https://ria.ru/20240606/kuznetsova-1951133256.html

Доклад о преступлениях Киева против детей направят во все страны

Доклад о преступлениях Киева против детей направят во все страны - РИА Новости, 06.06.2024

Доклад о преступлениях Киева против детей направят во все страны

Материалы доклада о преступлениях киевского режима против детей после утверждения парламентской комиссией будет направлен представителям парламентов всех... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T19:04

2024-06-06T19:04

2024-06-06T19:09

киев

госдума рф

пмэф-2024

никарагуа

донбасс

вячеслав володин

анна кузнецова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Материалы доклада о преступлениях киевского режима против детей после утверждения парламентской комиссией будет направлен представителям парламентов всех государств мира, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова."Сейчас есть договоренности, а самое главное есть высокий интерес у наших стран-партнеров, которым мы отправим "выжимку" из этого доклада, а также направим материалы представителям парламентов всех государств", - сказала Кузнецова.Вице-спикер Госдумы отметила, что доклад будет содержать информацию о преступлениях и их строгую классификацию, по ее словам, в нем будут описаны преступления против личности, преступления против жизни и здоровья, а также базовых прав на образование и здравоохранение. Кузнецова сообщила, что в докладе будут отражены и цифры, и личные истории."Мы не так давно встречались с коллегами из Никарагуа, они говорят, что очень внимательно следят за этой темой и видят некоторые параллели с тем, что творили колонизаторы в государствах Латинской Америки", - рассказала вице-спикер Госдумы.Спикер ГД Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения по проведению парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса.Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализом и оценкой. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240603/kuznetsova-1950147781.html

https://ria.ru/20240511/prestupleniya-1945236532.html

https://ria.ru/20240526/fotovystavki-1948432428.html

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киев, госдума рф, никарагуа, донбасс, вячеслав володин, анна кузнецова