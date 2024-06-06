https://ria.ru/20240606/lyubimova-1951084316.html

Россия и Китай снимут совместный фильм "Красный шелк"

Россия и Китай снимут совместный фильм "Красный шелк" - РИА Новости, 06.06.2024

Россия и Китай снимут совместный фильм "Красный шелк"

Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что ведется работа над совместным проектом с Китаем – фильмом "Красный шелк". РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T17:00

2024-06-06T17:00

2024-06-06T17:53

культура

россия

китай

ольга любимова

владимир путин

си цзиньпин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951103798_318:463:3071:2011_1920x0_80_0_0_a098eae49f70b356b7df66620a185a23.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что ведется работа над совместным проектом с Китаем – фильмом "Красный шелк". По инициативе президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина 2024-2025 годы объявлены перекрестными годами культуры России и Китая. "Отдельно, например, не могу не упомянуть кино. Скажу два слова, что мы очень гордимся, что 15 марта на большой экран Поднебесной вышла наша космическая драма "Вызов" Клима Шипенко. И сейчас готовится новый проект "Красный шелк". Мы уже с коллегами обсуждаем возможность его создания", - сказала министр в рамках сессии "Россия - Китай" на полях ПМЭФ. По сюжету действие разворачивается в 1927 году. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики, готовые на все, чтобы получить эту информацию. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится объединиться, чтобы раскрыть общего врага. Роли в фильме исполнят российские и китайские актеры, среди них Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Гоша Куценко, Чжэн Ханьи, Хуан Хаонань и другие. Режиссером проекта выступает Андрей Волгин. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231106/vystavka-1907020944.html

https://ria.ru/20240528/kitay-1948862565.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, ольга любимова, владимир путин, си цзиньпин