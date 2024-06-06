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Котяков не видит предпосылок для отслеживания подмены трудовых договоров - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
12:05 06.06.2024 (обновлено: 12:33 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/kotyakov-1950944176.html
Котяков не видит предпосылок для отслеживания подмены трудовых договоров
Котяков не видит предпосылок для отслеживания подмены трудовых договоров - РИА Новости, 06.06.2024
Котяков не видит предпосылок для отслеживания подмены трудовых договоров
Предпосылок для дополнительного отслеживания подмены трудовых договоров гражданско-правовыми нет в связи с переходом на прогрессивную шкалу НДФЛ, сообщил... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:05
2024-06-06T12:33
пмэф-2024
экономика
россия
антон котяков
госдума рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Предпосылок для дополнительного отслеживания подмены трудовых договоров гражданско-правовыми нет в связи с переходом на прогрессивную шкалу НДФЛ, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков Ранее правительство внесло в Госдуму предложения по совершенствованию налоговой системы. В частности, предлагается перейти к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: нынешняя базовая ставка в 13% сохранится для дохода до 2,4 миллиона рублей в год, затем она будет плавно повышаться до 15% на доход до 5 миллионов, 18% - на доход до 20 миллионов, 20% - на доход до 50 миллионов в год, а доходы сверх этой величины предлагается облагать по самой высокой ставке 22%. Самозанятые при этом доходе в 2,4 миллиона платят налоги всего 6%. "На сегодняшний день предпосылок для этого нет", - сказал Котяков журналистам в ответ на вопрос, ожидает ли министерство рост схем с подменой трудовых договоров на гражданско-правовые и будут ли применяться дополнительные меры. Он отметил, что Роструд уже занимается выстраиванием системы контроля, чтобы традиционные трудовые отношения не подменялись режимом самозанятости. Работа будет продолжена. По данным министра, в режиме самозанятого сегодня работает около девяти миллионов россиян. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240526/nalogi-1948497573.html
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экономика, россия, антон котяков, госдума рф, федеральная служба по труду и занятости (роструд)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Антон Котяков, Госдума РФ, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
Котяков не видит предпосылок для отслеживания подмены трудовых договоров

Котяков: с новым НДФЛ нет причин для допотслеживания подмены трудовых договоров

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Предпосылок для дополнительного отслеживания подмены трудовых договоров гражданско-правовыми нет в связи с переходом на прогрессивную шкалу НДФЛ, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Ранее правительство внесло в Госдуму предложения по совершенствованию налоговой системы. В частности, предлагается перейти к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: нынешняя базовая ставка в 13% сохранится для дохода до 2,4 миллиона рублей в год, затем она будет плавно повышаться до 15% на доход до 5 миллионов, 18% - на доход до 20 миллионов, 20% - на доход до 50 миллионов в год, а доходы сверх этой величины предлагается облагать по самой высокой ставке 22%. Самозанятые при этом доходе в 2,4 миллиона платят налоги всего 6%.
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"На сегодняшний день предпосылок для этого нет", - сказал Котяков журналистам в ответ на вопрос, ожидает ли министерство рост схем с подменой трудовых договоров на гражданско-правовые и будут ли применяться дополнительные меры.
Он отметил, что Роструд уже занимается выстраиванием системы контроля, чтобы традиционные трудовые отношения не подменялись режимом самозанятости. Работа будет продолжена. По данным министра, в режиме самозанятого сегодня работает около девяти миллионов россиян.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияАнтон КотяковГосдума РФФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)
 
 
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