https://ria.ru/20240606/makron-1951175086.html

Мир на Украине должен быть достигнут путем переговоров, заявил Макрон

Мир на Украине должен быть достигнут путем переговоров, заявил Макрон - РИА Новости, 06.06.2024

Мир на Украине должен быть достигнут путем переговоров, заявил Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон, заявил, что мир на Украине должен быть достигнут путем переговоров. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T22:13

2024-06-06T22:13

2024-06-06T22:13

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, заявил, что мир на Украине должен быть достигнут путем переговоров. "Мир должен быть достигнут путем переговоров", - заявил Макрон в интервью телеканалу BFMTV. Он отметил, что время для переговоров еще не пришло, поскольку Россия "продолжает наступать". "Мир не может означать капитуляцию Украины", - добавил президент Франции. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как отмечали в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

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