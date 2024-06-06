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У британских военных на 80-летии высадки в Нормандии попросили паспорта - РИА Новости, 06.06.2024
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16:37 06.06.2024 (обновлено: 16:43 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/normandiya-1951068463.html
У британских военных на 80-летии высадки в Нормандии попросили паспорта
У британских военных на 80-летии высадки в Нормандии попросили паспорта - РИА Новости, 06.06.2024
У британских военных на 80-летии высадки в Нормандии попросили паспорта
Британским парашютистам пришлось предъявлять паспорта, когда они десантировались во Франции 6 июня по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, сообщает... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:37
2024-06-06T16:43
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Британским парашютистам пришлось предъявлять паспорта, когда они десантировались во Франции 6 июня по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, сообщает газета Sun. "Вместо германских орудий – как это было в случае с их предками – британцев встречал французский паспортный контроль", - пишет газета. Отмечается, что десантировавшиеся во французской Нормандии британцы были вынуждены предъявлять паспорта из-за того, что Великобритания больше не входит в Евросоюз. Французская погранслужба установила в поле, где высаживались британцы, столы с компьютерами для проставления штампов в паспорта десантников. "Такого мы еще не видели", - заявил газете командир британской 16-й десантно-штурмовой бригады бригадный генерал Марк Берри. При этом газета отмечает, что американским и бельгийским десантникам предъявлять паспорта по прибытии во Францию не пришлось: американцы взошли на борт своего самолета с территории Франции, а бельгийцев пустили в страну на правах граждан ЕС.
https://ria.ru/20240606/bayden-1951065673.html
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в мире, франция, нормандия, великобритания, sun, евросоюз
В мире, Франция, Нормандия, Великобритания, Sun, Евросоюз
У британских военных на 80-летии высадки в Нормандии попросили паспорта

Sun: в Нормандии британцы предъявили паспорта после юбилейного десантирования

© The SunКадр видео, опубликованного изданием The sun, на котором видно как британские парашютисты предъявляют паспорта после того как они десантировались во Франции 6 июня по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии
Кадр видео, опубликованного изданием The sun, на котором видно как британские парашютисты предъявляют паспорта после того как они десантировались во Франции 6 июня по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии
© The Sun
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Британским парашютистам пришлось предъявлять паспорта, когда они десантировались во Франции 6 июня по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, сообщает газета Sun.
«
"Вместо германских орудий – как это было в случае с их предками – британцев встречал французский паспортный контроль", - пишет газета.
© The SunКадр видео, опубликованного изданием The sun, на котором видно как британские парашютисты предъявляют паспорта после того как они десантировались во Франции 6 июня по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии
Кадр видео, опубликованного изданием The sun, на котором видно как британские парашютисты предъявляют паспорта после того как они десантировались во Франции 6 июня по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии
© The Sun
Кадр видео, опубликованного изданием The sun, на котором видно как британские парашютисты предъявляют паспорта после того как они десантировались во Франции 6 июня по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии
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Отмечается, что десантировавшиеся во французской Нормандии британцы были вынуждены предъявлять паспорта из-за того, что Великобритания больше не входит в Евросоюз. Французская погранслужба установила в поле, где высаживались британцы, столы с компьютерами для проставления штампов в паспорта десантников.
© The SunКадр видео, опубликованного изданием The sun, на котором видно как британские парашютисты предъявляют паспорта после того как они десантировались во Франции 6 июня по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии
Кадр видео, опубликованного изданием The sun, на котором видно как британские парашютисты предъявляют паспорта после того как они десантировались во Франции 6 июня по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии
© The Sun
Кадр видео, опубликованного изданием The sun, на котором видно как британские парашютисты предъявляют паспорта после того как они десантировались во Франции 6 июня по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии
"Такого мы еще не видели", - заявил газете командир британской 16-й десантно-штурмовой бригады бригадный генерал Марк Берри.
При этом газета отмечает, что американским и бельгийским десантникам предъявлять паспорта по прибытии во Францию не пришлось: американцы взошли на борт своего самолета с территории Франции, а бельгийцев пустили в страну на правах граждан ЕС.
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