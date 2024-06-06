https://ria.ru/20240606/normandiya-1951068463.html

У британских военных на 80-летии высадки в Нормандии попросили паспорта

У британских военных на 80-летии высадки в Нормандии попросили паспорта - РИА Новости, 06.06.2024

У британских военных на 80-летии высадки в Нормандии попросили паспорта

Британским парашютистам пришлось предъявлять паспорта, когда они десантировались во Франции 6 июня по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, сообщает... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:37

2024-06-06T16:37

2024-06-06T16:43

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Британским парашютистам пришлось предъявлять паспорта, когда они десантировались во Франции 6 июня по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, сообщает газета Sun. "Вместо германских орудий – как это было в случае с их предками – британцев встречал французский паспортный контроль", - пишет газета. Отмечается, что десантировавшиеся во французской Нормандии британцы были вынуждены предъявлять паспорта из-за того, что Великобритания больше не входит в Евросоюз. Французская погранслужба установила в поле, где высаживались британцы, столы с компьютерами для проставления штампов в паспорта десантников. "Такого мы еще не видели", - заявил газете командир британской 16-й десантно-штурмовой бригады бригадный генерал Марк Берри. При этом газета отмечает, что американским и бельгийским десантникам предъявлять паспорта по прибытии во Францию не пришлось: американцы взошли на борт своего самолета с территории Франции, а бельгийцев пустили в страну на правах граждан ЕС.

https://ria.ru/20240606/bayden-1951065673.html

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