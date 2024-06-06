https://ria.ru/20240606/obrazovanie-1950960635.html
Ракова назвала лидеров по качеству общего образования
Ракова назвала лидеров по качеству общего образования - РИА Новости, 06.06.2024
Ракова назвала лидеров по качеству общего образования
Сингапур и Москва являются лидерами в мире по качеству общего образования, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:40
2024-06-06T12:40
2024-06-06T12:40
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анастасия ракова
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Сингапур и Москва являются лидерами в мире по качеству общего образования, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время сессии Петербургского международного экономического форума. "Во многом экономическое чудо и тот уровень, который есть в Сингапуре, связан с тем, что государство очень вовремя начало заниматься пропагандой, популяризацией среднего образования. Сингапур по качеству общего образования - лидер вместе с Москвой в мире", - сказала Ракова. Она добавила, что 65% школьников Сингапура выбирают вход в профессию через СПО, а в Москве данный показатель составляет только 40%. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/tsar-1950567520.html
https://ria.ru/20240606/siyyarto-1950880261.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сингапур, москва, анастасия ракова , общество
ПМЭФ-2024, Сингапур, Москва, Анастасия Ракова , Общество
Ракова назвала лидеров по качеству общего образования
Ракова назвала Сингапур И Москву лидерами в мире по качеству общего образования
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Сингапур и Москва являются лидерами в мире по качеству общего образования, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время сессии Петербургского международного экономического форума.
"Во многом экономическое чудо и тот уровень, который есть в Сингапуре, связан с тем, что государство очень вовремя начало заниматься пропагандой, популяризацией среднего образования. Сингапур по качеству общего образования - лидер вместе с Москвой в мире", - сказала Ракова.
Она добавила, что 65% школьников Сингапура выбирают вход в профессию через СПО, а в Москве данный показатель составляет только 40%.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.