https://ria.ru/20240606/kukharuk-1950957538.html
ХМАО обсудит с РЖД завершение реконструкции вокзалов
ХМАО обсудит с РЖД завершение реконструкции вокзалов - РИА Новости, 06.06.2024
ХМАО обсудит с РЖД завершение реконструкции вокзалов
Реконструкция железнодорожных вокзалов в городах Сургут и Пыть-Ях будет обсуждаться с представителями компании РЖД, сообщил РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:33
2024-06-06T12:33
2024-06-06T12:37
сургут
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руслан кухарук
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Реконструкция железнодорожных вокзалов в городах Сургут и Пыть-Ях будет обсуждаться с представителями компании РЖД, сообщил РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук. "Сегодня Югра выполняет очень серьезную роль транспортного коридора в сторону Северного морского пути. Есть проекты, которые требуют непосредственного запуска уже в ближайшее время. Несомненно, без участия российских железных дорог реализовать этот проект будет невозможно", - рассказал Кухарук. В первую очередь, как сообщил врио губернатора, предусмотрена модернизация железнодорожных вокзалов в Сургуте и в городе Пыть-Ях. "Сегодня проекты запущены, но мы бы хотели обсудить детально, поскольку сокращение сроков, качество выполнения работ, несомненно, волнуют не только жителей данных городов, а по большому счету все агломерации региона, поскольку железнодорожным транспортом пользуется большое количество людей", - отметил Кухарук. По словам врио губернатора, в результате встречи будут определены приоритеты и календарный план выполнения работ. "Я уверен, что в рамках встречи на Петербургском международном экономическом форуме прогресс проекта, несомненно, будет достигнут", - подчеркнул Кухарук. Врио губернатора отметил, что предусмотрена совместная программа софинансирования правительством автономного округа затрат инвестора. "В Сургуте произведен демонтаж старого здания вокзала, и пока что функции вокзала исполняет временное сооружение. Конечно, мы понимаем, чем быстрее мы реализуем эти проекты, тем быстрее ответим на те вопросы, которые волнуют местных жителей", - сообщил Кухарук. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/pmef-1950580879.html
https://ria.ru/20240606/stm-1950869581.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сургут, пыть-ях, руслан кухарук, ржд, югра, пмэф, ханты-мансийский автономный округ
Сургут, Пыть-Ях, Руслан Кухарук, РЖД, Югра, ПМЭФ, Ханты-Мансийский автономный округ, ПМЭФ-2024
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Реконструкция железнодорожных вокзалов в городах Сургут и Пыть-Ях будет обсуждаться с представителями компании РЖД, сообщил РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук.
"Сегодня Югра
выполняет очень серьезную роль транспортного коридора в сторону Северного морского пути. Есть проекты, которые требуют непосредственного запуска уже в ближайшее время. Несомненно, без участия российских железных дорог реализовать этот проект будет невозможно", - рассказал Кухарук.
В первую очередь, как сообщил врио губернатора, предусмотрена модернизация железнодорожных вокзалов в Сургуте и в городе Пыть-Ях.
"Сегодня проекты запущены, но мы бы хотели обсудить детально, поскольку сокращение сроков, качество выполнения работ, несомненно, волнуют не только жителей данных городов, а по большому счету все агломерации региона, поскольку железнодорожным транспортом пользуется большое количество людей", - отметил Кухарук.
По словам врио губернатора, в результате встречи будут определены приоритеты и календарный план выполнения работ.
"Я уверен, что в рамках встречи на Петербургском международном экономическом форуме прогресс проекта, несомненно, будет достигнут", - подчеркнул Кухарук.
Врио губернатора отметил, что предусмотрена совместная программа софинансирования правительством автономного округа затрат инвестора.
"В Сургуте произведен демонтаж старого здания вокзала, и пока что функции вокзала исполняет временное сооружение. Конечно, мы понимаем, чем быстрее мы реализуем эти проекты, тем быстрее ответим на те вопросы, которые волнуют местных жителей", - сообщил Кухарук.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.