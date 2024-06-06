https://ria.ru/20240606/kiberbezopasnost-1951098235.html

ПСБ модернизирует технологии кибербезопасности вместе с лидерами отрасли

ПСБ модернизирует технологии кибербезопасности вместе с лидерами отрасли - РИА Новости, 06.06.2024

ПСБ модернизирует технологии кибербезопасности вместе с лидерами отрасли

ПСБ заключил на ПМЭФ-2024 соглашения о сотрудничестве с ГК "Солар", СКБ "Контур", а также Институтом системного программирования имени В..П. Иванникова РАН в... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T17:40

2024-06-06T17:40

2024-06-06T17:40

пмэф-2024

технологии

российская академия наук

псб (банк псб)

промсвязьбанк

пмэф

кибербезопасность

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ПСБ заключил на ПМЭФ-2024 соглашения о сотрудничестве с ГК "Солар", СКБ "Контур", а также Институтом системного программирования имени В..П. Иванникова РАН в области модернизации отечественных технологий информационной безопасности, сообщает банк. Соглашения подразумевают взаимодействие по вопросам модернизации технологий, инструментов обеспечения информационной безопасности и бизнес-процессов современными информационными и коммуникационными технологиями, а также реализацию программ и проектов в области цифровых технологий. Совместно с партнерами ПСБ будет совершенствовать и тестировать современные отечественные методы и решения в области информбезопасности, развивать технологическое обеспечение процессов в области кибербезопасности, а также разрабатывать унифицированные решения, поддерживающие общепринятые интерфейсы взаимодействия. "В условиях стремительного развития цифровых технологий кибербезопасность становится одним из ключевых элементов ведения бизнеса, определяющим его устойчивость к внешним факторам. Стратегической целью нашего сотрудничества является реализация востребованных и актуальных проектов в сфере информационной безопасности и обеспечение технологического суверенитета ПСБ. Наше взаимодействие с партнерами коснется разработки предложений по совершенствованию и тестированию современных отечественных технологий и решений, участия в совместных работах, научно-методических и исследовательских проектах и многих других направлений", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента, директора департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрия Миклухо.

https://ria.ru/20240219/psb-1928201015.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, российская академия наук, псб (банк псб), промсвязьбанк, пмэф, кибербезопасность