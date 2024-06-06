https://ria.ru/20240606/moskvichka-1950850050.html

Москвичка, которая не могла добиться выплаты, получает ее в Подмосковье

Москвичка, которая не могла добиться выплаты, получает ее в Подмосковье - РИА Новости, 06.06.2024

Москвичка, которая не могла добиться выплаты, получает ее в Подмосковье

Москвичка, которая не могла добиться региональной доплаты как неработающей из-за того, что прошлый работодатель продолжал отправлять её данные в пенсионный... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T01:14

2024-06-06T01:14

2024-06-06T02:16

общество

московская область (подмосковье)

новомосковский административный округ

москва

wildberries

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Москвичка, которая не могла добиться региональной доплаты как неработающей из-за того, что прошлый работодатель продолжал отправлять её данные в пенсионный фонд, с начала 2024 года получает ее в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения. Как ранее написал Telegram-канал "Baza", москвичка не может получить доплату к пенсии по потере кормильца из-за того, что компания Wildberries, как утверждается в посте канала, где девушка работала 2 года назад, продолжает отправлять её данные в пенсионный фонд. Согласно посту, Полина в сентябре 2023 года обратилась в департамент труда и соцзащиты и попросила назначить ей региональную доплату как неработающей. За сентябрь и октябрь выплаты пришли, но в ноябре их отозвали, пишет "Baza". В ведомстве рассказали, что в октябре 2023 года управление социальной защиты населения района Троицкого и Новомосковского административного округа Москвы произвели выплату Кучеровой региональной социальной доплаты за период с 1 сентября по 31 октября 2023 года. "Из Социального Фонда Российской Федерации поступили сведения о наличии у Полины Андреевны периода работы в сентябре и октябре 2023 года. Выплата региональной социальной доплаты с 01.11.2023 автоматически приостановлена. На основании данных, полученных по межведомственным запросам, Кучерова П.А. с 1 января 2024 года получает региональную социальную доплату в Московской области", - пояснили в департаменте. РИА Новости пока не располагает комментарием компании Wildberries по поводу данной ситуации.

https://realty.ria.ru/20240604/vyplaty-1950336960.html

https://ria.ru/20231025/nadbavki-1905055162.html

московская область (подмосковье)

новомосковский административный округ

москва

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общество, московская область (подмосковье), новомосковский административный округ, москва, wildberries