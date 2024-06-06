https://ria.ru/20240606/kurort-1951108638.html

В Карелии построят горнолыжный бальнеологический курорт

В Карелии построят горнолыжный бальнеологический курорт - РИА Новости, 06.06.2024

В Карелии построят горнолыжный бальнеологический курорт

На полях Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о создании всесезонного горнолыжного рекреационного бальнеологического... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T18:01

2024-06-06T18:01

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коммерческая недвижимость

кондопожский район

республика карелия

артур парфенчиков

курорт

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. На полях Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о создании всесезонного горнолыжного рекреационного бальнеологического курорта "Вереяр", сообщает пресс-служба главы Республики Карелия Объем инвестиции в проект составит более 21 миллиарда рублей. Местом локации определено село Спасская Губа Кондопожского района. Курорт, открытие которого планируется, в 2030 году, расположится на берегу озера Мунозеро. В ходе реализации проекта предполагается создать 1200 новых рабочих мест. "Для Карелии развитие туризма является приоритетной стратегической задачей, и мы рады, что нам удалось привлечь такой масштабный интересный проект по созданию всесезонного курорта мирового уровня с фокусом на горнолыжную и лечебно-профилактическую инфраструктуры. Открытие курорта обеспечит поступление в бюджет республики дополнительно несколько миллиардов рублей", - цитирует пресс-служба главу Карелии Артура Парфенчикова. Предполагается, что курорт будет принимать 280 тысяч туристов год. "Общая площадь комплекса составит 5 тысяч гектаров. Здесь предусмотрен большой номерной фонд - отели, коттеджи, таунхаусы. Первая изюминка проекта - это будет горнолыжный курорт: 40 километров трасс, 14 подъемников. Вторая изюминка - это бальнеологический курорт с 250 оздоровительными процедурами", - рассказал президент ООО "ГРБК "Спасская губа" Мазин. Рядом с курортом находятся два оздоровительных учреждения: санаторий Марциальные воды, основанный Петром Первым в 1719 году на базе железистых минеральных источников. Также в Кондопожском районе находится клиника "Кивач" - лечебно-профилактическое учреждение, специализирующееся на оказании медицинских услуг широкого профиля. Таким образом, в Карелии будет создан медицинский кластер, включающий в себя три популярных у туристов и гостей Карелии объекта. "Объем инвестиций по проекту составляет 21 миллиард рублей. Правительство Карелии рассматривает проект в качестве якорного резидента особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Спасская Губа". Сегодня мы уже готовим заявку на создание ОЭЗ. На территории будет установлен особый правовой режим для инвесторов, налоговые льготы, планируется масштабное развитие инженерной инфраструктуры", - отметил Парфенчиков. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240123/puteshestviya-1923010710.html

https://ria.ru/20231110/kurorty-1908632226.html

https://ria.ru/20231104/kareliya-1907452840.html

кондопожский район

республика карелия

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Алёна Пава

коммерческая недвижимость, кондопожский район, республика карелия, артур парфенчиков, курорт