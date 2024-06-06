https://ria.ru/20240606/minpromtorg-1951077641.html
Алиханов сохранит основную команду Минпромторга
Алиханов сохранит основную команду Минпромторга - РИА Новости, 06.06.2024
Алиханов сохранит основную команду Минпромторга
Министр промышленности и торговли Антон Алиханов, утверждённый в должности в мае, намерен сохранить основную команду Минпромторга РФ, оценивает её как сильную,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:45
2024-06-06T16:45
2024-06-06T17:38
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
антон алиханов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов, утверждённый в должности в мае, намерен сохранить основную команду Минпромторга РФ, оценивает её как сильную, сообщил он в интервью РИА Новости на ПМЭФ."Если говорить про команду, то команда у Дениса Валентиновича (Мантурова, первый вице-премьер – ред.) очень сильная. Министерство за эти годы росло, укреплялось и вырабатывало значительные основы промышленной политики в стране в целом. Приходить на такое наследство - чуть полегче. Уверен, что с такой серьезной командой в министерстве и с поддержкой Дениса Валентиновича, при его кураторстве нашего блока и при поддержке руководства правительства - Михаила Владимировича, мы, несомненно, будем добиваться всех результатов, которых от нас ждут", - сказал он."Да, конечно", - сказал он, отвечая на вопрос о сохранении прежней основой команды.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240516/manturov-1946482416.html
https://ria.ru/20240515/putin-1946189065.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, антон алиханов
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика, Антон Алиханов
Алиханов сохранит основную команду Минпромторга
Глава Минпромторга Алиханов заявил. что сохранит основную команду министерства
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов, утверждённый в должности в мае, намерен сохранить основную команду Минпромторга РФ, оценивает её как сильную, сообщил он в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
"Если говорить про команду, то команда у Дениса Валентиновича (Мантурова, первый вице-премьер – ред.) очень сильная. Министерство за эти годы росло, укреплялось и вырабатывало значительные основы промышленной политики в стране в целом. Приходить на такое наследство - чуть полегче. Уверен, что с такой серьезной командой в министерстве и с поддержкой Дениса Валентиновича, при его кураторстве нашего блока и при поддержке руководства правительства - Михаила Владимировича, мы, несомненно, будем добиваться всех результатов, которых от нас ждут", - сказал он.
"Да, конечно", - сказал он, отвечая на вопрос о сохранении прежней основой команды.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.