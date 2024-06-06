https://ria.ru/20240606/klaster-1951096840.html
Приангарье и FESCO планируют создание портово-логистического кластера
Приангарье и FESCO планируют создание портово-логистического кластера - РИА Новости, 06.06.2024
Приангарье и FESCO планируют создание портово-логистического кластера
Транспортная группа FESCO в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанном на ПМЭФ, планирует проработать вопрос создания на севере Иркутской области... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:38
2024-06-06T17:38
2024-06-06T19:22
иркутская область
иркутская область
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усть-кут
игорь кобзев
fesco
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ИРКУТСК, 6 июн — РИА Новости. Транспортная группа FESCO в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанном на ПМЭФ, планирует проработать вопрос создания на севере Иркутской области портово-логистического кластера, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Правительство Иркутской области и транспортная группа FESCO намерены совместно развивать транспортно-логистическую инфраструктуру в Иркутской области. Соглашение о намерениях подписали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и президент FESCO Аркадий Коростелев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Документ предусматривает взаимодействие сторон в случае совместного участия в инвестиционных проектах в Иркутской области, а также сотрудничество при реализации социально-культурных, благотворительных и образовательных проектов в регионе. "В рамках соглашения планируется проработать вопрос создания портово-логистического кластера в Усть-Куте для централизации доставки топлива в рамках северного завоза на территории Иркутской области и Республики Саха (Якутия). Кроме того, прорабатывается вопрос о создании в регионе транспортно-логистического центра с современным складским комплексом", - сообщил Игорь Кобзев. FESCO давно и результативно работает с предприятиями и грузоотправителями из Иркутской области. Сюда регулярно отправляются контейнерные поезда из Владивостока и Санкт-Петербурга, из Иркутска грузы отправляются в страны Азии с помощью интермодальных и железнодорожных сервисов FESCO. ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. Регионы Сибирского федерального округа представляют свой экономический и инвестиционный потенциал на едином стенде "Большая Сибирь". Иркутская область планирует подписать на ПМЭФ более 20 соглашений о сотрудничестве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутская область, санкт-петербург, усть-кут, игорь кобзев, fesco, пмэф
Иркутская область, Иркутская область, Санкт-Петербург, Усть-Кут, Игорь Кобзев, FESCO, ПМЭФ
ИРКУТСК, 6 июн — РИА Новости. Транспортная группа FESCO в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанном на ПМЭФ, планирует проработать вопрос создания на севере Иркутской области портово-логистического кластера, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Правительство Иркутской области и транспортная группа FESCO намерены совместно развивать транспортно-логистическую инфраструктуру в Иркутской области. Соглашение о намерениях подписали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и президент FESCO Аркадий Коростелев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Документ предусматривает взаимодействие сторон в случае совместного участия в инвестиционных проектах в Иркутской области, а также сотрудничество при реализации социально-культурных, благотворительных и образовательных проектов в регионе.
"В рамках соглашения планируется проработать вопрос создания портово-логистического кластера в Усть-Куте
для централизации доставки топлива в рамках северного завоза на территории Иркутской области и Республики Саха (Якутия). Кроме того, прорабатывается вопрос о создании в регионе транспортно-логистического центра с современным складским комплексом", - сообщил Игорь Кобзев.
FESCO давно и результативно работает с предприятиями и грузоотправителями из Иркутской области. Сюда регулярно отправляются контейнерные поезда из Владивостока
и Санкт-Петербурга
, из Иркутска
грузы отправляются в страны Азии
с помощью интермодальных и железнодорожных сервисов FESCO.
ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. Регионы Сибирского федерального округа представляют свой экономический и инвестиционный потенциал на едином стенде "Большая Сибирь". Иркутская область планирует подписать на ПМЭФ более 20 соглашений о сотрудничестве.