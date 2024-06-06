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"Сбер" поможет Сахалину в подготовке кадров в IT-сфере
"Сбер" поможет Сахалину в подготовке кадров в IT-сфере - РИА Новости, 06.06.2024
"Сбер" поможет Сахалину в подготовке кадров в IT-сфере
"Сбер" примет участие в создании на Сахалине центра подготовки кадров в сфере информационных технологий, сообщил губернатор Валерий Лимаренко в интервью РИА... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T05:22
2024-06-06T05:22
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. "Сбер" примет участие в создании на Сахалине центра подготовки кадров в сфере информационных технологий, сообщил губернатор Валерий Лимаренко в интервью РИА Новости на ПМЭФ. "Сегодня в Сахалинской области запущен ряд крупных инвестиционных проектов. Для них требуется большое количество высококвалифицированных специалистов. Поэтому мы серьезно занимаемся развитием кадрового потенциала. Строим кампус мирового уровня "СахалинТех", который будет готовить специалистов в сферах водородной энергетики, добычи нефти и газа на морском шельфе, искусственного интеллекта, биотехнологий и экономики океана. Теперь к работе по формированию интеллектуальной элиты Сахалинской области подключается "Сбер" участием в создании центра подготовки высококвалифицированных кадров в сфере информационных технологий", - рассказал глава региона. Он добавил, что соответствующее соглашение будет подписано на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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экономика, сахалинская область, сахалин, валерий лимаренко, сбер
ПМЭФ-2024, Экономика, Сахалинская область, Сахалин, Валерий Лимаренко, Сбер
"Сбер" поможет Сахалину в подготовке кадров в IT-сфере
Лимаренко: "Сбер" поучаствует в создании на Сахалине центра подготовки IT-кадров