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Приангарье и FESCO планируют создание портово-логистического кластера - РИА Новости, 06.06.2024
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Иркутская область
Иркутская область
 
17:38 06.06.2024 (обновлено: 19:22 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/klaster-1951096840.html
Приангарье и FESCO планируют создание портово-логистического кластера
Приангарье и FESCO планируют создание портово-логистического кластера - РИА Новости, 06.06.2024
Приангарье и FESCO планируют создание портово-логистического кластера
Транспортная группа FESCO в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанном на ПМЭФ, планирует проработать вопрос создания на севере Иркутской области... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:38
2024-06-06T19:22
иркутская область
иркутская область
санкт-петербург
усть-кут
игорь кобзев
fesco
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ИРКУТСК, 6 июн — РИА Новости. Транспортная группа FESCO в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанном на ПМЭФ, планирует проработать вопрос создания на севере Иркутской области портово-логистического кластера, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Правительство Иркутской области и транспортная группа FESCO намерены совместно развивать транспортно-логистическую инфраструктуру в Иркутской области. Соглашение о намерениях подписали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и президент FESCO Аркадий Коростелев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Документ предусматривает взаимодействие сторон в случае совместного участия в инвестиционных проектах в Иркутской области, а также сотрудничество при реализации социально-культурных, благотворительных и образовательных проектов в регионе. "В рамках соглашения планируется проработать вопрос создания портово-логистического кластера в Усть-Куте для централизации доставки топлива в рамках северного завоза на территории Иркутской области и Республики Саха (Якутия). Кроме того, прорабатывается вопрос о создании в регионе транспортно-логистического центра с современным складским комплексом", - сообщил Игорь Кобзев. FESCO давно и результативно работает с предприятиями и грузоотправителями из Иркутской области. Сюда регулярно отправляются контейнерные поезда из Владивостока и Санкт-Петербурга, из Иркутска грузы отправляются в страны Азии с помощью интермодальных и железнодорожных сервисов FESCO. ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. Регионы Сибирского федерального округа представляют свой экономический и инвестиционный потенциал на едином стенде "Большая Сибирь". Иркутская область планирует подписать на ПМЭФ более 20 соглашений о сотрудничестве.
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иркутская область, санкт-петербург, усть-кут, игорь кобзев, fesco, пмэф
Иркутская область, Иркутская область, Санкт-Петербург, Усть-Кут, Игорь Кобзев, FESCO, ПМЭФ

Приангарье и FESCO планируют создание портово-логистического кластера

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГубернатор Иркутской области Игорь Кобзев
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ИРКУТСК, 6 июн — РИА Новости. Транспортная группа FESCO в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанном на ПМЭФ, планирует проработать вопрос создания на севере Иркутской области портово-логистического кластера, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Правительство Иркутской области и транспортная группа FESCO намерены совместно развивать транспортно-логистическую инфраструктуру в Иркутской области. Соглашение о намерениях подписали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и президент FESCO Аркадий Коростелев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Документ предусматривает взаимодействие сторон в случае совместного участия в инвестиционных проектах в Иркутской области, а также сотрудничество при реализации социально-культурных, благотворительных и образовательных проектов в регионе.
"В рамках соглашения планируется проработать вопрос создания портово-логистического кластера в Усть-Куте для централизации доставки топлива в рамках северного завоза на территории Иркутской области и Республики Саха (Якутия). Кроме того, прорабатывается вопрос о создании в регионе транспортно-логистического центра с современным складским комплексом", - сообщил Игорь Кобзев.
FESCO давно и результативно работает с предприятиями и грузоотправителями из Иркутской области. Сюда регулярно отправляются контейнерные поезда из Владивостока и Санкт-Петербурга, из Иркутска грузы отправляются в страны Азии с помощью интермодальных и железнодорожных сервисов FESCO.
ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. Регионы Сибирского федерального округа представляют свой экономический и инвестиционный потенциал на едином стенде "Большая Сибирь". Иркутская область планирует подписать на ПМЭФ более 20 соглашений о сотрудничестве.
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Иркутская областьИркутская областьСанкт-ПетербургУсть-КутИгорь КобзевFESCOПМЭФ
 
 
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