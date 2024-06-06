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В ЛНР мужчина подорвался на неустановленном предмете, гуляя по берегу реки
В ЛНР мужчина подорвался на неустановленном предмете, гуляя по берегу реки - РИА Новости, 06.06.2024
В ЛНР мужчина подорвался на неустановленном предмете, гуляя по берегу реки
Мужчина подорвался на неустановленном предмете, прогуливаясь вдоль реки Северский Донец, по которой до начала СВО в ЛНР проходила линия соприкосновения,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:58
2024-06-06T14:58
2024-06-06T14:58
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Мужчина подорвался на неустановленном предмете, прогуливаясь вдоль реки Северский Донец, по которой до начала СВО в ЛНР проходила линия соприкосновения, сообщает региональный главк МЧС России. "Вечерняя прогулка по берегу реки Северский Донец обернулась трагедией для 47-летнего мужчины. Житель села Желтое подорвался на неустановленном взрывоопасном предмете и был доставлен в Луганскую Республиканскую клиническую больницу со множественными минно-взрывными травмами", - сообщили в ведомстве. В МЧС России по ЛНР призвали граждан ограничить нахождение на открытых территориях, в лесопосадках, парковых зонах, вблизи водоёмов у районов, где ранее проходили боевые действия.
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луганская народная республика
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луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Луганская Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ЛНР мужчина подорвался на неустановленном предмете, гуляя по берегу реки
МЧС: мужчина подорвался на неустановленном предмете у реки Северский Донец в ЛНР