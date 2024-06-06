Рейтинг@Mail.ru
Предполагаемого убийцу мужчины в Москве установили, сообщил источник - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/istochnik-1951086211.html
Предполагаемого убийцу мужчины в Москве установили, сообщил источник
Предполагаемого убийцу мужчины в Москве установили, сообщил источник - РИА Новости, 06.06.2024
Предполагаемого убийцу мужчины в Москве установили, сообщил источник
Предполагаемый убийца мужчины на западе Москвы был судим за наркотики в 2009 году, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:08
2024-06-06T17:08
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951079035_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_a421bcfa46d065a15531c83534f15bf0.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Предполагаемый убийца мужчины на западе Москвы был судим за наркотики в 2009 году, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее сообщалось, что 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова в Москве. МВД отмечало, что убийство могло быть заказным. СК возбудил уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Как отмечалось, подозреваемый в убийстве задержан, он оказал сопротивление и был ранен. "Установлена личность подозреваемого - Андрей Демин, 1988 года рождения. В 2009 году мужчина был судим за наркотики", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240606/balishanskiy-1951082511.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951079035_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_85a1f8305d473c06534d880409e434e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Предполагаемого убийцу мужчины в Москве установили, сообщил источник

Источник: предполагаемый убийца мужчины на западе Москвы был судим за наркотики

© АГН "Москва" / Мобильный репорт.Обстановка на месте убийства мужчины на западе столицы
Обстановка на месте убийства мужчины на западе столицы - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© АГН "Москва" / Мобильный репорт.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Предполагаемый убийца мужчины на западе Москвы был судим за наркотики в 2009 году, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова в Москве. МВД отмечало, что убийство могло быть заказным. СК возбудил уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Как отмечалось, подозреваемый в убийстве задержан, он оказал сопротивление и был ранен.
"Установлена личность подозреваемого - Андрей Демин, 1988 года рождения. В 2009 году мужчина был судим за наркотики", - сказал собеседник агентства.
Место убийства мужчины на западе Москвы
Друг убитого на западе Москвы мужчины указал на основную версию СК
Вчера, 16:54
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала