https://ria.ru/20240606/keshbek-1950997719.html

Архангельские депутаты предложили возобновить программу детского кешбэка

Архангельские депутаты предложили возобновить программу детского кешбэка - РИА Новости, 06.06.2024

Архангельские депутаты предложили возобновить программу детского кешбэка

Депутаты Архангельского областного собрания предложили вернуть программу кешбэка за детские путевки, что позволит большему числу детей отдохнуть и провести... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T14:06

2024-06-06T14:06

2024-06-06T14:06

архангельская область

россия

псков

максим решетников

сергей кравцов

архангельское областное собрание депутатов

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АРХАНГЕЛЬСК, 6 июн – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания предложили вернуть программу кешбэка за детские путевки, что позволит большему числу детей отдохнуть и провести время с пользой, инициативу поддержали парламентарии Северо-Запада, сообщила пресс-служба архангельского заксобрания. Вопрос был рассмотрен на заседании 65-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада в Пскове, где собрались представители 11 регионов. Программа кешбэка за детский отдых действовала в стране в 2021-2022 годах и позволяла вернуть до половины стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря. По данным министерства просвещения РФ, за это время компенсацией воспользовались 1,2 миллиона семей с детьми по всей России. Председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева напомнила, что с 2023 года в федеральном бюджете не предусмотрены средства на частичную компенсацию затрат семей на детский отдых и не все родители могут отправить детей в оздоровительные лагеря из-за высокой стоимости путевок. "Учитывая серьезную финансовую нагрузку, которая ложится на семьи, мы предложили возобновить выплаты по программе детского кешбэка. Это позволит большему числу детей отдохнуть и провести лето с пользой", – сказала Прокопьева, слова которой приводит пресс-служба. Как отметили в Собрании депутатов, соответствующее обращение будет направлено министру экономического развития РФ Максиму Решетникову. В рамках конференции Прокопьева обратила внимание на проблему организации палаточных лагерей, турпоходов и слетов, которые востребованы родителями, детьми и организаторами детского отдыха. По ее словам, на федеральном уровне общие требования к этим мероприятиям не учитывают их особенностей. Так, установленные в отношении палаточных лагерей СанПиНы могут применить и при организации длительных турпоходов. В связи с этим архангельские парламентарии предложили уточнить требования к организации и проведению детских мероприятий на природе с учетом особенностей каждой формы (поход, экскурсионный тур, слет, экспедиция, тур выходного дня, туристическая поездка). Парламентская Ассоциация Северо-Запада поддержала это обращение к министру просвещения РФ Сергею Кравцову. "Это позволит снять излишние требования к организации турпоходов и слетов, выстроить четкие правила взаимодействия с надзорными органами и будет способствовать развитию детского туризма", – отметила инициатор обращения, председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по культурной политике, образованию, науке, туризму и спорту Ольга Виткова.

https://ria.ru/20231017/keshbek-1903286582.html

https://ria.ru/20240522/nalivayki-1947761344.html

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Алёна Пава

россия, псков, максим решетников, сергей кравцов, архангельское областное собрание депутатов