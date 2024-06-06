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Подозреваемый в убийстве на западе Москвы ранен в ходе задержания
Подозреваемый в убийстве на западе Москвы ранен в ходе задержания - РИА Новости, 06.06.2024
Подозреваемый в убийстве на западе Москвы ранен в ходе задержания
Подозреваемого в убийстве на западе Москвы ранили при задержании, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:14
2024-06-06T13:14
2024-06-06T14:10
происшествия
москва
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следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Подозреваемого в убийстве на западе Москвы ранили при задержании, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале. "️Фигурант задержан. Он оказал сопротивление при задержании и был ранен", — отметили в ведомстве.Как уточнили в МВД, злоумышленник устроил перестрелку с правоохранителями."Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении убийства на западе Москвы. На Аминьевском шоссе при попытке задержания гражданина он произвел не менее 15 выстрелов в сторону сотрудников Госавтоинспекции очередями из автоматического оружия", — рассказали в столичном главке.Полицейские открыли огонь на поражение, тяжело ранив злоумышленника.Среди населения никто не пострадал.В СК добавили, что при проведении первоначальных следственных действий версия о заказном характере убийства не подтверждается. Предполагаемое орудие убийства обнаружили на месте задержания подозреваемого.Также в СК отметили, что по поручению исполняющего обязанности руководителя ГСУ ведомства по Москве Виталия Саксина создана следственно-оперативная группа, а уголовное дело передали в Первое управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) столичного главка СК.К расследованию уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, уточнили в ведомстве.Сегодня на западе Москвы произошла стрельба. Неизвестный убил из автомата 34-летнего Константина Балишанского на улице Алексея Свиридова. СК возбудил уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.
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РИА Новости
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Правоохранители работают в доме на западе Москвы, где жил убитый мужчина
Правоохранители работают в доме на западе Москвы, где жил застреленный неподалеку мужчина, передает корреспондент РИА Новости.
По данным источника, убитый - 34-летний Константин Балишанский, другая информация (как и мотивы стрелявшего) уточняется.
2024-06-06T13:14
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PT0M06S
Соседка убитого на западе Москвы мужчины рассказывает о хлопках и выстрелах во дворе
Соседка убитого в четверг на западе Москвы мужчины рассказала РИА Новости, что около девяти утра услышала два хлопка (которые, по-видимому, были выстрелами).
Затем последовала нецензурная лексика, вскоре все стихло. Девушка продолжила спать: у них очень спокойный двор, она не могла предположить, что произошла стрельба.
2024-06-06T13:14
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PT1M55S
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Кадры с улицы Алексея Свиридова в Москве, где было совершено заказное убийство
Кадры с улицы Алексея Свиридова в Москве, где было совершено заказное убийство. На месте много сотрудников полиции.
2024-06-06T13:14
true
PT0M05S
РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), видео
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Подозреваемый в убийстве на западе Москвы ранен в ходе задержания
СК: подозреваемый в убийстве на западе Москвы ранен в ходе задержания
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости.
Подозреваемого в убийстве на западе Москвы ранили при задержании, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале
.
"️Фигурант задержан. Он оказал сопротивление при задержании и был ранен", — отметили в ведомстве.
Как уточнили в МВД, злоумышленник устроил перестрелку с правоохранителями.
«
"Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении убийства на западе Москвы. На Аминьевском шоссе при попытке задержания гражданина он произвел не менее 15 выстрелов в сторону сотрудников Госавтоинспекции очередями из автоматического оружия", — рассказали в столичном главке.
Полицейские открыли огонь на поражение, тяжело ранив злоумышленника.
Среди населения никто не пострадал.
В СК добавили, что при проведении первоначальных следственных действий версия о заказном характере убийства не подтверждается.
Предполагаемое орудие убийства обнаружили на месте задержания подозреваемого.
Также в СК отметили, что по поручению исполняющего обязанности руководителя ГСУ ведомства по Москве Виталия Саксина создана следственно-оперативная группа, а уголовное дело передали в Первое управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) столичного главка СК.
К расследованию уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, уточнили в ведомстве.
Сегодня на западе Москвы произошла стрельба. Неизвестный убил из автомата 34-летнего Константина Балишанского на улице Алексея Свиридова.
СК возбудил уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.