https://ria.ru/20240606/nauka-1951119132.html

Российская наука "поймала кураж" в ответ на санкции, заявила РАН

Российская наука "поймала кураж" в ответ на санкции, заявила РАН - РИА Новости, 06.06.2024

Российская наука "поймала кураж" в ответ на санкции, заявила РАН

Западные санкции стимулировали российских ученых к активной работе, считает вице-президент Российской академии наук (РАН), вице-президент Национального... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T18:22

2024-06-06T18:22

2024-06-06T18:22

пмэф-2024

наука

российская академия наук

курчатовский институт

санкции в отношении россии

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Западные санкции стимулировали российских ученых к активной работе, считает вице-президент Российской академии наук (РАН), вице-президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" академик Владислав Панченко. Модератор сессии "Новые горизонты научной дипломатии в условиях неопределённости: что можно сделать прямо сейчас?" Петербургского международного экономического форума-2024 политолог Федор Лукьянов поинтересовался у Панченко, "поймала ли кураж" российская наука в условиях внешнего давления. "Если коротко ответить, то да", - ответил Панченко. По его словам, многое зависит от человеческого характера, от ментальности. "Некоторые люди скисают, если на них давят... Могу сказать, что в Академии наук, глядя на своих коллег, друзей, с которыми мы десятки лет вместе работаем, - это многих стимулировало, возбудило, и мы действительно работаем. И Академия сейчас очень многие вещи развивает. Посмотрите, Академия совершенно другой стала буквально за полгода", - добавил Панченко. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240522/zapad-1947479865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

наука, российская академия наук, курчатовский институт, санкции в отношении россии, россия