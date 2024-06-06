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В Москве возможны локальные задержки наземного транспорта - РИА Новости, 06.06.2024
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16:06 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/moskva-1951053571.html
В Москве возможны локальные задержки наземного транспорта
В Москве возможны локальные задержки наземного транспорта - РИА Новости, 06.06.2024
В Москве возможны локальные задержки наземного транспорта
Из-за погодных условий в Москве возможны локальные задержки наземного транспорта, некоторые маршруты могут быть оперативно изменены, сообщается в... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:06
2024-06-06T16:06
общество
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Из-за погодных условий в Москве возможны локальные задержки наземного транспорта, некоторые маршруты могут быть оперативно изменены, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "В Москве сильный ливень, рекомендуем отказаться от поездок на автомобиле и использовать метро. Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены", - говорится в сообщении Дептранс рекомендовал москвичам и гостям столицы быть внимательнее и слушать объявления водителей.
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общество, москва, департамент транспорта г. москвы
Общество, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
В Москве возможны локальные задержки наземного транспорта

Дептранс Москвы: в городе возможны локальные задержки наземного транспорта

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоследствия непогоды в Москве
Последствия непогоды в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Из-за погодных условий в Москве возможны локальные задержки наземного транспорта, некоторые маршруты могут быть оперативно изменены, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
"В Москве сильный ливень, рекомендуем отказаться от поездок на автомобиле и использовать метро. Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены", - говорится в сообщении
Дептранс рекомендовал москвичам и гостям столицы быть внимательнее и слушать объявления водителей.
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Вчера, 14:29
 
ОбществоМоскваДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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