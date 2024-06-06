Глава МИД Италии обвинил Путина в попытке запугать Запад
Глава МИД Италии Таяни: Путин пытается запугать Запад в преддверии выборов
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Европейского парламента Антонио Таяни
Председатель Европейского парламента Антонио Таяни . Архивное фото
РИМ, 6 июн – РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни обвинил президента России Владимира Путина в том, что он "пытается запугать Запад" в преддверии грядущих выборов.
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"Путин ведет гибридную войну, то есть угрожает, повышает тон, в свете европейских выборов он пытается испугать Запад и Европу. Это часть игры. Мы должны напрямую идти к цели, работать над миром, деэскалацией с учетом нашей безусловной поддержки Украины, ее свободы и территориальной целостности", - заявил Таяни в телеэфире Canale 5.
Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. По словам Путина, ответ России на поставки дальнобойного оружия на Украину может быть асимметричным. Он задался вопросом, почему у России не может быть права поставлять оружие в те регионы мира, "где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России.
Говоря о поставках оружия на Украину, министр подтвердил, что Италия не направит своих солдат на Украину и не позволит украинцам использовать вооружение на территории РФ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".