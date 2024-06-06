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В Молдавии одобрили поправки в УК о госизмене
В Молдавии одобрили поправки в УК о госизмене - РИА Новости, 06.06.2024
В Молдавии одобрили поправки в УК о госизмене
Депутаты от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) на заседании парламента в четверг одобрили в третьем чтении поправки в статью уголовного... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T19:30
2024-06-06T19:30
2024-06-06T19:30
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КИШИНЕВ, 6 июн - РИА Новости. Депутаты от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) на заседании парламента в четверг одобрили в третьем чтении поправки в статью уголовного кодекса о государственной измене. В парламенте Молдавии 23 мая был зарегистрирован и вынесен на общественные обсуждения проект внесения поправок в уголовный кодекс, которые расширяют понятие "государственная измена". В частности, к измене родине будут приравнены: переход на сторону врага во время войны, шпионаж, разглашение государственной тайны, оказание помощи в проведении враждебных действий против безопасности государства. В пояснительной записке авторы поправок уточнили, что "враждебные действия против безопасности государства выражаются также в кампаниях по дезинформации — организованной деятельности, с целью достижения враждебных целей через дезинформацию общества". "Законопроект одобрен в третьем и окончательном чтении голосами 55 депутатов", - заявил Гросу на заседании, которое транслировалось на официальном сайте парламента. Оппозиционные депутаты раскритиковали данный законопроект, отметив, что определение государственной измены является расплывчатым и представляет собой особую угрозу праву на свободу выражения мнений. "Проект был принят по сомнительной процедуре, кроме того, его раскритиковали международные общественные организации, в том числе Amnesty International. Положения проекта нарушают права человека", - заявил депутат от блока Коммунистов и социалистов Григорий Новак. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240606/shor-1951070978.html
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в мире, молдавия, amnesty international
В мире, Молдавия, Amnesty International
В Молдавии одобрили поправки в УК о госизмене
Парламент Молдавии одобрил поправки в статью уголовного кодекса о госизмене
КИШИНЕВ, 6 июн - РИА Новости. Депутаты от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) на заседании парламента в четверг одобрили в третьем чтении поправки в статью уголовного кодекса о государственной измене.
В парламенте Молдавии 23 мая был зарегистрирован и вынесен на общественные обсуждения проект внесения поправок в уголовный кодекс, которые расширяют понятие "государственная измена". В частности, к измене родине будут приравнены: переход на сторону врага во время войны, шпионаж, разглашение государственной тайны, оказание помощи в проведении враждебных действий против безопасности государства. В пояснительной записке авторы поправок уточнили, что "враждебные действия против безопасности государства выражаются также в кампаниях по дезинформации — организованной деятельности, с целью достижения враждебных целей через дезинформацию общества".
"Законопроект одобрен в третьем и окончательном чтении голосами 55 депутатов", - заявил Гросу на заседании, которое транслировалось на официальном сайте парламента.
Оппозиционные депутаты раскритиковали данный законопроект, отметив, что определение государственной измены является расплывчатым и представляет собой особую угрозу праву на свободу выражения мнений.
"Проект был принят по сомнительной процедуре, кроме того, его раскритиковали международные общественные организации, в том числе Amnesty International
. Положения проекта нарушают права человека", - заявил депутат от блока Коммунистов и социалистов Григорий Новак.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду
, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение
" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.