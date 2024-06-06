https://ria.ru/20240606/istochnik-1951086211.html
Предполагаемого убийцу мужчины в Москве установили, сообщил источник
Предполагаемого убийцу мужчины в Москве установили, сообщил источник - РИА Новости, 06.06.2024
Предполагаемого убийцу мужчины в Москве установили, сообщил источник
Предполагаемый убийца мужчины на западе Москвы был судим за наркотики в 2009 году, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:08
2024-06-06T17:08
2024-06-06T17:08
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Предполагаемый убийца мужчины на западе Москвы был судим за наркотики в 2009 году, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее сообщалось, что 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова в Москве. МВД отмечало, что убийство могло быть заказным. СК возбудил уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Как отмечалось, подозреваемый в убийстве задержан, он оказал сопротивление и был ранен. "Установлена личность подозреваемого - Андрей Демин, 1988 года рождения. В 2009 году мужчина был судим за наркотики", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240606/balishanskiy-1951082511.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Предполагаемого убийцу мужчины в Москве установили, сообщил источник
Источник: предполагаемый убийца мужчины на западе Москвы был судим за наркотики