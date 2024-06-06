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Шор назвал обыски у блока "Победа" конвульсиями властей Молдавии - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
16:23 06.06.2024 (обновлено: 16:32 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/moldaviya-1951063402.html
Шор назвал обыски у блока "Победа" конвульсиями властей Молдавии
Шор назвал обыски у блока "Победа" конвульсиями властей Молдавии - РИА Новости, 06.06.2024
Шор назвал обыски у блока "Победа" конвульсиями властей Молдавии
Обыски у представителей и сторонников молдавского оппозиционного блока "Победа" — последние предсмертные конвульсии нынешнего руководства Молдавии и страх перед РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:23
2024-06-06T16:32
пмэф-2024
молдавия
блок "победа"
в мире
илан шор
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Обыски у представителей и сторонников молдавского оппозиционного блока "Победа" — последние предсмертные конвульсии нынешнего руководства Молдавии и страх перед оппозицией, заявил РИА Новости на ПМЭФ оппозиционный молдавский политик Илан Шор."Это последние предсмертные конвульсии политического действующего режима. Это страх действующей власти перед нашими действиями, потому что действующий режим понимает нашу силу, боится", — сказал Шор. Он подчеркнул, что власти Молдавии прекрасно понимают, что нарушили очень много законов "и им придется отвечать по закону".Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240424/moldaviya-1941794070.html
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молдавия, блок "победа" , в мире, илан шор
ПМЭФ-2024, Молдавия, Блок "Победа" , В мире, Илан Шор
Шор назвал обыски у блока "Победа" конвульсиями властей Молдавии

Шор назвал обыски у блока "Победа" страхом властей Молдавии перед оппозицией

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Обыски у представителей и сторонников молдавского оппозиционного блока "Победа" — последние предсмертные конвульсии нынешнего руководства Молдавии и страх перед оппозицией, заявил РИА Новости на ПМЭФ оппозиционный молдавский политик Илан Шор.
"Это последние предсмертные конвульсии политического действующего режима. Это страх действующей власти перед нашими действиями, потому что действующий режим понимает нашу силу, боится", — сказал Шор. Он подчеркнул, что власти Молдавии прекрасно понимают, что нарушили очень много законов "и им придется отвечать по закону".
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024МолдавияБлок "Победа"В миреИлан Шор
 
 
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