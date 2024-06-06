https://ria.ru/20240606/kitay-1951083004.html

Посол Китая заявил о стабильном развитии отношений с Россией

Посол Китая заявил о стабильном развитии отношений с Россией - РИА Новости, 06.06.2024

Посол Китая заявил о стабильном развитии отношений с Россией

Несмотря на сложную обстановку в мире, отношения России и Китая стабильно развиваются, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в ходе бизнес-диалога... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:55

2024-06-06T16:55

2024-06-06T16:55

пмэф-2024

экономика

россия

китай

чжан ханьхуэй

санкт-петербург

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ПЕКИН, 6 июн - РИА Новости. Несмотря на сложную обстановку в мире, отношения России и Китая стабильно развиваются, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в ходе бизнес-диалога "Россия-Китай" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). "Сейчас наше сотрудничество в современной очень сложной обстановке хотя и подвергается определенным трудностям, конечно, трудностям и во взаимных расчетах, но несмотря на это наши отношения имеют стабильный и предсказуемый характер, мы надеемся, что развитие будет идти и дальше, оно будет взаимовыгодным, будет быстрым", - сказал Чжан Ханьхуэй. Посол отметил, что необходимо находить все потенциальные возможности для сотрудничества между двумя странами и давать им развиваться. Товарооборот Китая и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/kitay-1950906424.html

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экономика, россия, китай, чжан ханьхуэй, санкт-петербург