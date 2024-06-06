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Дело против таксиста, высадившего участников СВО в Москве, прекратили - РИА Новости, 07.06.2024
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19:04 06.06.2024 (обновлено: 03:56 07.06.2024)
https://ria.ru/20240606/kirgiziya-1951133352.html
Дело против таксиста, высадившего участников СВО в Москве, прекратили
Дело против таксиста, высадившего участников СВО в Москве, прекратили - РИА Новости, 07.06.2024
Дело против таксиста, высадившего участников СВО в Москве, прекратили
Уголовное дело в отношении киргизского таксиста, отказавшегося везти участников СВО в Москве, прекращено в связи с отсутствием состава преступления, сообщили... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-06T19:04
2024-06-07T03:56
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БИШКЕК, 6 июн - РИА Новости. Уголовное дело в отношении киргизского таксиста, отказавшегося везти участников СВО в Москве, прекращено в связи с отсутствием состава преступления, сообщили журналистам в четверг в МИД Киргизии. СК России 4 июня сообщил, что возбуждено уголовное дело после того, как водитель такси в Москве негативно высказался в адрес граждан России и высадил из автомобиля пассажиров - участников СВО. Уточнялось, что глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. "На основании обращения данного гражданина посольством Кыргызской Республики в Российской Федерации заявителю была оказана необходимая консульская правовая помощь", - заявил представитель пресс-службы. По его словам диппредставительством была направлена официальная нота в адрес МИД РФ "с просьбой об объективном и всестороннем рассмотрении возбужденного уголовного дела в отношении данного гражданина". "В результате в связи с отсутствием состава преступления уголовное разбирательство в отношении гражданина Кыргызстана прекращено", - заявили в МИД Киргизии.
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россия, москва, киргизия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Россия, Москва, Киргизия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
Дело против таксиста, высадившего участников СВО в Москве, прекратили

МИД Киргизии: дело высадившего участников СВО в Москве таксиста закрыто

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТакси
Такси - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БИШКЕК, 6 июн - РИА Новости. Уголовное дело в отношении киргизского таксиста, отказавшегося везти участников СВО в Москве, прекращено в связи с отсутствием состава преступления, сообщили журналистам в четверг в МИД Киргизии.
СК России 4 июня сообщил, что возбуждено уголовное дело после того, как водитель такси в Москве негативно высказался в адрес граждан России и высадил из автомобиля пассажиров - участников СВО. Уточнялось, что глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
"На основании обращения данного гражданина посольством Кыргызской Республики в Российской Федерации заявителю была оказана необходимая консульская правовая помощь", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам диппредставительством была направлена официальная нота в адрес МИД РФ "с просьбой об объективном и всестороннем рассмотрении возбужденного уголовного дела в отношении данного гражданина".
"В результате в связи с отсутствием состава преступления уголовное разбирательство в отношении гражданина Кыргызстана прекращено", - заявили в МИД Киргизии.
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РоссияМоскваКиргизияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)В мире
 
 
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