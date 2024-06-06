https://ria.ru/20240606/muzey-1951185428.html

Обновленный музей-заповедник Пушкина открыт для посещения в Большом Болдино

Обновленный музей-заповедник Пушкина открыт для посещения в Большом Болдино - РИА Новости, 06.06.2024

Обновленный музей-заповедник Пушкина открыт для посещения в Большом Болдино

Объекты литературно-мемориального музея-заповедника Александра Пушкина "Болдино" открылись для посещения в Большом Болдине после реставрации и реэкспозиции,... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T23:40

2024-06-06T23:40

2024-06-06T23:40

нижегородская область

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Объекты литературно-мемориального музея-заповедника Александра Пушкина "Болдино" открылись для посещения в Большом Болдине после реставрации и реэкспозиции, сообщает министерство культуры Нижегородской области. Это три территории общей площадью почти 52 гектара - усадьба Пушкиных с парком и прудами в Большом Болдино, усадьба сына поэта с парком и прудами в селе Львовка и заповедная роща "Лучинник". Как сообщили в министерстве культуры Нижегородской области, подготовка к 225-летию велась в том числе в рамках федерального плана и нацпроекта "Культура". "Невозможно не заметить разительные перемены, которые произошли в Большом Болдине и на всей нижегородской земле. Я нахожусь под большим впечатлением! В Болдине стало еще больше любви к Пушкину. Потому что когда мы говорим о чем-то отдельно - об интерактивной части экспозиции, использовании современных технологий и так далее, - за всем за этим может стоять только одно - искренняя любовь к Пушкину", - приводятся в сообщении слова советника президента РФ Елены Ямпольской. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, реализация масштабного комплекса мероприятий по подготовке к юбилею началась в 2022 году. Работы были направлены не только на сохранение и развитие музея, но и на решение вопросов обеспечения работы инфраструктуры и сервисов для посетителей. "Мы очень активно принимали участие в реализации плана подготовки к 225-летию Александра Пушкина. Болдинцы и гости села имели возможность уже сегодня оценить то, что было сделано. Это шесть гектаров благоустройства самой усадьбы и территория еще в шесть, благоустроенная вокруг Болдина. Было отреставрировано около 70 фасадов домов жителей, в селе установлено более 3 тысяч метров заборов, и, что очень важно, по запросу жителей в муниципальном округе отремонтировано 50 километров автомобильных дорог", - сказал Никитин. Главной целью реставрации исторических объектов стало воссоздание элементов пушкинской эпохи, замена исторических несоответствий, которые стали наследием более ранних реставраций. Эту работу нижегородские реставраторы проводили совместно с экспертами по экспозиционно-выставочной работе из Санкт-Петербурга. Реставрационные и ремонтные работы проводились в двух главных мемориальных объектах усадьбы в Большом Болдино - Господском доме и Крепостной конторе, - в ней ремонтные работы не проводились с 1974 года. Также были отремонтированы здания Музея пушкинских сказок (Дом Успенского и Дом Фиалковского). Кроме того, на территории усадьбы был выполнен капитальный ремонт баньки и барской кухни. В барском доме усадьбы в селе Львовка, где расположен музей литературных героев Пушкина, ремонтные и реставрационные работы завершились в декабре 2023 года. Кроме того, было выполнено благоустройство территорий, входящих в состав музея усадеб и парковой зоны, сделана фасадная и архитектурная подсветка. На эти цели из регионального бюджета в 2023-2024 годах было выделено более 232,5 миллиона рублей. Кроме того, в рамках подготовки к 225-летию Пушкина в музее-заповеднике "Болдино" была проведена реэкспозиция. Завершено обновление литературно-мемориальной экспозиции "Пушкин в Болдине. Жизнь и творчество" в Господском доме, обновлена экспозиция в Музее литературных героев "Повестей Белкина" во Львовке и значительно модернизирована экспозиция в Музее пушкинских сказок. Кроме того, было отреставрировано более 20 музейных предметов и закуплено более 30 антикварных предметов пушкинской эпохи.

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https://ria.ru/20240606/festival-1951043433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нижегородская область, пушкин, россия, елена ямпольская, глеб никитин, александр пушкин