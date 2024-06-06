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Активисты прочитали стихи Пушкина у бывшего посольства Украины
Активисты прочитали стихи Пушкина у бывшего посольства Украины - РИА Новости, 06.06.2024
Активисты прочитали стихи Пушкина у бывшего посольства Украины
Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" вышли к бывшему посольству Украины в Москве в День русского языка и прочитали стихотворения... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:21
2024-06-06T14:21
2024-06-06T14:22
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" вышли к бывшему посольству Украины в Москве в День русского языка и прочитали стихотворения Александра Пушкина, передает корреспондент РИА Новости. Международный день русского языка учреждён ООН в 2010 году и отмечается 6 июня, в день рождения Пушкина. "Сегодня "Молодая гвардия Единой России" и "Волонтерская рота боевого братства" в Москве у двух посольств - Украины и Латвии - проводит акции. Акции связаны с 225-летием со дня рождения Пушкина, памятники и бюсты которого в Латвии и на Украине активно сносятся. Здесь мы, пришли для того, чтобы заявить всем тем людям, которые надеются ластиком стереть русскую культуру, вычеркнуть Пушкина и других наших известных писателей и поэтов из культуры, что у них это не получится. Сегодня мы у посольств Украины и Латвии читали стихи Пушкина, прошел такой импровизированный концерт", - заявил в разговоре с журналистами председатель МГЕР Антон Демидов. Он добавил, что активисты МГЕР посетят все пушкинские места в Москве и возложат цветы. Активисты зачитали стихотворения Пушкина, а также проскандировали лозунги и продемонстрировали плакаты в поддержку русского языка перед бывшим посольством, над которым развиваются флаг России и Знамя Победы. Также в пресс-службе МГЕР отметили, что активисты вышли и к бывшему посольству Латвии. Ранее на Украине и в Латвии снесли памятники русскому поэту Александру Пушкину. -0-
https://ria.ru/20240604/postanovka-1950306098.html
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"Пушкина не отменить" – акция у здания бывшего посольства Украины в День русского языка
Акция по случаю Дню русского языка прошла у здания бывшего посольства Украины. Активисты читали стихи и скандировали "Пушкина не отменить". День русского языка по традиции отмечается в день рождения Пушкина. На территории бывшего украинского посольства по-прежнему установлена копия Знамени Победы, обратил внимание корреспондент РИА Новости. На территории бывшего украинского посольства по-прежнему установлена копия Знамени Победы, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
2024-06-06T14:21
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в мире, латвия, украина, москва, александр пушкин, мгер, оон, молодая гвардия единой россии
В мире, Латвия, Украина, Москва, Александр Пушкин, МГЕР, ООН, Молодая гвардия Единой России
Активисты прочитали стихи Пушкина у бывшего посольства Украины
Активисты ЕР и "Волонтерской Роты" вышли к бывшему посольству Украины в Москве