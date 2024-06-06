https://ria.ru/20240606/kitay-1951083004.html
Посол Китая заявил о стабильном развитии отношений с Россией
Посол Китая заявил о стабильном развитии отношений с Россией - РИА Новости, 06.06.2024
Посол Китая заявил о стабильном развитии отношений с Россией
Несмотря на сложную обстановку в мире, отношения России и Китая стабильно развиваются, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в ходе бизнес-диалога... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:55
2024-06-06T16:55
2024-06-06T16:55
пмэф-2024
экономика
россия
китай
чжан ханьхуэй
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752967427_0:267:2560:1707_1920x0_80_0_0_7a40e4004729c6430517395c2edbd340.jpg
ПЕКИН, 6 июн - РИА Новости. Несмотря на сложную обстановку в мире, отношения России и Китая стабильно развиваются, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в ходе бизнес-диалога "Россия-Китай" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). "Сейчас наше сотрудничество в современной очень сложной обстановке хотя и подвергается определенным трудностям, конечно, трудностям и во взаимных расчетах, но несмотря на это наши отношения имеют стабильный и предсказуемый характер, мы надеемся, что развитие будет идти и дальше, оно будет взаимовыгодным, будет быстрым", - сказал Чжан Ханьхуэй. Посол отметил, что необходимо находить все потенциальные возможности для сотрудничества между двумя странами и давать им развиваться. Товарооборот Китая и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240606/kitay-1950906424.html
россия
китай
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752967427_113:0:2389:1707_1920x0_80_0_0_2f2571dcc55c4b214b94da0b0cbde5b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, чжан ханьхуэй, санкт-петербург
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Китай, Чжан Ханьхуэй, Санкт-Петербург
Посол Китая заявил о стабильном развитии отношений с Россией
Посол Китая в России Ханьхуэй: отношения России и Китая стабильно развиваются
ПЕКИН, 6 июн - РИА Новости. Несмотря на сложную обстановку в мире, отношения России и Китая стабильно развиваются, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в ходе бизнес-диалога "Россия-Китай" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Сейчас наше сотрудничество в современной очень сложной обстановке хотя и подвергается определенным трудностям, конечно, трудностям и во взаимных расчетах, но несмотря на это наши отношения имеют стабильный и предсказуемый характер, мы надеемся, что развитие будет идти и дальше, оно будет взаимовыгодным, будет быстрым", - сказал Чжан Ханьхуэй.
Посол отметил, что необходимо находить все потенциальные возможности для сотрудничества между двумя странами и давать им развиваться.
Товарооборот Китая и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.