасия ракова , общество
ПМЭФ-2024, Сингапур, Москва, Анастасия Ракова , Общество
Ракова назвала лидеров по качеству общего образования

Ракова назвала Сингапур И Москву лидерами в мире по качеству общего образования

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на ПМЭФ-2024
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Сингапур и Москва являются лидерами в мире по качеству общего образования, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время сессии Петербургского международного экономического форума.
"Во многом экономическое чудо и тот уровень, который есть в Сингапуре, связан с тем, что государство очень вовремя начало заниматься пропагандой, популяризацией среднего образования. Сингапур по качеству общего образования - лидер вместе с Москвой в мире", - сказала Ракова.
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Она добавила, что 65% школьников Сингапура выбирают вход в профессию через СПО, а в Москве данный показатель составляет только 40%.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024СингапурМоскваАнастасия РаковаОбщество
 
 
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