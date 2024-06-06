https://ria.ru/20240606/msp-1950845454.html

Мария Багреева: число МСП в Москве увеличилось на 5,5 процента за год

Мария Багреева: число МСП в Москве увеличилось на 5,5 процента за год - РИА Новости, 06.06.2024

Мария Багреева: число МСП в Москве увеличилось на 5,5 процента за год

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Москве за год выросло на 5,5% и на начало мая 2024 года достигло 926,6 тысячи, рассказала заммэра... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T09:20

2024-06-06T09:20

2024-06-06T10:04

москва

мария багреева

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Москве за год выросло на 5,5% и на начало мая 2024 года достигло 926,6 тысячи, рассказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."На начало мая в реестре субъектов МСП было зарегистрировано 435,9 тысячи индивидуальных предпринимателей. Это на 10,4% превышает показатель начала мая 2023 года. Число юридических лиц составило 490,7 тысячи – на 1,4% больше, чем годом ранее", – сообщила она в рамках Петербургского международного экономического форума.По данным столичного департамента экономической политики и развития города, на Москву приходится более 14% от общего числа субъектов МСП в стране. При этом более 885 тысяч зарегистрированных в городе субъектов МСП (95%) – это микропредприятия, их количество за год выросло на 5,5 %, а более 37 тысяч (4%) приходится на малые предприятия, которых за год стало больше на 5,1%. Средних предприятий в столице насчитывается порядка 4 тысяч (менее 0,5%), что на 6% больше, чем годом ранее.По словам Багреевой, средний сегмент предпринимателей имеет более гибкие бизнес-процессы, чем крупные компании, и служит перспективной платформой для технологических инноваций.Кроме того, в департаменте отметили, что около 300 тысяч субъектов МСП заняты в торговле, причем юридические лица чаще предпочитают оптовую торговлю, а ИП – розничную. Порядка 114,5 тысячи предпринимателей работают в профессиональной, научной и технической сферах, а еще 88,4 тысячи – в строительстве.Также сообщается, что среди отраслей лидером роста числа МСП стали бытовые услуги, их количество за год увеличилось на 14%. В образовании прирост составил 12,5%, в торговле – 8%.В мае 2024 года в секторе малого и среднего предпринимательства трудились почти 2,3 миллиона наемных работников, следует из данных реестра субъектов МСП. За год число выросло на 2,1%, при этом у юридических лиц рост составил 1,7%, а у ИП – 7,7%.

https://ria.ru/20240605/bagreeva-1950540394.html

https://ria.ru/20240523/bagreeva-1947760991.html

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москва, мария багреева