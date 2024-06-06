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Три крупных гостиничных комплекса построят в Сочи за 35,5 млрд рублей - РИА Новости, 06.06.2024
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Краснодарский край
 
22:13 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/gostinitsy-1951174937.html
Три крупных гостиничных комплекса построят в Сочи за 35,5 млрд рублей
Три крупных гостиничных комплекса построят в Сочи за 35,5 млрд рублей - РИА Новости, 06.06.2024
Три крупных гостиничных комплекса построят в Сочи за 35,5 млрд рублей
Три крупных гостиничных комплекса стоимостью 35,5 миллиардов рублей возведут в Сочи, соглашение о их создании подписано в рамках Петербургского международного... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T22:13
2024-06-06T22:13
краснодарский край
экономика
сочи
краснодарский край
вениамин кондратьев
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Три крупных гостиничных комплекса стоимостью 35,5 миллиардов рублей возведут в Сочи, соглашение о их создании подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. "В Сочи построят три крупных гостиничных комплекса. Соответствующие соглашения на ПМЭФ-2024 подписали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и представители компаний-инвесторов. Общая сумма вложений превысит 35,5 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что в микрорайоне Уч-Дере на месте заброшенного более 30 лет назад недостроенного пансионата построят лечебно-оздоровительный комплекс "Вера" на 1,2 тысяч номеров с медицинским корпусом, спортзалом, детским центром, парковой зоной с терренкурами. Стоимость проекта, реализовать который планируют до 2028 года - 16 миллиардов рублей. В результате реализации проекта создадут 510 новых рабочих мест. В Дагомысе построят гостиницу на 578 номеров. В реализацию проекта вложат 2,5 миллиарда рублей. Работой будут обеспечены более 80 жителей, добавляют в администрации. Кроме того, по данным властей, в поселке Совет-Квадже возведут гостиничный комплекс "Playa Resort". Это современный отель почти на 1 тысячу номеров уровня 4-х звезд, с детским центром и СПА-зоной. Объем инвестиций в проект составит 17 миллиардов рублей. На постоянной основе будет создано более 280 новых рабочих мест и до 400 в высокий сезон. "Объем инвестиций в санаторно-курортную отрасль Краснодарского края увеличился в 25 раз. Строят, в основном, отели 4-5 звезд. Этот проект отличается от других – это санаторий, в котором можно будет пройти диагностику и лечение, причем круглогодично. Уверен, он будет востребован у жителей и отдыхающих. Готовы вас поддержать. Мы постоянно работаем над повышением уровня сервиса, созданием лучших условий. Сегодняшнее соглашение – еще один шаг в решении этой задачи", - передает пресс-служба слова Кондратьева.
https://ria.ru/20240605/remont-1950724366.html
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экономика, сочи, краснодарский край, вениамин кондратьев, пмэф
Краснодарский край, Экономика, Сочи, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, ПМЭФ

Три крупных гостиничных комплекса построят в Сочи за 35,5 млрд рублей

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСтроительство отеля
Строительство отеля - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Три крупных гостиничных комплекса стоимостью 35,5 миллиардов рублей возведут в Сочи, соглашение о их создании подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
"В Сочи построят три крупных гостиничных комплекса. Соответствующие соглашения на ПМЭФ-2024 подписали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и представители компаний-инвесторов. Общая сумма вложений превысит 35,5 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в микрорайоне Уч-Дере на месте заброшенного более 30 лет назад недостроенного пансионата построят лечебно-оздоровительный комплекс "Вера" на 1,2 тысяч номеров с медицинским корпусом, спортзалом, детским центром, парковой зоной с терренкурами. Стоимость проекта, реализовать который планируют до 2028 года - 16 миллиардов рублей. В результате реализации проекта создадут 510 новых рабочих мест.
В Дагомысе построят гостиницу на 578 номеров. В реализацию проекта вложат 2,5 миллиарда рублей. Работой будут обеспечены более 80 жителей, добавляют в администрации.
Кроме того, по данным властей, в поселке Совет-Квадже возведут гостиничный комплекс "Playa Resort". Это современный отель почти на 1 тысячу номеров уровня 4-х звезд, с детским центром и СПА-зоной. Объем инвестиций в проект составит 17 миллиардов рублей. На постоянной основе будет создано более 280 новых рабочих мест и до 400 в высокий сезон.
"Объем инвестиций в санаторно-курортную отрасль Краснодарского края увеличился в 25 раз. Строят, в основном, отели 4-5 звезд. Этот проект отличается от других – это санаторий, в котором можно будет пройти диагностику и лечение, причем круглогодично. Уверен, он будет востребован у жителей и отдыхающих. Готовы вас поддержать. Мы постоянно работаем над повышением уровня сервиса, созданием лучших условий. Сегодняшнее соглашение – еще один шаг в решении этой задачи", - передает пресс-служба слова Кондратьева.
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Краснодарский крайЭкономикаСочиКраснодарский крайВениамин КондратьевПМЭФ
 
 
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