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Москвичка, которая не могла добиться выплаты, получает ее в Подмосковье - РИА Новости, 06.06.2024
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01:14 06.06.2024 (обновлено: 02:16 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/moskvichka-1950850050.html
Москвичка, которая не могла добиться выплаты, получает ее в Подмосковье
Москвичка, которая не могла добиться выплаты, получает ее в Подмосковье - РИА Новости, 06.06.2024
Москвичка, которая не могла добиться выплаты, получает ее в Подмосковье
Москвичка, которая не могла добиться региональной доплаты как неработающей из-за того, что прошлый работодатель продолжал отправлять её данные в пенсионный... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T01:14
2024-06-06T02:16
общество
московская область (подмосковье)
новомосковский административный округ
москва
wildberries
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Москвичка, которая не могла добиться региональной доплаты как неработающей из-за того, что прошлый работодатель продолжал отправлять её данные в пенсионный фонд, с начала 2024 года получает ее в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения. Как ранее написал Telegram-канал "Baza", москвичка не может получить доплату к пенсии по потере кормильца из-за того, что компания Wildberries, как утверждается в посте канала, где девушка работала 2 года назад, продолжает отправлять её данные в пенсионный фонд. Согласно посту, Полина в сентябре 2023 года обратилась в департамент труда и соцзащиты и попросила назначить ей региональную доплату как неработающей. За сентябрь и октябрь выплаты пришли, но в ноябре их отозвали, пишет "Baza". В ведомстве рассказали, что в октябре 2023 года управление социальной защиты населения района Троицкого и Новомосковского административного округа Москвы произвели выплату Кучеровой региональной социальной доплаты за период с 1 сентября по 31 октября 2023 года. "Из Социального Фонда Российской Федерации поступили сведения о наличии у Полины Андреевны периода работы в сентябре и октябре 2023 года. Выплата региональной социальной доплаты с 01.11.2023 автоматически приостановлена. На основании данных, полученных по межведомственным запросам, Кучерова П.А. с 1 января 2024 года получает региональную социальную доплату в Московской области", - пояснили в департаменте. РИА Новости пока не располагает комментарием компании Wildberries по поводу данной ситуации.
https://realty.ria.ru/20240604/vyplaty-1950336960.html
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московская область (подмосковье)
новомосковский административный округ
москва
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общество, московская область (подмосковье), новомосковский административный округ, москва, wildberries
Общество, Московская область (Подмосковье), Новомосковский административный округ, Москва, Wildberries
Москвичка, которая не могла добиться выплаты, получает ее в Подмосковье

Москвичка, не получившая доплату как неработающая, получает ее в Подмосковье

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Москвичка, которая не могла добиться региональной доплаты как неработающей из-за того, что прошлый работодатель продолжал отправлять её данные в пенсионный фонд, с начала 2024 года получает ее в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения.
Как ранее написал Telegram-канал "Baza", москвичка не может получить доплату к пенсии по потере кормильца из-за того, что компания Wildberries, как утверждается в посте канала, где девушка работала 2 года назад, продолжает отправлять её данные в пенсионный фонд. Согласно посту, Полина в сентябре 2023 года обратилась в департамент труда и соцзащиты и попросила назначить ей региональную доплату как неработающей. За сентябрь и октябрь выплаты пришли, но в ноябре их отозвали, пишет "Baza".
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В ведомстве рассказали, что в октябре 2023 года управление социальной защиты населения района Троицкого и Новомосковского административного округа Москвы произвели выплату Кучеровой региональной социальной доплаты за период с 1 сентября по 31 октября 2023 года.
"Из Социального Фонда Российской Федерации поступили сведения о наличии у Полины Андреевны периода работы в сентябре и октябре 2023 года. Выплата региональной социальной доплаты с 01.11.2023 автоматически приостановлена. На основании данных, полученных по межведомственным запросам, Кучерова П.А. с 1 января 2024 года получает региональную социальную доплату в Московской области", - пояснили в департаменте.
РИА Новости пока не располагает комментарием компании Wildberries по поводу данной ситуации.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Новомосковский административный округМоскваWildberries
 
 
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