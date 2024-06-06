Рейтинг@Mail.ru
Архангельские депутаты предложили возобновить программу детского кешбэка - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область
Архангельская область
 
14:06 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/keshbek-1950997719.html
Архангельские депутаты предложили возобновить программу детского кешбэка
Архангельские депутаты предложили возобновить программу детского кешбэка - РИА Новости, 06.06.2024
Архангельские депутаты предложили возобновить программу детского кешбэка
Депутаты Архангельского областного собрания предложили вернуть программу кешбэка за детские путевки, что позволит большему числу детей отдохнуть и провести... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:06
2024-06-06T14:06
архангельская область
россия
псков
максим решетников
сергей кравцов
архангельское областное собрание депутатов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930009446_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_6eb37cced175b74ad65144b8d09c5efb.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 6 июн – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания предложили вернуть программу кешбэка за детские путевки, что позволит большему числу детей отдохнуть и провести время с пользой, инициативу поддержали парламентарии Северо-Запада, сообщила пресс-служба архангельского заксобрания. Вопрос был рассмотрен на заседании 65-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада в Пскове, где собрались представители 11 регионов. Программа кешбэка за детский отдых действовала в стране в 2021-2022 годах и позволяла вернуть до половины стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря. По данным министерства просвещения РФ, за это время компенсацией воспользовались 1,2 миллиона семей с детьми по всей России. Председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева напомнила, что с 2023 года в федеральном бюджете не предусмотрены средства на частичную компенсацию затрат семей на детский отдых и не все родители могут отправить детей в оздоровительные лагеря из-за высокой стоимости путевок. "Учитывая серьезную финансовую нагрузку, которая ложится на семьи, мы предложили возобновить выплаты по программе детского кешбэка. Это позволит большему числу детей отдохнуть и провести лето с пользой", – сказала Прокопьева, слова которой приводит пресс-служба. Как отметили в Собрании депутатов, соответствующее обращение будет направлено министру экономического развития РФ Максиму Решетникову. В рамках конференции Прокопьева обратила внимание на проблему организации палаточных лагерей, турпоходов и слетов, которые востребованы родителями, детьми и организаторами детского отдыха. По ее словам, на федеральном уровне общие требования к этим мероприятиям не учитывают их особенностей. Так, установленные в отношении палаточных лагерей СанПиНы могут применить и при организации длительных турпоходов. В связи с этим архангельские парламентарии предложили уточнить требования к организации и проведению детских мероприятий на природе с учетом особенностей каждой формы (поход, экскурсионный тур, слет, экспедиция, тур выходного дня, туристическая поездка). Парламентская Ассоциация Северо-Запада поддержала это обращение к министру просвещения РФ Сергею Кравцову. "Это позволит снять излишние требования к организации турпоходов и слетов, выстроить четкие правила взаимодействия с надзорными органами и будет способствовать развитию детского туризма", – отметила инициатор обращения, председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по культурной политике, образованию, науке, туризму и спорту Ольга Виткова.
https://ria.ru/20231017/keshbek-1903286582.html
https://ria.ru/20240522/nalivayki-1947761344.html
россия
псков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930009446_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dab7f39b015433875e2ebf885009d450.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, псков, максим решетников, сергей кравцов, архангельское областное собрание депутатов
Архангельская область, Россия, Псков, Максим Решетников, Сергей Кравцов, Архангельское областное Собрание депутатов

Архангельские депутаты предложили возобновить программу детского кешбэка

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкДети в оздоровительном лагере
Дети в оздоровительном лагере - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 6 июн – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания предложили вернуть программу кешбэка за детские путевки, что позволит большему числу детей отдохнуть и провести время с пользой, инициативу поддержали парламентарии Северо-Запада, сообщила пресс-служба архангельского заксобрания.
Вопрос был рассмотрен на заседании 65-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада в Пскове, где собрались представители 11 регионов. Программа кешбэка за детский отдых действовала в стране в 2021-2022 годах и позволяла вернуть до половины стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря. По данным министерства просвещения РФ, за это время компенсацией воспользовались 1,2 миллиона семей с детьми по всей России.
Туристы около Чегемских водопадов в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Чернышенко рассказал о перспективе возвращения туристического кешбэка
17 октября 2023, 12:01
Председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева напомнила, что с 2023 года в федеральном бюджете не предусмотрены средства на частичную компенсацию затрат семей на детский отдых и не все родители могут отправить детей в оздоровительные лагеря из-за высокой стоимости путевок.
"Учитывая серьезную финансовую нагрузку, которая ложится на семьи, мы предложили возобновить выплаты по программе детского кешбэка. Это позволит большему числу детей отдохнуть и провести лето с пользой", – сказала Прокопьева, слова которой приводит пресс-служба.
Как отметили в Собрании депутатов, соответствующее обращение будет направлено министру экономического развития РФ Максиму Решетникову.
В рамках конференции Прокопьева обратила внимание на проблему организации палаточных лагерей, турпоходов и слетов, которые востребованы родителями, детьми и организаторами детского отдыха. По ее словам, на федеральном уровне общие требования к этим мероприятиям не учитывают их особенностей. Так, установленные в отношении палаточных лагерей СанПиНы могут применить и при организации длительных турпоходов. В связи с этим архангельские парламентарии предложили уточнить требования к организации и проведению детских мероприятий на природе с учетом особенностей каждой формы (поход, экскурсионный тур, слет, экспедиция, тур выходного дня, туристическая поездка). Парламентская Ассоциация Северо-Запада поддержала это обращение к министру просвещения РФ Сергею Кравцову.
"Это позволит снять излишние требования к организации турпоходов и слетов, выстроить четкие правила взаимодействия с надзорными органами и будет способствовать развитию детского туризма", – отметила инициатор обращения, председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по культурной политике, образованию, науке, туризму и спорту Ольга Виткова.
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Архангельские депутаты ограничили время работы "наливаек" в регионе
22 мая, 21:26
 
Архангельская областьРоссияПсковМаксим РешетниковСергей КравцовАрхангельское областное Собрание депутатов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала