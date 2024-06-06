https://ria.ru/20240606/lnr-1951019738.html

В ЛНР мужчина подорвался на неустановленном предмете, гуляя по берегу реки

В ЛНР мужчина подорвался на неустановленном предмете, гуляя по берегу реки - РИА Новости, 06.06.2024

В ЛНР мужчина подорвался на неустановленном предмете, гуляя по берегу реки

Мужчина подорвался на неустановленном предмете, прогуливаясь вдоль реки Северский Донец, по которой до начала СВО в ЛНР проходила линия соприкосновения,... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T14:58

2024-06-06T14:58

2024-06-06T14:58

луганская народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Мужчина подорвался на неустановленном предмете, прогуливаясь вдоль реки Северский Донец, по которой до начала СВО в ЛНР проходила линия соприкосновения, сообщает региональный главк МЧС России. "Вечерняя прогулка по берегу реки Северский Донец обернулась трагедией для 47-летнего мужчины. Житель села Желтое подорвался на неустановленном взрывоопасном предмете и был доставлен в Луганскую Республиканскую клиническую больницу со множественными минно-взрывными травмами", - сообщили в ведомстве. В МЧС России по ЛНР призвали граждан ограничить нахождение на открытых территориях, в лесопосадках, парковых зонах, вблизи водоёмов у районов, где ранее проходили боевые действия.

https://ria.ru/20230914/vzryv-1896257614.html

луганская народная республика

россия

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луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)