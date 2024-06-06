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Ветеран из США умер по пути в Нормандию на памятные мероприятия - РИА Новости, 06.06.2024
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15:29 06.06.2024 (обновлено: 15:32 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/normandiya-1951035868.html
Ветеран из США умер по пути в Нормандию на памятные мероприятия
Ветеран из США умер по пути в Нормандию на памятные мероприятия - РИА Новости, 06.06.2024
Ветеран из США умер по пути в Нормандию на памятные мероприятия
Американский ветеран Второй мировой войны, 102-летний Роберт Персикитти, скончался в пути на мероприятие во Франции, посвященное годовщине высадки союзников в... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:29
2024-06-06T15:32
в мире
нормандия
вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Американский ветеран Второй мировой войны, 102-летний Роберт Персикитти, скончался в пути на мероприятие во Франции, посвященное годовщине высадки союзников в Нормандии, пишет телеканал News 10 NBC. "Роберт Персикитти, 102-летний ветеран Второй мировой войны, умер утром в пятницу 31 мая в поездке на мероприятие по случаю 80-летней годовщины высадки союзников в Нормандии", - говорится в материале. Согласно сообщению, Персикитти и его помощник прилетели в Германию, откуда отправились во французскую Нормандию на корабле. На борту ветеран почувствовал себя плохо и был госпитализирован на вертолете обратно в Германию, где позже скончался. Издание отмечает, что в годы Второй мировой войны Персикитти служил радистом на тихоокеанском флоте США, участвовал в боевых действиях против Японии и был свидетелем поднятия американского флага на японском острове Иводзима, запечатленного на легендарной фотографии. В 2020 году имя Персикитти было включено в зал славы ветеранов штата Нью-Йорк.
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в мире, нормандия, вторая мировая война (1939-1945), франция, сша
В мире, Нормандия, Вторая мировая война (1939-1945), Франция, США
Ветеран из США умер по пути в Нормандию на памятные мероприятия

News 10 NBC: ветеран из США умер по пути в Нормандию на памятные мероприятия

© AP PhotoОперация "Оверлорд", вторжение союзных войск на побережье Нормандии, Франция, июнь 1944 года
Операция Оверлорд, вторжение союзных войск на побережье Нормандии, Франция, июнь 1944 года - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo
Операция "Оверлорд", вторжение союзных войск на побережье Нормандии, Франция, июнь 1944 года. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Американский ветеран Второй мировой войны, 102-летний Роберт Персикитти, скончался в пути на мероприятие во Франции, посвященное годовщине высадки союзников в Нормандии, пишет телеканал News 10 NBC.
"Роберт Персикитти, 102-летний ветеран Второй мировой войны, умер утром в пятницу 31 мая в поездке на мероприятие по случаю 80-летней годовщины высадки союзников в Нормандии", - говорится в материале.
Согласно сообщению, Персикитти и его помощник прилетели в Германию, откуда отправились во французскую Нормандию на корабле. На борту ветеран почувствовал себя плохо и был госпитализирован на вертолете обратно в Германию, где позже скончался.
Издание отмечает, что в годы Второй мировой войны Персикитти служил радистом на тихоокеанском флоте США, участвовал в боевых действиях против Японии и был свидетелем поднятия американского флага на японском острове Иводзима, запечатленного на легендарной фотографии. В 2020 году имя Персикитти было включено в зал славы ветеранов штата Нью-Йорк.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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В миреНормандияВторая мировая война (1939-1945)ФранцияСША
 
 
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