https://ria.ru/20240606/nalog-1950901225.html
Набиуллина рассказала, какой нужен налог на прибыль
Набиуллина рассказала, какой нужен налог на прибыль - РИА Новости, 06.06.2024
Набиуллина рассказала, какой нужен налог на прибыль
Сейчас важно сделать налог на прибыль таким, чтобы он не дестимулировал, а стимулировал инвестиции: например, можно было бы распространить налоговые стимулы на... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:12
2024-06-06T10:12
2024-06-06T10:12
пмэф-2024
экономика
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эльвира набиуллина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Сейчас важно сделать налог на прибыль таким, чтобы он не дестимулировал, а стимулировал инвестиции: например, можно было бы распространить налоговые стимулы на компании, которые привлекают средства для инвестиций, наравне с теми, кто инвестирует собственную прибыль, заявила на ПМЭФ глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Очень важно сейчас в условиях изменений в налоговую систему, настройке налога на прибыль сделать его таким, чтобы он не дестимулировал инвестиции, а, наоборот, стимулировал инвестиции", - сказала глава ЦБ. "Здесь важно дать стимулы не только тем, кто инвестирует из своей прибыли, но и тем, кто инвестирует, привлекая деньги на рынке капитала", - добавила Набиуллина. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина рассказала, какой нужен налог на прибыль
Набиуллина: налог на прибыль должен стимулировать инвестиции