https://ria.ru/20240606/kurort-1951114420.html

Строить четырехзвездочный курорт в Старой Руссе начнут в 2025 году

Строить четырехзвездочный курорт в Старой Руссе начнут в 2025 году - РИА Новости, 06.06.2024

Строить четырехзвездочный курорт в Старой Руссе начнут в 2025 году

Строить четырехзвездочный оздоровительный курорт в Старой Руссе начнут в 2025 году, сейчас заканчиваются проектные работы, сообщил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T18:08

2024-06-06T18:08

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С.-ПЕТЕРБУРГ , 6 июн - РИА Новости. Строить четырехзвездочный оздоровительный курорт в Старой Руссе начнут в 2025 году, сейчас заканчиваются проектные работы, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Предполагается, что на новом курорте будет создан акватермальный комплекс с закрытым и открытым подогреваемым бассейнами. Также планируется построить медицинский центр с бальнеологической лечебницей, оборудовать теннисный корт, кинотеатр, ресторан, детские площадки и многое другое. По словам Никитина, на данный момент заключен договор аренды земельного участка. Инвестор провел маркетинговое исследование для оценки потенциала развития. Привлечен гостиничный оператор для управления комплексом, также получена лицензия на добычу лечебной грязи. "Строительно-монтажные работы планируется начать во втором квартале 2025 года. Также в планах получение лицензии на добычу минеральных вод. Сейчас проектирование заканчивают. Это масштабный и важный для региона проект. Сумма инвестиций более 8 миллиардов рублей", - рассказал Никитин. Как ранее сообщалось, госкорпорация "Туризм.РФ" обеспечивает 8,16 миллиарда рублей, еще 210 миллионов - средства федерального бюджета. Курорт на 950 мест планируется возвести до конца 2027 года. Никитин также добавил, что в ближайшем месяце в Великом Новгороде откроется первый пятизвездочный отель - это бывшая гостиница "Акрон", которая полностью реконструирована. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://realty.ria.ru/20240119/kurort-1922364327.html

https://ria.ru/20240319/kampus-1934285022.html

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Алёна Пава

коммерческая недвижимость, старая русса, новгородская область, великий новгород, андрей никитин (политик), курорт