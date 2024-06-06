https://ria.ru/20240606/italiya-1951034946.html

Глава МИД Италии обвинил Путина в попытке запугать Запад

Глава МИД Италии обвинил Путина в попытке запугать Запад - РИА Новости, 06.06.2024

Глава МИД Италии обвинил Путина в попытке запугать Запад

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни обвинил президента России Владимира Путина в том, что он "пытается запугать Запад" в преддверии грядущих выборов. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T15:27

2024-06-06T15:27

2024-06-06T15:27

россия

украина

италия

владимир путин

антонио таяни

дмитрий песков

нато

вооруженные силы украины

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РИМ, 6 июн – РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни обвинил президента России Владимира Путина в том, что он "пытается запугать Запад" в преддверии грядущих выборов. "Путин ведет гибридную войну, то есть угрожает, повышает тон, в свете европейских выборов он пытается испугать Запад и Европу. Это часть игры. Мы должны напрямую идти к цели, работать над миром, деэскалацией с учетом нашей безусловной поддержки Украины, ее свободы и территориальной целостности", - заявил Таяни в телеэфире Canale 5. Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. По словам Путина, ответ России на поставки дальнобойного оружия на Украину может быть асимметричным. Он задался вопросом, почему у России не может быть права поставлять оружие в те регионы мира, "где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России. Говоря о поставках оружия на Украину, министр подтвердил, что Италия не направит своих солдат на Украину и не позволит украинцам использовать вооружение на территории РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20240605/putin-1950832014.html

https://ria.ru/20240529/nato-1949225038.html

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украина

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россия, украина, италия, владимир путин, антонио таяни, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины