https://ria.ru/20240606/makron-1951175086.html
Мир на Украине должен быть достигнут путем переговоров, заявил Макрон
Мир на Украине должен быть достигнут путем переговоров, заявил Макрон - РИА Новости, 06.06.2024
Мир на Украине должен быть достигнут путем переговоров, заявил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон, заявил, что мир на Украине должен быть достигнут путем переговоров. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T22:13
2024-06-06T22:13
2024-06-06T22:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944313778_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fd76f9d9b536c6a8a390f1e65be9bf5f.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, заявил, что мир на Украине должен быть достигнут путем переговоров. "Мир должен быть достигнут путем переговоров", - заявил Макрон в интервью телеканалу BFMTV. Он отметил, что время для переговоров еще не пришло, поскольку Россия "продолжает наступать". "Мир не может означать капитуляцию Украины", - добавил президент Франции. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как отмечали в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240606/makron-1951167850.html
украина
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944313778_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_481eab8e722007fafb22b50fc8b8a90d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, москва, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Эммануэль Макрон
Мир на Украине должен быть достигнут путем переговоров, заявил Макрон
Макрон: мир на Украине должен быть достигнут путем переговоров