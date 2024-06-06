https://ria.ru/20240606/manturov-1950960376.html
Мантуров заявил о росте спроса на российское оружие в мире благодаря СВО
Мантуров заявил о росте спроса на российское оружие в мире благодаря СВО - РИА Новости, 06.06.2024
Мантуров заявил о росте спроса на российское оружие в мире благодаря СВО
Россия получает большое количество заявок от инозаказчиков на поставки вооружений и военной техники, которые хорошо себя зарекомендовали в ходе спецоперации на... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:39
2024-06-06T12:39
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия получает большое количество заявок от инозаказчиков на поставки вооружений и военной техники, которые хорошо себя зарекомендовали в ходе спецоперации на Украине, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Завершив СВО победой, встанет вопрос о возобновлении или продолжении более активной поставки продукции по линии военно-технического сотрудничества. Поверьте мне, большое количество стран сегодня, получив референцию о нашей продукции на линии боевого соприкосновения, заинтересованы в приобретении нашей продукции", - сказал он на прошедшей в рамках ПМЭФ-2024 панельной сессии "Задача двойного назначения. Роль организаций ОПК в обеспечении технологического суверенитета". "Так было и раньше, но сегодня более активно запросы приходят", - добавил Мантуров и отметил, что отечественная "оборонка" начнет удовлетворять запросы зарубежных стран по мере того, как выполнит все обязательства по гособоронзаказу. Первый заместитель председателя правительства добавил, что после успешного завершения спецоперации предприятия ВПК также сосредоточатся на диверсификации производства, адаптируя свои мощности под выпуск высокотехнологичной гражданской продукции. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240525/gosoboronzakaz-1948334861.html
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россия, украина, денис мантуров, вооруженные силы рф, экономика
ПМЭФ-2024, Россия, Украина, Денис Мантуров, Вооруженные силы РФ, Экономика
Мантуров заявил о росте спроса на российское оружие в мире благодаря СВО
Мантуров: Россия получает много заявок от инозаказчиков на поставки вооружений
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия получает большое количество заявок от инозаказчиков на поставки вооружений и военной техники, которые хорошо себя зарекомендовали в ходе спецоперации на Украине, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Завершив СВО победой, встанет вопрос о возобновлении или продолжении более активной поставки продукции по линии военно-технического сотрудничества. Поверьте мне, большое количество стран сегодня, получив референцию о нашей продукции на линии боевого соприкосновения, заинтересованы в приобретении нашей продукции", - сказал он на прошедшей в рамках ПМЭФ-2024 панельной сессии "Задача двойного назначения. Роль организаций ОПК в обеспечении технологического суверенитета".
"Так было и раньше, но сегодня более активно запросы приходят", - добавил Мантуров и отметил, что отечественная "оборонка" начнет удовлетворять запросы зарубежных стран по мере того, как выполнит все обязательства по гособоронзаказу.
Первый заместитель председателя правительства добавил, что после успешного завершения спецоперации предприятия ВПК также сосредоточатся на диверсификации производства, адаптируя свои мощности под выпуск высокотехнологичной гражданской продукции.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.