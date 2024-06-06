https://ria.ru/20240606/nalog-1950901225.html

Набиуллина рассказала, какой нужен налог на прибыль

Набиуллина рассказала, какой нужен налог на прибыль - РИА Новости, 06.06.2024

Набиуллина рассказала, какой нужен налог на прибыль

Сейчас важно сделать налог на прибыль таким, чтобы он не дестимулировал, а стимулировал инвестиции: например, можно было бы распространить налоговые стимулы на... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T10:12

2024-06-06T10:12

2024-06-06T10:12

пмэф-2024

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Сейчас важно сделать налог на прибыль таким, чтобы он не дестимулировал, а стимулировал инвестиции: например, можно было бы распространить налоговые стимулы на компании, которые привлекают средства для инвестиций, наравне с теми, кто инвестирует собственную прибыль, заявила на ПМЭФ глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Очень важно сейчас в условиях изменений в налоговую систему, настройке налога на прибыль сделать его таким, чтобы он не дестимулировал инвестиции, а, наоборот, стимулировал инвестиции", - сказала глава ЦБ. "Здесь важно дать стимулы не только тем, кто инвестирует из своей прибыли, но и тем, кто инвестирует, привлекая деньги на рынке капитала", - добавила Набиуллина. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240604/minfin-1950431535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)