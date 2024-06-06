https://ria.ru/20240606/gosdep-1951170414.html

США не диктуют Грузии, какие законы принимать, заявили в Госдепе

США не диктуют Грузии, какие законы принимать, заявили в Госдепе - РИА Новости, 06.06.2024

США не диктуют Грузии, какие законы принимать, заявили в Госдепе

Официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заявил, что США не диктуют Грузии, какие принимать законы, но имеют право вводить санкции против официальных лиц РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T21:42

2024-06-06T21:42

2024-06-06T21:42

в мире

грузия

сша

вашингтон (штат)

саломе зурабишвили

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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заявил, что США не диктуют Грузии, какие принимать законы, но имеют право вводить санкции против официальных лиц страны. "Мы не диктуем правительству Грузии, какие принимать законы. Но если вы посмотрите, откуда пришло вдохновение для этой нормы: из другой страны, которая приняла свою версию этого закона, моделью, очевидно, была Россия", - сказал Миллер на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости о том, почему Вашингтон считает возможным вводить санкции за законотворческую деятельность. По словам Миллера, действия Грузии являются попыткой сломить людей и демократические устремления. "Грузия может принимать решения, как двигаться дальше, мы принимаем свои решения. Мы не станем продолжать позволять людям приезжать в США. США продолжат переоценку финансовой помощи Грузии, добавил Миллер. Как сообщалось, Штаты ввели визовые ограничения против десятков граждан Грузии, среди которых члены партии "Грузинская мечта" в парламенте, правоохранители и частные лица. Миллер уточнил, что речь идет от двух-трех десятках лиц, которые не будут уведомлены Вашингтоном о принятом решении, но им запрещается въезд на территорию США. В понедельник спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах после того, как президент Саломе Зурабишвили отказалась это делать. Теперь минюст Грузии в течение двух месяцев должен создать электронный портал, на котором все организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, должны зарегистрироваться и декларировать свои финансы 2023 года. Закон был принят, несмотря на уличные протесты, а также на угрозы введения санкций со стороны США и Евросоюза.

https://ria.ru/20240506/zakon-1944266453.html

https://ria.ru/20240523/politico-1947998376.html

грузия

сша

вашингтон (штат)

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в мире, грузия, сша, вашингтон (штат), саломе зурабишвили