Рейтинг@Mail.ru
США не диктуют Грузии, какие законы принимать, заявили в Госдепе - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:42 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/gosdep-1951170414.html
США не диктуют Грузии, какие законы принимать, заявили в Госдепе
США не диктуют Грузии, какие законы принимать, заявили в Госдепе - РИА Новости, 06.06.2024
США не диктуют Грузии, какие законы принимать, заявили в Госдепе
Официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заявил, что США не диктуют Грузии, какие принимать законы, но имеют право вводить санкции против официальных лиц РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T21:42
2024-06-06T21:42
в мире
грузия
сша
вашингтон (штат)
саломе зурабишвили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888181_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_c5ce5c10cf6d6e47747483082dfb27b9.jpg
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заявил, что США не диктуют Грузии, какие принимать законы, но имеют право вводить санкции против официальных лиц страны. "Мы не диктуем правительству Грузии, какие принимать законы. Но если вы посмотрите, откуда пришло вдохновение для этой нормы: из другой страны, которая приняла свою версию этого закона, моделью, очевидно, была Россия", - сказал Миллер на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости о том, почему Вашингтон считает возможным вводить санкции за законотворческую деятельность. По словам Миллера, действия Грузии являются попыткой сломить людей и демократические устремления. "Грузия может принимать решения, как двигаться дальше, мы принимаем свои решения. Мы не станем продолжать позволять людям приезжать в США. США продолжат переоценку финансовой помощи Грузии, добавил Миллер. Как сообщалось, Штаты ввели визовые ограничения против десятков граждан Грузии, среди которых члены партии "Грузинская мечта" в парламенте, правоохранители и частные лица. Миллер уточнил, что речь идет от двух-трех десятках лиц, которые не будут уведомлены Вашингтоном о принятом решении, но им запрещается въезд на территорию США. В понедельник спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах после того, как президент Саломе Зурабишвили отказалась это делать. Теперь минюст Грузии в течение двух месяцев должен создать электронный портал, на котором все организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, должны зарегистрироваться и декларировать свои финансы 2023 года. Закон был принят, несмотря на уличные протесты, а также на угрозы введения санкций со стороны США и Евросоюза.
https://ria.ru/20240506/zakon-1944266453.html
https://ria.ru/20240523/politico-1947998376.html
грузия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888181_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4fa88125d80ec47bb97eb6fbc627ef77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, сша, вашингтон (штат), саломе зурабишвили
В мире, Грузия, США, Вашингтон (штат), Саломе Зурабишвили
США не диктуют Грузии, какие законы принимать, заявили в Госдепе

Госдеп: США не диктуют Грузии, какие принимать законы, но может вводить санкции

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в медиабанк
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заявил, что США не диктуют Грузии, какие принимать законы, но имеют право вводить санкции против официальных лиц страны.
«
"Мы не диктуем правительству Грузии, какие принимать законы. Но если вы посмотрите, откуда пришло вдохновение для этой нормы: из другой страны, которая приняла свою версию этого закона, моделью, очевидно, была Россия", - сказал Миллер на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости о том, почему Вашингтон считает возможным вводить санкции за законотворческую деятельность.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Госдеп оценил закон об иноагентах в США
6 мая, 23:30
По словам Миллера, действия Грузии являются попыткой сломить людей и демократические устремления. "Грузия может принимать решения, как двигаться дальше, мы принимаем свои решения. Мы не станем продолжать позволять людям приезжать в США.
США продолжат переоценку финансовой помощи Грузии, добавил Миллер.
Как сообщалось, Штаты ввели визовые ограничения против десятков граждан Грузии, среди которых члены партии "Грузинская мечта" в парламенте, правоохранители и частные лица. Миллер уточнил, что речь идет от двух-трех десятках лиц, которые не будут уведомлены Вашингтоном о принятом решении, но им запрещается въезд на территорию США.
В понедельник спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах после того, как президент Саломе Зурабишвили отказалась это делать. Теперь минюст Грузии в течение двух месяцев должен создать электронный портал, на котором все организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, должны зарегистрироваться и декларировать свои финансы 2023 года. Закон был принят, несмотря на уличные протесты, а также на угрозы введения санкций со стороны США и Евросоюза.
Митинг протеста против закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
СМИ узнали о возможных санкциях против Грузии
23 мая, 19:52
 
В миреГрузияСШАВашингтон (штат)Саломе Зурабишвили
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала