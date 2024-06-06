Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже рассказали, что случилось с могилой вокалиста "Сектора Газа" - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:47 06.06.2024 (обновлено: 23:39 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/mogila-1951179308.html
В Воронеже рассказали, что случилось с могилой вокалиста "Сектора Газа"
В Воронеже рассказали, что случилось с могилой вокалиста "Сектора Газа" - РИА Новости, 06.06.2024
В Воронеже рассказали, что случилось с могилой вокалиста "Сектора Газа"
Могила вокалиста группы "Сектор Газа" Юрия Клинских (Хоя) в Воронеже могла быть повреждена из-за зажженной и опрокинувшейся лампады, сообщил журналистам... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T22:47
2024-06-06T23:39
происшествия
воронеж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36459/70/364597039_11:0:500:275_1920x0_80_0_0_f006855f071eaac4dffcea8fe4bcb2bb.jpg
ВОРОНЕЖ, 6 июн — РИА Новости. Могила вокалиста группы "Сектор Газа" Юрия Клинских (Хоя) в Воронеже могла быть повреждена из-за зажженной и опрокинувшейся лампады, сообщил журналистам представитель мэрии города.&quot;На место уже направлен комендант. Нередко такое происходит из-за зажженной и опрокинувшейся лампады, от которой могли загореться и венки. Но нельзя исключить и случай вандализма. Муниципалитет не может оставаться равнодушным к ситуации. Само надгробие — насколько это возможно — будет очищено силами МКУ (&quot;Администрация городских кладбищ&quot;), информация об инциденте уже есть в полиции&quot;, — рассказал он.Информация о том, что "неизвестные осквернили могилу основателя группы "Сектор Газа" Юрия Клинских (Хоя) на Левобережном кладбище Воронежа, появилась днем в четверг в Telegram-канале "Мой и твой Воронеж", а затем и в ряде других каналов. На фотографиях, которые были размещены в публикациях, видно, что на могиле произошло возгорание. Повреждения получили могильная плита и частично памятник. Следов ударов на памятнике и могильной плите нет.Представитель мэрии отметил, что при этом содержание самих памятников и оградок в полномочия предприятия "Администрация городских кладбищ" не входит.
https://ria.ru/20240603/delo-1950296047.html
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36459/70/364597039_133:0:500:275_1920x0_80_0_0_2e516afd729417e0b54d4b31c66f8c00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронеж
Происшествия, Воронеж
В Воронеже рассказали, что случилось с могилой вокалиста "Сектора Газа"

Могила вокалиста "Сектора Газа" в Воронеже могла быть повреждена из-за лампады

© Фото : hoy-sektor.ruГруппа "Сектор Газа"
Группа Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : hoy-sektor.ru
Группа "Сектор Газа". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 6 июн — РИА Новости. Могила вокалиста группы "Сектор Газа" Юрия Клинских (Хоя) в Воронеже могла быть повреждена из-за зажженной и опрокинувшейся лампады, сообщил журналистам представитель мэрии города.
«

"На место уже направлен комендант. Нередко такое происходит из-за зажженной и опрокинувшейся лампады, от которой могли загореться и венки. Но нельзя исключить и случай вандализма. Муниципалитет не может оставаться равнодушным к ситуации. Само надгробие — насколько это возможно — будет очищено силами МКУ ("Администрация городских кладбищ"), информация об инциденте уже есть в полиции", — рассказал он.

Информация о том, что "неизвестные осквернили могилу основателя группы "Сектор Газа" Юрия Клинских (Хоя) на Левобережном кладбище Воронежа, появилась днем в четверг в Telegram-канале "Мой и твой Воронеж", а затем и в ряде других каналов. На фотографиях, которые были размещены в публикациях, видно, что на могиле произошло возгорание. Повреждения получили могильная плита и частично памятник. Следов ударов на памятнике и могильной плите нет.
Представитель мэрии отметил, что при этом содержание самих памятников и оградок в полномочия предприятия "Администрация городских кладбищ" не входит.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
В Подмосковье завели дело на мужчину, осквернившего памятник "Журавли"
3 июня, 23:56
 
ПроисшествияВоронеж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала