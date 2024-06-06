https://ria.ru/20240606/investproekty-1951097445.html

ВТБ расширит участие в инвестпроектах в Татарстане

ВТБ расширит участие в инвестпроектах в Татарстане - РИА Новости, 06.06.2024

ВТБ расширит участие в инвестпроектах в Татарстане

Глава Татарстана Рустам Минниханов и президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на полях Петербургского международного экономического форума... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T17:39

2024-06-06T17:39

2024-06-06T17:39

пмэф-2024

казань

россия

рустам минниханов

андрей костин (банкир)

брикс

пмэф

втб (банк)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов и президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве банка и республики, сообщает пресс-служба главы Татарстана. "Соглашение предусматривает участие банка ВТБ в реализации инвестиционных проектов на территории республики, поддержку развития промышленного потенциала региона", - говорится в сообщении. Минниханов отметил активную работу банка в кредитовании юридических лиц. Сегодня таких клиентов в республике 30 тысяч. Одним из ключевых корпоративных клиентов банка является ОЭЗ "Алабуга". Кроме того, банк активно работает в части финансирования проектов застройщиков. Каждая четвертая ипотека в Татарстане оформляется в банке ВТБ. "Подписанное соглашение о сотрудничестве между республикой и банком ВТБ станет драйвером дальнейшего развития и успешной реализации новых совместных проектов", - подчеркнул Минниханов. В банке ВТБ отметили, что один из знаковых проектов, реализуемых в настоящее время в Татарстане при участии ВТБ, - строительство логистического комплекса имени Дэн Сяопина с объектами инфраструктуры на территории индустриального парка "Этилен-600". Общий объем инвестиций составит порядка 140 миллиардов рублей. В рамках реализации первого этапа проекта банк уже выделил 56 миллиардов рублей. Промышленный старт логистического комплекса планируется приурочить к проведению саммита БРИКС в Казани. "Стратегия развития ВТБ до 2026 года предусматривает активную поддержку регионов. Мы понимаем значение финансового, проектного, экспертного обеспечения инфраструктурных проектов, нацеленных как на промышленное развитие России, так и на повышение качества жизни людей. ВТБ развивает партнерство с особой экономической зоной "Алабуга", готовы масштабировать этот опыт на новые проекты – как в Татарстане, так и в других регионах", - сказал Костин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://realty.ria.ru/20230919/stroitelstvo-1897172545.html

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Алёна Пава

казань, россия, рустам минниханов, андрей костин (банкир), брикс, пмэф, втб (банк)