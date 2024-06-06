https://ria.ru/20240606/moldaviya-1951063402.html

Шор назвал обыски у блока "Победа" конвульсиями властей Молдавии

Шор назвал обыски у блока "Победа" конвульсиями властей Молдавии - РИА Новости, 06.06.2024

Шор назвал обыски у блока "Победа" конвульсиями властей Молдавии

Обыски у представителей и сторонников молдавского оппозиционного блока "Победа" — последние предсмертные конвульсии нынешнего руководства Молдавии и страх перед РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:23

2024-06-06T16:23

2024-06-06T16:32

пмэф-2024

молдавия

блок "победа"

в мире

илан шор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949102355_0:220:3185:2012_1920x0_80_0_0_125d614175ca0e05a9671429558443cf.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Обыски у представителей и сторонников молдавского оппозиционного блока "Победа" — последние предсмертные конвульсии нынешнего руководства Молдавии и страх перед оппозицией, заявил РИА Новости на ПМЭФ оппозиционный молдавский политик Илан Шор."Это последние предсмертные конвульсии политического действующего режима. Это страх действующей власти перед нашими действиями, потому что действующий режим понимает нашу силу, боится", — сказал Шор. Он подчеркнул, что власти Молдавии прекрасно понимают, что нарушили очень много законов "и им придется отвечать по закону".Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240424/moldaviya-1941794070.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

молдавия, блок "победа" , в мире, илан шор