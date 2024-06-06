Рейтинг@Mail.ru
"Сбер" поможет Сахалину в подготовке кадров в IT-сфере - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
05:22 06.06.2024 (обновлено: 10:47 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/limarenko-1950863716.html
"Сбер" поможет Сахалину в подготовке кадров в IT-сфере
"Сбер" поможет Сахалину в подготовке кадров в IT-сфере - РИА Новости, 06.06.2024
"Сбер" поможет Сахалину в подготовке кадров в IT-сфере
"Сбер" примет участие в создании на Сахалине центра подготовки кадров в сфере информационных технологий, сообщил губернатор Валерий Лимаренко в интервью РИА... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T05:22
2024-06-06T10:47
пмэф-2024
экономика
сахалинская область
сахалин
валерий лимаренко
сбер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914200474_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3645de5ce636b94e08acc92dbdf49cdd.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. "Сбер" примет участие в создании на Сахалине центра подготовки кадров в сфере информационных технологий, сообщил губернатор Валерий Лимаренко в интервью РИА Новости на ПМЭФ. "Сегодня в Сахалинской области запущен ряд крупных инвестиционных проектов. Для них требуется большое количество высококвалифицированных специалистов. Поэтому мы серьезно занимаемся развитием кадрового потенциала. Строим кампус мирового уровня "СахалинТех", который будет готовить специалистов в сферах водородной энергетики, добычи нефти и газа на морском шельфе, искусственного интеллекта, биотехнологий и экономики океана. Теперь к работе по формированию интеллектуальной элиты Сахалинской области подключается "Сбер" участием в создании центра подготовки высококвалифицированных кадров в сфере информационных технологий", - рассказал глава региона. Он добавил, что соответствующее соглашение будет подписано на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240312/putin-1932612702.html
сахалинская область
сахалин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914200474_435:0:3166:2048_1920x0_80_0_0_efb073732475510bf75d17e72f5be690.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сахалинская область, сахалин, валерий лимаренко, сбер
ПМЭФ-2024, Экономика, Сахалинская область, Сахалин, Валерий Лимаренко, Сбер
"Сбер" поможет Сахалину в подготовке кадров в IT-сфере

Лимаренко: "Сбер" поучаствует в создании на Сахалине центра подготовки IT-кадров

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбер
Сбер - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сбер. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. "Сбер" примет участие в создании на Сахалине центра подготовки кадров в сфере информационных технологий, сообщил губернатор Валерий Лимаренко в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
"Сегодня в Сахалинской области запущен ряд крупных инвестиционных проектов. Для них требуется большое количество высококвалифицированных специалистов. Поэтому мы серьезно занимаемся развитием кадрового потенциала. Строим кампус мирового уровня "СахалинТех", который будет готовить специалистов в сферах водородной энергетики, добычи нефти и газа на морском шельфе, искусственного интеллекта, биотехнологий и экономики океана. Теперь к работе по формированию интеллектуальной элиты Сахалинской области подключается "Сбер" участием в создании центра подготовки высококвалифицированных кадров в сфере информационных технологий", - рассказал глава региона.
Он добавил, что соответствующее соглашение будет подписано на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Владимир Путин встречается с победителями конкурса управленцев Лидеры России - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
"Сбер" видит перспективы по многим отраслям, заявил Путин
12 марта, 22:41
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаСахалинская областьСахалинВалерий ЛимаренкоСбер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала