https://ria.ru/20240606/normandiya-1951035868.html

Ветеран из США умер по пути в Нормандию на памятные мероприятия

Ветеран из США умер по пути в Нормандию на памятные мероприятия - РИА Новости, 06.06.2024

Ветеран из США умер по пути в Нормандию на памятные мероприятия

Американский ветеран Второй мировой войны, 102-летний Роберт Персикитти, скончался в пути на мероприятие во Франции, посвященное годовщине высадки союзников в... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T15:29

2024-06-06T15:29

2024-06-06T15:32

в мире

нормандия

вторая мировая война (1939-1945)

франция

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912106238_0:458:2614:1928_1920x0_80_0_0_8c76567d38f855741acd45482def8ce1.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Американский ветеран Второй мировой войны, 102-летний Роберт Персикитти, скончался в пути на мероприятие во Франции, посвященное годовщине высадки союзников в Нормандии, пишет телеканал News 10 NBC. "Роберт Персикитти, 102-летний ветеран Второй мировой войны, умер утром в пятницу 31 мая в поездке на мероприятие по случаю 80-летней годовщины высадки союзников в Нормандии", - говорится в материале. Согласно сообщению, Персикитти и его помощник прилетели в Германию, откуда отправились во французскую Нормандию на корабле. На борту ветеран почувствовал себя плохо и был госпитализирован на вертолете обратно в Германию, где позже скончался. Издание отмечает, что в годы Второй мировой войны Персикитти служил радистом на тихоокеанском флоте США, участвовал в боевых действиях против Японии и был свидетелем поднятия американского флага на японском острове Иводзима, запечатленного на легендарной фотографии. В 2020 году имя Персикитти было включено в зал славы ветеранов штата Нью-Йорк.

https://ria.ru/20240606/evropa-1950797897.html

нормандия

франция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нормандия, вторая мировая война (1939-1945), франция, сша