Хулиган, избивший пенсионеров в Башкирии, раскаялся
Житель Нефтекамска, тростью избивший пенсионеров у подъезда, раскаялся
© СК России по Республике Башкортостан/TelegramЖитель башкирского Нефтекамска, который тростью избил пенсионеров
Житель башкирского Нефтекамска, который тростью избил пенсионеров
УФА, 6 июн - РИА Новости. Житель башкирского Нефтекамска, который тростью избил пенсионеров, сидящих на лавочке у подъезда, раскаялся в содеянном, против него возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее в соцсетях появились кадры инцидента, зафиксированные камерой наблюдения компании "Уфанет". На них мужчина, нецензурно выражаясь, пытается прогнать со скамейки пожилых женщин, а потом начинает бить их палкой. Досталось и пенсионеру, который попытался защитить дам.
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Полицейские задержали 61-летнего подозреваемого и выяснили, что в течение года неоднократно привлекался к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения.
СУСК РФ по Башкирии в своем Telegram-канале опубликовал видео, в котором задержанный заявляет следователю о своем раскаянии.
Сообщается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
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"По версии следствия, вечером 3 июня находящийся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый, нарушая общественный порядок и демонстрируя явное неуважение к обществу и его нормам, нецензурно выражался, оскорблял и с агрессией прогонял пожилую женщину, которая сидела на скамейке во дворе своего дома, угрожая применением насилия. Когда 71-летний мужчина попытался вмешаться, злоумышленник толкнул его, после чего со значительной силой нанес ему несколько ударов по голове и другим частям тела руками и тростью, которую отобрал у потерпевшего", - говорится в релизе ведомства.
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