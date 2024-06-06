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В Испании расследуют нападение на украинца, которого облили кислотой
В Испании расследуют нападение на украинца, которого облили кислотой - РИА Новости, 06.06.2024
В Испании расследуют нападение на украинца, которого облили кислотой
Национальная полиция Испании расследует нападение с применением кислоты на гражданина Украины, получившего сильные ожоги лица, сообщает испанская газета ABC со... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:36
2024-06-06T15:36
2024-06-06T15:52
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МАДРИД, 6 июн - РИА Новости. Национальная полиция Испании расследует нападение с применением кислоты на гражданина Украины, получившего сильные ожоги лица, сообщает испанская газета ABC со ссылкой на источники. По информации издания, инцидент произошел в курортном городе Бенидорм в конце мая: мужчина подвергся нападению с применением кислоты и получил ожоги третьей степени. О происшествии доложил в полицию очевидец, пострадавший был доставлен в больницу. Отмечается, что, судя по всему, это было сведение счетов из-за наркотиков. В пользу этой версии говорит тот факт, что пострадавший, который не говорит ни по-испански, ни по-английски, во время оказания помощи произнес слово "наркомафия".
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в мире, испания, украина
В Испании расследуют нападение на украинца, которого облили кислотой
ABC: полиция Испании расследует нападение на украинца, которого облили кислотой
МАДРИД, 6 июн - РИА Новости.
Национальная полиция Испании расследует нападение с применением кислоты на гражданина Украины, получившего сильные ожоги лица, сообщает испанская газета ABC
со ссылкой на источники.
По информации издания, инцидент произошел в курортном городе Бенидорм в конце мая: мужчина подвергся нападению с применением кислоты и получил ожоги третьей степени. О происшествии доложил в полицию очевидец, пострадавший был доставлен в больницу.
Отмечается, что, судя по всему, это было сведение счетов из-за наркотиков. В пользу этой версии говорит тот факт, что пострадавший, который не говорит ни по-испански, ни по-английски, во время оказания помощи произнес слово "наркомафия".