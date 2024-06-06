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Посол Китая заявил о стабильном развитии отношений с Россией - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
16:55 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/kitay-1951083004.html
Посол Китая заявил о стабильном развитии отношений с Россией
Посол Китая заявил о стабильном развитии отношений с Россией - РИА Новости, 06.06.2024
Посол Китая заявил о стабильном развитии отношений с Россией
Несмотря на сложную обстановку в мире, отношения России и Китая стабильно развиваются, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в ходе бизнес-диалога... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:55
2024-06-06T16:55
пмэф-2024
экономика
россия
китай
чжан ханьхуэй
санкт-петербург
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ПЕКИН, 6 июн - РИА Новости. Несмотря на сложную обстановку в мире, отношения России и Китая стабильно развиваются, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в ходе бизнес-диалога "Россия-Китай" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). "Сейчас наше сотрудничество в современной очень сложной обстановке хотя и подвергается определенным трудностям, конечно, трудностям и во взаимных расчетах, но несмотря на это наши отношения имеют стабильный и предсказуемый характер, мы надеемся, что развитие будет идти и дальше, оно будет взаимовыгодным, будет быстрым", - сказал Чжан Ханьхуэй. Посол отметил, что необходимо находить все потенциальные возможности для сотрудничества между двумя странами и давать им развиваться. Товарооборот Китая и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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экономика, россия, китай, чжан ханьхуэй, санкт-петербург
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Китай, Чжан Ханьхуэй, Санкт-Петербург
Посол Китая заявил о стабильном развитии отношений с Россией

Посол Китая в России Ханьхуэй: отношения России и Китая стабильно развиваются

© Фото : посольство КНР в РФЧжан Ханьхуэй
Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : посольство КНР в РФ
Чжан Ханьхуэй. Архивное фото
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ПЕКИН, 6 июн - РИА Новости. Несмотря на сложную обстановку в мире, отношения России и Китая стабильно развиваются, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в ходе бизнес-диалога "Россия-Китай" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Сейчас наше сотрудничество в современной очень сложной обстановке хотя и подвергается определенным трудностям, конечно, трудностям и во взаимных расчетах, но несмотря на это наши отношения имеют стабильный и предсказуемый характер, мы надеемся, что развитие будет идти и дальше, оно будет взаимовыгодным, будет быстрым", - сказал Чжан Ханьхуэй.
Посол отметил, что необходимо находить все потенциальные возможности для сотрудничества между двумя странами и давать им развиваться.
Товарооборот Китая и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Китай принимает меры для укрепления торговли с Россией, заявил посол
Вчера, 10:25
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияКитайЧжан ХаньхуэйСанкт-Петербург
 
 
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