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Мир на Украине должен быть достигнут путем переговоров, заявил Макрон - РИА Новости, 06.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:13 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/makron-1951175086.html
Мир на Украине должен быть достигнут путем переговоров, заявил Макрон
Мир на Украине должен быть достигнут путем переговоров, заявил Макрон - РИА Новости, 06.06.2024
Мир на Украине должен быть достигнут путем переговоров, заявил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон, заявил, что мир на Украине должен быть достигнут путем переговоров. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T22:13
2024-06-06T22:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
эммануэль макрон
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, заявил, что мир на Украине должен быть достигнут путем переговоров. "Мир должен быть достигнут путем переговоров", - заявил Макрон в интервью телеканалу BFMTV. Он отметил, что время для переговоров еще не пришло, поскольку Россия "продолжает наступать". "Мир не может означать капитуляцию Украины", - добавил президент Франции. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как отмечали в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240606/makron-1951167850.html
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в мире, украина, россия, москва, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Эммануэль Макрон
Мир на Украине должен быть достигнут путем переговоров, заявил Макрон

Макрон: мир на Украине должен быть достигнут путем переговоров

© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, заявил, что мир на Украине должен быть достигнут путем переговоров.
«
"Мир должен быть достигнут путем переговоров", - заявил Макрон в интервью телеканалу BFMTV. Он отметил, что время для переговоров еще не пришло, поскольку Россия "продолжает наступать".
"Мир не может означать капитуляцию Украины", - добавил президент Франции.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как отмечали в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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Вчера, 21:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМоскваЭммануэль Макрон
 
 
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