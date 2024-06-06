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Хулиган, избивший пенсионеров в Башкирии, раскаялся - РИА Новости, 06.06.2024
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20:33 06.06.2024 (обновлено: 20:40 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/khuligan-1951157902.html
Хулиган, избивший пенсионеров в Башкирии, раскаялся
Хулиган, избивший пенсионеров в Башкирии, раскаялся - РИА Новости, 06.06.2024
Хулиган, избивший пенсионеров в Башкирии, раскаялся
Житель башкирского Нефтекамска, который тростью избил пенсионеров, сидящих на лавочке у подъезда, раскаялся в содеянном, против него возбуждено уголовное дело о РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T20:33
2024-06-06T20:40
происшествия
россия
нефтекамск
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УФА, 6 июн - РИА Новости. Житель башкирского Нефтекамска, который тростью избил пенсионеров, сидящих на лавочке у подъезда, раскаялся в содеянном, против него возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает СУСК РФ по региону. Ранее в соцсетях появились кадры инцидента, зафиксированные камерой наблюдения компании "Уфанет". На них мужчина, нецензурно выражаясь, пытается прогнать со скамейки пожилых женщин, а потом начинает бить их палкой. Досталось и пенсионеру, который попытался защитить дам. Полицейские задержали 61-летнего подозреваемого и выяснили, что в течение года неоднократно привлекался к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения. СУСК РФ по Башкирии в своем Telegram-канале опубликовал видео, в котором задержанный заявляет следователю о своем раскаянии. Сообщается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). "По версии следствия, вечером 3 июня находящийся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый, нарушая общественный порядок и демонстрируя явное неуважение к обществу и его нормам, нецензурно выражался, оскорблял и с агрессией прогонял пожилую женщину, которая сидела на скамейке во дворе своего дома, угрожая применением насилия. Когда 71-летний мужчина попытался вмешаться, злоумышленник толкнул его, после чего со значительной силой нанес ему несколько ударов по голове и другим частям тела руками и тростью, которую отобрал у потерпевшего", - говорится в релизе ведомства.
https://ria.ru/20231219/pansionat-1916634581.html
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происшествия, россия, нефтекамск
Происшествия, Россия, Нефтекамск
Хулиган, избивший пенсионеров в Башкирии, раскаялся

Житель Нефтекамска, тростью избивший пенсионеров у подъезда, раскаялся

© СК России по Республике Башкортостан/TelegramЖитель башкирского Нефтекамска, который тростью избил пенсионеров
Житель башкирского Нефтекамска, который тростью избил пенсионеров
© СК России по Республике Башкортостан/Telegram
Житель башкирского Нефтекамска, который тростью избил пенсионеров
Читать ria.ru в
УФА, 6 июн - РИА Новости. Житель башкирского Нефтекамска, который тростью избил пенсионеров, сидящих на лавочке у подъезда, раскаялся в содеянном, против него возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее в соцсетях появились кадры инцидента, зафиксированные камерой наблюдения компании "Уфанет". На них мужчина, нецензурно выражаясь, пытается прогнать со скамейки пожилых женщин, а потом начинает бить их палкой. Досталось и пенсионеру, который попытался защитить дам.
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Полицейские задержали 61-летнего подозреваемого и выяснили, что в течение года неоднократно привлекался к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения.
СУСК РФ по Башкирии в своем Telegram-канале опубликовал видео, в котором задержанный заявляет следователю о своем раскаянии.
Сообщается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
«
"По версии следствия, вечером 3 июня находящийся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый, нарушая общественный порядок и демонстрируя явное неуважение к обществу и его нормам, нецензурно выражался, оскорблял и с агрессией прогонял пожилую женщину, которая сидела на скамейке во дворе своего дома, угрожая применением насилия. Когда 71-летний мужчина попытался вмешаться, злоумышленник толкнул его, после чего со значительной силой нанес ему несколько ударов по голове и другим частям тела руками и тростью, которую отобрал у потерпевшего", - говорится в релизе ведомства.
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