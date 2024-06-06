https://ria.ru/20240606/obrazovanie-1950960635.html

Ракова назвала лидеров по качеству общего образования

Ракова назвала лидеров по качеству общего образования - РИА Новости, 06.06.2024

Ракова назвала лидеров по качеству общего образования

Сингапур и Москва являются лидерами в мире по качеству общего образования, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T12:40

2024-06-06T12:40

2024-06-06T12:40

пмэф-2024

сингапур

москва

анастасия ракова

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Сингапур и Москва являются лидерами в мире по качеству общего образования, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время сессии Петербургского международного экономического форума. "Во многом экономическое чудо и тот уровень, который есть в Сингапуре, связан с тем, что государство очень вовремя начало заниматься пропагандой, популяризацией среднего образования. Сингапур по качеству общего образования - лидер вместе с Москвой в мире", - сказала Ракова. Она добавила, что 65% школьников Сингапура выбирают вход в профессию через СПО, а в Москве данный показатель составляет только 40%. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/tsar-1950567520.html

https://ria.ru/20240606/siyyarto-1950880261.html

сингапур

москва

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Дарья Буймова

сингапур, москва, анастасия ракова , общество