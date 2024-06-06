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Киев решил взыскать с России компенсацию за разрушенную им Каховскую ГЭС - РИА Новости, 06.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:35 06.06.2024 (обновлено: 18:36 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/kiev-1951038279.html
Киев решил взыскать с России компенсацию за разрушенную им Каховскую ГЭС
Киев решил взыскать с России компенсацию за разрушенную им Каховскую ГЭС - РИА Новости, 06.06.2024
Киев решил взыскать с России компенсацию за разрушенную им Каховскую ГЭС
Киев намерен взыскать с Москвы компенсацию за Каховскую ГЭС, разрушенную ВСУ, заявил глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в интервью на сайте компании. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:35
2024-06-06T18:36
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
каховская гэс
владимир путин
владимир сальдо
григорий карасин
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Киев намерен взыскать с Москвы компенсацию за Каховскую ГЭС, разрушенную ВСУ, заявил глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в интервью на сайте компании."Недавно мы отправили России сообщение, что обращаемся в Международный арбитражный суд и будем подавать иск относительно утерянной выгоды и стоимости строительства и восстановления станции. Мы будем требовать &lt;...&gt; компенсации убытков. Предварительно, это около 2,5 миллиарда долларов", — утверждает чиновник.Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин ранее сказал в беседе с РИА Новости, что выдвигаемые Украиной требования репараций от России носят демагогический характер.Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года. Вода из водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и села, включая Алешки и Новую Каховку. В Херсонской области ввели режим ЧС — сначала регионального, а затем федерального уровня.Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией Киева, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Следственный комитет квалифицировал случившееся как теракт. Из зоны бедствия эвакуировали около девяти тысяч жителей, 59 человек погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев.Как подчеркивал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, после подрыва ГЭС Каховского водохранилища "как такового уже нет". По его словам, разрушение плотины со стороны ВСУ — величайшее преступление, которое нарушило экологическое равновесие.
https://ria.ru/20240519/kastyukevich-1946976050.html
https://ria.ru/20240606/kakhovskaya_ges-1950863867.html
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, каховская гэс, владимир путин, владимир сальдо, григорий карасин, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Каховская ГЭС, Владимир Путин, Владимир Сальдо, Григорий Карасин, Киев
Киев решил взыскать с России компенсацию за разрушенную им Каховскую ГЭС

Киев решил взыскать с Москвы 2,5 млрд долларов за разрушенную ВСУ Каховскую ГЭС

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРазрушенная плотина Каховской ГЭС
Разрушенная плотина Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Разрушенная плотина Каховской ГЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Киев намерен взыскать с Москвы компенсацию за Каховскую ГЭС, разрушенную ВСУ, заявил глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в интервью на сайте компании.
"Недавно мы отправили России сообщение, что обращаемся в Международный арбитражный суд и будем подавать иск относительно утерянной выгоды и стоимости строительства и восстановления станции. Мы будем требовать <...> компенсации убытков. Предварительно, это около 2,5 миллиарда долларов", — утверждает чиновник.
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Как подчеркивал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, после подрыва ГЭС Каховского водохранилища "как такового уже нет". По его словам, разрушение плотины со стороны ВСУ — величайшее преступление, которое нарушило экологическое равновесие.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВооруженные силы УкраиныКаховская ГЭСВладимир ПутинВладимир СальдоГригорий КарасинКиев
 
 
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