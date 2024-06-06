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Подозреваемый в убийстве на западе Москвы ранен в ходе задержания

Подозреваемый в убийстве на западе Москвы ранен в ходе задержания - РИА Новости, 06.06.2024

Подозреваемый в убийстве на западе Москвы ранен в ходе задержания

Подозреваемого в убийстве на западе Москвы ранили при задержании, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:14

2024-06-06T13:14

2024-06-06T14:10

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Подозреваемого в убийстве на западе Москвы ранили при задержании, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале. "️Фигурант задержан. Он оказал сопротивление при задержании и был ранен", — отметили в ведомстве.Как уточнили в МВД, злоумышленник устроил перестрелку с правоохранителями."Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении убийства на западе Москвы. На Аминьевском шоссе при попытке задержания гражданина он произвел не менее 15 выстрелов в сторону сотрудников Госавтоинспекции очередями из автоматического оружия", — рассказали в столичном главке.Полицейские открыли огонь на поражение, тяжело ранив злоумышленника.Среди населения никто не пострадал.В СК добавили, что при проведении первоначальных следственных действий версия о заказном характере убийства не подтверждается. Предполагаемое орудие убийства обнаружили на месте задержания подозреваемого.Также в СК отметили, что по поручению исполняющего обязанности руководителя ГСУ ведомства по Москве Виталия Саксина создана следственно-оперативная группа, а уголовное дело передали в Первое управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) столичного главка СК.К расследованию уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, уточнили в ведомстве.Сегодня на западе Москвы произошла стрельба. Неизвестный убил из автомата 34-летнего Константина Балишанского на улице Алексея Свиридова. СК возбудил уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

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