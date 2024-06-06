США не диктуют Грузии, какие законы принимать, заявили в Госдепе
Госдеп: США не диктуют Грузии, какие принимать законы, но может вводить санкции
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заявил, что США не диктуют Грузии, какие принимать законы, но имеют право вводить санкции против официальных лиц страны.
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"Мы не диктуем правительству Грузии, какие принимать законы. Но если вы посмотрите, откуда пришло вдохновение для этой нормы: из другой страны, которая приняла свою версию этого закона, моделью, очевидно, была Россия", - сказал Миллер на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости о том, почему Вашингтон считает возможным вводить санкции за законотворческую деятельность.
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По словам Миллера, действия Грузии являются попыткой сломить людей и демократические устремления. "Грузия может принимать решения, как двигаться дальше, мы принимаем свои решения. Мы не станем продолжать позволять людям приезжать в США.
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Как сообщалось, Штаты ввели визовые ограничения против десятков граждан Грузии, среди которых члены партии "Грузинская мечта" в парламенте, правоохранители и частные лица. Миллер уточнил, что речь идет от двух-трех десятках лиц, которые не будут уведомлены Вашингтоном о принятом решении, но им запрещается въезд на территорию США.
В понедельник спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах после того, как президент Саломе Зурабишвили отказалась это делать. Теперь минюст Грузии в течение двух месяцев должен создать электронный портал, на котором все организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, должны зарегистрироваться и декларировать свои финансы 2023 года. Закон был принят, несмотря на уличные протесты, а также на угрозы введения санкций со стороны США и Евросоюза.
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