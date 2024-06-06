https://ria.ru/20240606/mogila-1951179308.html

В Воронеже рассказали, что случилось с могилой вокалиста "Сектора Газа"

В Воронеже рассказали, что случилось с могилой вокалиста "Сектора Газа" - РИА Новости, 06.06.2024

В Воронеже рассказали, что случилось с могилой вокалиста "Сектора Газа"

Могила вокалиста группы "Сектор Газа" Юрия Клинских (Хоя) в Воронеже могла быть повреждена из-за зажженной и опрокинувшейся лампады, сообщил журналистам... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T22:47

2024-06-06T22:47

2024-06-06T23:39

происшествия

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 6 июн — РИА Новости. Могила вокалиста группы "Сектор Газа" Юрия Клинских (Хоя) в Воронеже могла быть повреждена из-за зажженной и опрокинувшейся лампады, сообщил журналистам представитель мэрии города."На место уже направлен комендант. Нередко такое происходит из-за зажженной и опрокинувшейся лампады, от которой могли загореться и венки. Но нельзя исключить и случай вандализма. Муниципалитет не может оставаться равнодушным к ситуации. Само надгробие — насколько это возможно — будет очищено силами МКУ ("Администрация городских кладбищ"), информация об инциденте уже есть в полиции", — рассказал он.Информация о том, что "неизвестные осквернили могилу основателя группы "Сектор Газа" Юрия Клинских (Хоя) на Левобережном кладбище Воронежа, появилась днем в четверг в Telegram-канале "Мой и твой Воронеж", а затем и в ряде других каналов. На фотографиях, которые были размещены в публикациях, видно, что на могиле произошло возгорание. Повреждения получили могильная плита и частично памятник. Следов ударов на памятнике и могильной плите нет.Представитель мэрии отметил, что при этом содержание самих памятников и оградок в полномочия предприятия "Администрация городских кладбищ" не входит.

https://ria.ru/20240603/delo-1950296047.html

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происшествия, воронеж