https://ria.ru/20240606/mger-1950995926.html

Активисты прочитали стихи Пушкина у бывшего посольства Украины

Активисты прочитали стихи Пушкина у бывшего посольства Украины - РИА Новости, 06.06.2024

Активисты прочитали стихи Пушкина у бывшего посольства Украины

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" вышли к бывшему посольству Украины в Москве в День русского языка и прочитали стихотворения... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T14:21

2024-06-06T14:21

2024-06-06T14:22

в мире

латвия

украина

москва

александр пушкин

мгер

оон

молодая гвардия единой россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950999415_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a9d90fd14e704771f193e8aa0edda2d8.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" вышли к бывшему посольству Украины в Москве в День русского языка и прочитали стихотворения Александра Пушкина, передает корреспондент РИА Новости. Международный день русского языка учреждён ООН в 2010 году и отмечается 6 июня, в день рождения Пушкина. "Сегодня "Молодая гвардия Единой России" и "Волонтерская рота боевого братства" в Москве у двух посольств - Украины и Латвии - проводит акции. Акции связаны с 225-летием со дня рождения Пушкина, памятники и бюсты которого в Латвии и на Украине активно сносятся. Здесь мы, пришли для того, чтобы заявить всем тем людям, которые надеются ластиком стереть русскую культуру, вычеркнуть Пушкина и других наших известных писателей и поэтов из культуры, что у них это не получится. Сегодня мы у посольств Украины и Латвии читали стихи Пушкина, прошел такой импровизированный концерт", - заявил в разговоре с журналистами председатель МГЕР Антон Демидов. Он добавил, что активисты МГЕР посетят все пушкинские места в Москве и возложат цветы. Активисты зачитали стихотворения Пушкина, а также проскандировали лозунги и продемонстрировали плакаты в поддержку русского языка перед бывшим посольством, над которым развиваются флаг России и Знамя Победы. Также в пресс-службе МГЕР отметили, что активисты вышли и к бывшему посольству Латвии. Ранее на Украине и в Латвии снесли памятники русскому поэту Александру Пушкину. -0-

https://ria.ru/20240604/postanovka-1950306098.html

https://ria.ru/20240604/aktivisty-1950408716.html

латвия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Пушкина не отменить" – акция у здания бывшего посольства Украины в День русского языка Акция по случаю Дню русского языка прошла у здания бывшего посольства Украины. Активисты читали стихи и скандировали "Пушкина не отменить". День русского языка по традиции отмечается в день рождения Пушкина. На территории бывшего украинского посольства по-прежнему установлена копия Знамени Победы, обратил внимание корреспондент РИА Новости. На территории бывшего украинского посольства по-прежнему установлена копия Знамени Победы, обратил внимание корреспондент РИА Новости. 2024-06-06T14:21 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, латвия, украина, москва, александр пушкин, мгер, оон, молодая гвардия единой россии