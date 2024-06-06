Рейтинг@Mail.ru
Более 300 инвестпроектов реализовано в Тюменской области за год - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
22:38 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/investproekty-1951178289.html
Более 300 инвестпроектов реализовано в Тюменской области за год
Более 300 инвестпроектов реализовано в Тюменской области за год - РИА Новости, 06.06.2024
Более 300 инвестпроектов реализовано в Тюменской области за год
Более 300 инвестпроектов реализовано в 2023 году на территории Тюменской области, самые крупные - в агропромышленном комплексе, нефтегазовой сфере и нефтехимии, РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T22:38
2024-06-06T22:38
тюменская область
тюменская область
пмэф
александр моор
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951177501_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_0186f575daa2ebff6547f8abca6ef060.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Более 300 инвестпроектов реализовано в 2023 году на территории Тюменской области, самые крупные - в агропромышленном комплексе, нефтегазовой сфере и нефтехимии, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Александр Моор. "За прошлый год было реализовано более 300 инвестпроектов. Назову ключевые. В сфере АПК запущена последняя очередь племенного репродуктора индейки. Открыли первую очередь завода "Протеинсиб" по глубокой переработке гороха. В нефтегазовой сфере открыли вторую очередь научно-технического центра компании "Новатэк". "Сибур" запустил очередь по производству полипропилена до 570 тысяч тонн в год", - сообщил Моор, отметив, что эти проекты важны не только для экономики региона и отвечают запросу на импортозамещение. В 2024 году в регионе ожидают реализации проекта предприятия "Фармасинтез-Тюмень", которое выпускает гормональные препараты. Также будет реализовано много небольших инвестиционных проектов, их наличие, по словам губернатора, необходимо для диверсификации региональной экономики, обеспечения ее роста не только за счет больших проектов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/klaster--1951176884.html
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951177501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9ff89a2b427fe997173d543989d4fe58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тюменская область, пмэф, александр моор, экономика
Тюменская область, Тюменская область, ПМЭФ, Александр Моор, Экономика

Более 300 инвестпроектов реализовано в Тюменской области за год

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Губернатор Тюменской области Александр Моор
ПМЭФ-2024. Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
ПМЭФ-2024. Губернатор Тюменской области Александр Моор
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Более 300 инвестпроектов реализовано в 2023 году на территории Тюменской области, самые крупные - в агропромышленном комплексе, нефтегазовой сфере и нефтехимии, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Александр Моор.
«
"За прошлый год было реализовано более 300 инвестпроектов. Назову ключевые. В сфере АПК запущена последняя очередь племенного репродуктора индейки. Открыли первую очередь завода "Протеинсиб" по глубокой переработке гороха. В нефтегазовой сфере открыли вторую очередь научно-технического центра компании "Новатэк". "Сибур" запустил очередь по производству полипропилена до 570 тысяч тонн в год", - сообщил Моор, отметив, что эти проекты важны не только для экономики региона и отвечают запросу на импортозамещение.
В 2024 году в регионе ожидают реализации проекта предприятия "Фармасинтез-Тюмень", которое выпускает гормональные препараты. Также будет реализовано много небольших инвестиционных проектов, их наличие, по словам губернатора, необходимо для диверсификации региональной экономики, обеспечения ее роста не только за счет больших проектов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Губернатор Тюменской области Александр Моор
Моор: Тюменский нефтегазовый кластер помогает компаниям быстрее расти
Вчера, 22:26
 
Тюменская областьТюменская областьПМЭФАлександр МоорЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала