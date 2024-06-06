https://ria.ru/20240606/nauka-1951119132.html
Российская наука "поймала кураж" в ответ на санкции, заявила РАН
Российская наука "поймала кураж" в ответ на санкции, заявила РАН - РИА Новости, 06.06.2024
Российская наука "поймала кураж" в ответ на санкции, заявила РАН
Западные санкции стимулировали российских ученых к активной работе, считает вице-президент Российской академии наук (РАН), вице-президент Национального... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T18:22
2024-06-06T18:22
2024-06-06T18:22
пмэф-2024
наука
российская академия наук
курчатовский институт
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Западные санкции стимулировали российских ученых к активной работе, считает вице-президент Российской академии наук (РАН), вице-президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" академик Владислав Панченко. Модератор сессии "Новые горизонты научной дипломатии в условиях неопределённости: что можно сделать прямо сейчас?" Петербургского международного экономического форума-2024 политолог Федор Лукьянов поинтересовался у Панченко, "поймала ли кураж" российская наука в условиях внешнего давления. "Если коротко ответить, то да", - ответил Панченко. По его словам, многое зависит от человеческого характера, от ментальности. "Некоторые люди скисают, если на них давят... Могу сказать, что в Академии наук, глядя на своих коллег, друзей, с которыми мы десятки лет вместе работаем, - это многих стимулировало, возбудило, и мы действительно работаем. И Академия сейчас очень многие вещи развивает. Посмотрите, Академия совершенно другой стала буквально за полгода", - добавил Панченко. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука, российская академия наук, курчатовский институт, санкции в отношении россии, россия
ПМЭФ-2024, Наука, Российская академия наук, Курчатовский институт, Санкции в отношении России, Россия
Российская наука "поймала кураж" в ответ на санкции, заявила РАН
Вице-президент РАН Панченко: российская наука поймала кураж в ответ на санкции
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Западные санкции стимулировали российских ученых к активной работе, считает вице-президент Российской академии наук (РАН), вице-президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" академик Владислав Панченко.
Модератор сессии "Новые горизонты научной дипломатии в условиях неопределённости: что можно сделать прямо сейчас?" Петербургского международного экономического форума-2024 политолог Федор Лукьянов
поинтересовался у Панченко, "поймала ли кураж" российская наука в условиях внешнего давления. "Если коротко ответить, то да", - ответил Панченко. По его словам, многое зависит от человеческого характера, от ментальности.
"Некоторые люди скисают, если на них давят... Могу сказать, что в Академии наук, глядя на своих коллег, друзей, с которыми мы десятки лет вместе работаем, - это многих стимулировало, возбудило, и мы действительно работаем. И Академия сейчас очень многие вещи развивает. Посмотрите, Академия совершенно другой стала буквально за полгода", - добавил Панченко.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.