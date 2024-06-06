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В квартире подозреваемого в убийстве в Москве нашли магазины от автомата
В квартире подозреваемого в убийстве в Москве нашли магазины от автомата - РИА Новости, 06.06.2024
В квартире подозреваемого в убийстве в Москве нашли магазины от автомата
В ходе обыска по месту регистрации подозреваемого в убийстве на западе Москвы нашли магазины от автомата Калашникова и военное обмундирование, сообщает ГСУ СК... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:03
2024-06-06T16:03
2024-06-06T17:37
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В ходе обыска по месту регистрации подозреваемого в убийстве на западе Москвы нашли магазины от автомата Калашникова и военное обмундирование, сообщает ГСУ СК РФ по Москве в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова в Москве. МВД отмечало, что убийство могло быть заказным. СК возбудил уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Как отмечалось, подозреваемый в убийстве задержан, он оказал сопротивление и был ранен. "Следователями и криминалистами столичного СК в ходе проведения обыска по месту регистрации подозреваемого обнаружены магазины от автомата Калашникова и военное обмундирование", - говорится в сообщении.Судя по опубликованному СК фото, подозреваемый хранил дома баллистический шлем в чехле, армейские подсумки и два стандартных магазина к АК-74 на 30 патронов.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В квартире подозреваемого в убийстве в Москве нашли магазины от автомата
СК: в квартире подозреваемого в убийстве в Москве нашли магазины от автомата
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости.
В ходе обыска по месту регистрации подозреваемого в убийстве на западе Москвы нашли магазины от автомата Калашникова и военное обмундирование, сообщает ГСУ СК РФ по Москве в своем Telegram-канале
.
Ранее сообщалось, что 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова в Москве. МВД отмечало, что убийство могло быть заказным. СК возбудил уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Как отмечалось, подозреваемый в убийстве задержан, он оказал сопротивление и был ранен.
"Следователями и криминалистами столичного СК в ходе проведения обыска по месту регистрации подозреваемого обнаружены магазины от автомата Калашникова и военное обмундирование", - говорится в сообщении.
Судя по опубликованному СК фото, подозреваемый хранил дома баллистический шлем в чехле, армейские подсумки и два стандартных магазина к АК-74 на 30 патронов.