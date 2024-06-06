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ПСБ модернизирует технологии кибербезопасности вместе с лидерами отрасли - РИА Новости, 06.06.2024
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17:40 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/kiberbezopasnost-1951098235.html
ПСБ модернизирует технологии кибербезопасности вместе с лидерами отрасли
ПСБ модернизирует технологии кибербезопасности вместе с лидерами отрасли - РИА Новости, 06.06.2024
ПСБ модернизирует технологии кибербезопасности вместе с лидерами отрасли
ПСБ заключил на ПМЭФ-2024 соглашения о сотрудничестве с ГК "Солар", СКБ "Контур", а также Институтом системного программирования имени В..П. Иванникова РАН в... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:40
2024-06-06T17:40
пмэф-2024
технологии
российская академия наук
псб (банк псб)
промсвязьбанк
пмэф
кибербезопасность
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ПСБ заключил на ПМЭФ-2024 соглашения о сотрудничестве с ГК "Солар", СКБ "Контур", а также Институтом системного программирования имени В..П. Иванникова РАН в области модернизации отечественных технологий информационной безопасности, сообщает банк. Соглашения подразумевают взаимодействие по вопросам модернизации технологий, инструментов обеспечения информационной безопасности и бизнес-процессов современными информационными и коммуникационными технологиями, а также реализацию программ и проектов в области цифровых технологий. Совместно с партнерами ПСБ будет совершенствовать и тестировать современные отечественные методы и решения в области информбезопасности, развивать технологическое обеспечение процессов в области кибербезопасности, а также разрабатывать унифицированные решения, поддерживающие общепринятые интерфейсы взаимодействия. "В условиях стремительного развития цифровых технологий кибербезопасность становится одним из ключевых элементов ведения бизнеса, определяющим его устойчивость к внешним факторам. Стратегической целью нашего сотрудничества является реализация востребованных и актуальных проектов в сфере информационной безопасности и обеспечение технологического суверенитета ПСБ. Наше взаимодействие с партнерами коснется разработки предложений по совершенствованию и тестированию современных отечественных технологий и решений, участия в совместных работах, научно-методических и исследовательских проектах и многих других направлений", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента, директора департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрия Миклухо.
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технологии, российская академия наук, псб (банк псб), промсвязьбанк, пмэф, кибербезопасность
ПМЭФ-2024, Технологии, Российская академия наук, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, ПМЭФ, Кибербезопасность

ПСБ модернизирует технологии кибербезопасности вместе с лидерами отрасли

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ПСБ заключил на ПМЭФ-2024 соглашения о сотрудничестве с ГК "Солар", СКБ "Контур", а также Институтом системного программирования имени В..П. Иванникова РАН в области модернизации отечественных технологий информационной безопасности, сообщает банк.
Соглашения подразумевают взаимодействие по вопросам модернизации технологий, инструментов обеспечения информационной безопасности и бизнес-процессов современными информационными и коммуникационными технологиями, а также реализацию программ и проектов в области цифровых технологий.
Совместно с партнерами ПСБ будет совершенствовать и тестировать современные отечественные методы и решения в области информбезопасности, развивать технологическое обеспечение процессов в области кибербезопасности, а также разрабатывать унифицированные решения, поддерживающие общепринятые интерфейсы взаимодействия.
"В условиях стремительного развития цифровых технологий кибербезопасность становится одним из ключевых элементов ведения бизнеса, определяющим его устойчивость к внешним факторам. Стратегической целью нашего сотрудничества является реализация востребованных и актуальных проектов в сфере информационной безопасности и обеспечение технологического суверенитета ПСБ. Наше взаимодействие с партнерами коснется разработки предложений по совершенствованию и тестированию современных отечественных технологий и решений, участия в совместных работах, научно-методических и исследовательских проектах и многих других направлений", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента, директора департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрия Миклухо.
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ПМЭФ-2024ТехнологииРоссийская академия наукПСБ (Банк ПСБ)ПромсвязьбанкПМЭФКибербезопасность
 
 
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