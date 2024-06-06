https://ria.ru/20240606/manturov-1951115251.html
Выпуск продукции ОПК идет по графику, заявил Мантуров
Выпуск продукции ОПК идет по графику, заявил Мантуров - РИА Новости, 06.06.2024
Выпуск продукции ОПК идет по графику, заявил Мантуров
Выпуск продукции ОПК в России в 2024 году идет по графику, по большинству позиций с опережением, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T18:10
2024-06-06T18:10
2024-06-06T18:45
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Выпуск продукции ОПК в России в 2024 году идет по графику, по большинству позиций с опережением, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Те графики, которые были подписаны в прошлом году на текущий год, выполняются вовремя, в срок, большинство из них - с опережением, что дает возможность в этом году выполнить часть задач уже 2025 года по определенной номенклатуре", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" на ПМЭФ, отвечая на вопрос, насколько сегодня промышленность успевает за темпами производства вооружения, которые необходимы для реализации целей СВО. "Сейчас завершается активно контрактная кампания на поставку продукцию 2025 года, и уже часть контрактов подписана на 2026 год по определенным направлениям", - добавил Мантуров. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/manturov-1950960376.html
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экономика, россия, денис мантуров, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), санкт-петербург
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Денис Мантуров, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК), Санкт-Петербург
Выпуск продукции ОПК идет по графику, заявил Мантуров
Мантуров: выпуск продукции ОПК в 2024 году идет по графику
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Выпуск продукции ОПК в России в 2024 году идет по графику, по большинству позиций с опережением, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Те графики, которые были подписаны в прошлом году на текущий год, выполняются вовремя, в срок, большинство из них - с опережением, что дает возможность в этом году выполнить часть задач уже 2025 года по определенной номенклатуре", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" на ПМЭФ, отвечая на вопрос, насколько сегодня промышленность успевает за темпами производства вооружения, которые необходимы для реализации целей СВО.
"Сейчас завершается активно контрактная кампания на поставку продукцию 2025 года, и уже часть контрактов подписана на 2026 год по определенным направлениям", - добавил Мантуров.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.