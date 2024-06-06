https://ria.ru/20240606/investproekty-1951178289.html
Более 300 инвестпроектов реализовано в Тюменской области за год
Более 300 инвестпроектов реализовано в Тюменской области за год - РИА Новости, 06.06.2024
Более 300 инвестпроектов реализовано в Тюменской области за год
Более 300 инвестпроектов реализовано в 2023 году на территории Тюменской области, самые крупные - в агропромышленном комплексе, нефтегазовой сфере и нефтехимии, РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T22:38
2024-06-06T22:38
2024-06-06T22:38
тюменская область
тюменская область
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Более 300 инвестпроектов реализовано в 2023 году на территории Тюменской области, самые крупные - в агропромышленном комплексе, нефтегазовой сфере и нефтехимии, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Александр Моор. "За прошлый год было реализовано более 300 инвестпроектов. Назову ключевые. В сфере АПК запущена последняя очередь племенного репродуктора индейки. Открыли первую очередь завода "Протеинсиб" по глубокой переработке гороха. В нефтегазовой сфере открыли вторую очередь научно-технического центра компании "Новатэк". "Сибур" запустил очередь по производству полипропилена до 570 тысяч тонн в год", - сообщил Моор, отметив, что эти проекты важны не только для экономики региона и отвечают запросу на импортозамещение. В 2024 году в регионе ожидают реализации проекта предприятия "Фармасинтез-Тюмень", которое выпускает гормональные препараты. Также будет реализовано много небольших инвестиционных проектов, их наличие, по словам губернатора, необходимо для диверсификации региональной экономики, обеспечения ее роста не только за счет больших проектов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, пмэф, александр моор, экономика
Тюменская область, Тюменская область, ПМЭФ, Александр Моор, Экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Более 300 инвестпроектов реализовано в 2023 году на территории Тюменской области, самые крупные - в агропромышленном комплексе, нефтегазовой сфере и нефтехимии, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Александр Моор.
«
"За прошлый год было реализовано более 300 инвестпроектов. Назову ключевые. В сфере АПК запущена последняя очередь племенного репродуктора индейки. Открыли первую очередь завода "Протеинсиб" по глубокой переработке гороха. В нефтегазовой сфере открыли вторую очередь научно-технического центра компании "Новатэк
". "Сибур
" запустил очередь по производству полипропилена до 570 тысяч тонн в год", - сообщил Моор, отметив, что эти проекты важны не только для экономики региона и отвечают запросу на импортозамещение.
В 2024 году в регионе ожидают реализации проекта предприятия "Фармасинтез-Тюмень", которое выпускает гормональные препараты. Также будет реализовано много небольших инвестиционных проектов, их наличие, по словам губернатора, необходимо для диверсификации региональной экономики, обеспечения ее роста не только за счет больших проектов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.