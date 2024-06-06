https://ria.ru/20240606/moskva-1951053571.html

В Москве возможны локальные задержки наземного транспорта

В Москве возможны локальные задержки наземного транспорта - РИА Новости, 06.06.2024

В Москве возможны локальные задержки наземного транспорта

Из-за погодных условий в Москве возможны локальные задержки наземного транспорта, некоторые маршруты могут быть оперативно изменены, сообщается в... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:06

2024-06-06T16:06

2024-06-06T16:06

общество

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Из-за погодных условий в Москве возможны локальные задержки наземного транспорта, некоторые маршруты могут быть оперативно изменены, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "В Москве сильный ливень, рекомендуем отказаться от поездок на автомобиле и использовать метро. Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены", - говорится в сообщении Дептранс рекомендовал москвичам и гостям столицы быть внимательнее и слушать объявления водителей.

https://ria.ru/20240606/dozhd-1951007579.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, департамент транспорта г. москвы