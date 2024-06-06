https://ria.ru/20240606/klaster-1951096840.html

Приангарье и FESCO планируют создание портово-логистического кластера

Приангарье и FESCO планируют создание портово-логистического кластера - РИА Новости, 06.06.2024

Приангарье и FESCO планируют создание портово-логистического кластера

Транспортная группа FESCO в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанном на ПМЭФ, планирует проработать вопрос создания на севере Иркутской области... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T17:38

2024-06-06T17:38

2024-06-06T19:22

иркутская область

иркутская область

санкт-петербург

усть-кут

игорь кобзев

fesco

пмэф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937397511_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_b0d39f70b30a711a62a456af027e5d7c.jpg

ИРКУТСК, 6 июн — РИА Новости. Транспортная группа FESCO в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанном на ПМЭФ, планирует проработать вопрос создания на севере Иркутской области портово-логистического кластера, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Правительство Иркутской области и транспортная группа FESCO намерены совместно развивать транспортно-логистическую инфраструктуру в Иркутской области. Соглашение о намерениях подписали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и президент FESCO Аркадий Коростелев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Документ предусматривает взаимодействие сторон в случае совместного участия в инвестиционных проектах в Иркутской области, а также сотрудничество при реализации социально-культурных, благотворительных и образовательных проектов в регионе. "В рамках соглашения планируется проработать вопрос создания портово-логистического кластера в Усть-Куте для централизации доставки топлива в рамках северного завоза на территории Иркутской области и Республики Саха (Якутия). Кроме того, прорабатывается вопрос о создании в регионе транспортно-логистического центра с современным складским комплексом", - сообщил Игорь Кобзев. FESCO давно и результативно работает с предприятиями и грузоотправителями из Иркутской области. Сюда регулярно отправляются контейнерные поезда из Владивостока и Санкт-Петербурга, из Иркутска грузы отправляются в страны Азии с помощью интермодальных и железнодорожных сервисов FESCO. ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. Регионы Сибирского федерального округа представляют свой экономический и инвестиционный потенциал на едином стенде "Большая Сибирь". Иркутская область планирует подписать на ПМЭФ более 20 соглашений о сотрудничестве.

https://ria.ru/20231101/gaz-1906752637.html

иркутская область

санкт-петербург

усть-кут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

иркутская область, санкт-петербург, усть-кут, игорь кобзев, fesco, пмэф