https://ria.ru/20240606/moldaviya-1951063402.html
Шор назвал обыски у блока "Победа" конвульсиями властей Молдавии
Шор назвал обыски у блока "Победа" конвульсиями властей Молдавии - РИА Новости, 06.06.2024
Шор назвал обыски у блока "Победа" конвульсиями властей Молдавии
Обыски у представителей и сторонников молдавского оппозиционного блока "Победа" — последние предсмертные конвульсии нынешнего руководства Молдавии и страх перед РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:23
2024-06-06T16:23
2024-06-06T16:32
пмэф-2024
молдавия
блок "победа"
в мире
илан шор
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Обыски у представителей и сторонников молдавского оппозиционного блока "Победа" — последние предсмертные конвульсии нынешнего руководства Молдавии и страх перед оппозицией, заявил РИА Новости на ПМЭФ оппозиционный молдавский политик Илан Шор."Это последние предсмертные конвульсии политического действующего режима. Это страх действующей власти перед нашими действиями, потому что действующий режим понимает нашу силу, боится", — сказал Шор. Он подчеркнул, что власти Молдавии прекрасно понимают, что нарушили очень много законов "и им придется отвечать по закону".Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240424/moldaviya-1941794070.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, блок "победа" , в мире, илан шор
ПМЭФ-2024, Молдавия, Блок "Победа" , В мире, Илан Шор
Шор назвал обыски у блока "Победа" конвульсиями властей Молдавии
Шор назвал обыски у блока "Победа" страхом властей Молдавии перед оппозицией
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Обыски у представителей и сторонников молдавского оппозиционного блока "Победа" — последние предсмертные конвульсии нынешнего руководства Молдавии и страх перед оппозицией, заявил РИА Новости на ПМЭФ оппозиционный молдавский политик Илан Шор.
"Это последние предсмертные конвульсии политического действующего режима. Это страх действующей власти перед нашими действиями, потому что действующий режим понимает нашу силу, боится", — сказал Шор. Он подчеркнул, что власти Молдавии прекрасно понимают, что нарушили очень много законов "и им придется отвечать по закону".
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.