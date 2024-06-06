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Россия и Китай снимут совместный фильм "Красный шелк" - РИА Новости, 06.06.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:00 06.06.2024 (обновлено: 17:53 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/lyubimova-1951084316.html
Россия и Китай снимут совместный фильм "Красный шелк"
Россия и Китай снимут совместный фильм "Красный шелк" - РИА Новости, 06.06.2024
Россия и Китай снимут совместный фильм "Красный шелк"
Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что ведется работа над совместным проектом с Китаем – фильмом "Красный шелк". РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:00
2024-06-06T17:53
культура
россия
китай
ольга любимова
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что ведется работа над совместным проектом с Китаем – фильмом "Красный шелк". По инициативе президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина 2024-2025 годы объявлены перекрестными годами культуры России и Китая. "Отдельно, например, не могу не упомянуть кино. Скажу два слова, что мы очень гордимся, что 15 марта на большой экран Поднебесной вышла наша космическая драма "Вызов" Клима Шипенко. И сейчас готовится новый проект "Красный шелк". Мы уже с коллегами обсуждаем возможность его создания", - сказала министр в рамках сессии "Россия - Китай" на полях ПМЭФ. По сюжету действие разворачивается в 1927 году. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики, готовые на все, чтобы получить эту информацию. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится объединиться, чтобы раскрыть общего врага. Роли в фильме исполнят российские и китайские актеры, среди них Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Гоша Куценко, Чжэн Ханьи, Хуан Хаонань и другие. Режиссером проекта выступает Андрей Волгин. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231106/vystavka-1907020944.html
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россия, китай, ольга любимова, владимир путин, си цзиньпин
Культура, Россия, Китай, Ольга Любимова, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Россия и Китай снимут совместный фильм "Красный шелк"

Любимова: идет работа над совместным проектом с Китаем – фильмом "Красный шелк"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСессия "Россия - Китай" на полях ПМЭФ. 6 июня 2024
Сессия Россия - Китай на полях ПМЭФ. 6 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сессия "Россия - Китай" на полях ПМЭФ. 6 июня 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что ведется работа над совместным проектом с Китаем – фильмом "Красный шелк".
По инициативе президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина 2024-2025 годы объявлены перекрестными годами культуры России и Китая.
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"Отдельно, например, не могу не упомянуть кино. Скажу два слова, что мы очень гордимся, что 15 марта на большой экран Поднебесной вышла наша космическая драма "Вызов" Клима Шипенко. И сейчас готовится новый проект "Красный шелк". Мы уже с коллегами обсуждаем возможность его создания", - сказала министр в рамках сессии "Россия - Китай" на полях ПМЭФ.
По сюжету действие разворачивается в 1927 году. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики, готовые на все, чтобы получить эту информацию. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится объединиться, чтобы раскрыть общего врага.
Роли в фильме исполнят российские и китайские актеры, среди них Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Гоша Куценко, Чжэн Ханьи, Хуан Хаонань и другие. Режиссером проекта выступает Андрей Волгин.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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КультураРоссияКитайОльга ЛюбимоваВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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