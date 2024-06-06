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В Госдепе прокомментировали сообщения об ударе по школе в Газе
В Госдепе прокомментировали сообщения об ударе по школе в Газе - РИА Новости, 06.06.2024
В Госдепе прокомментировали сообщения об ударе по школе в Газе
Официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заявил, что если информация об ударе по школе в Газе и погибших детях подтвердится, высказываемые намерения... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T21:19
2024-06-06T21:19
2024-06-06T21:19
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заявил, что если информация об ударе по школе в Газе и погибших детях подтвердится, высказываемые намерения Израиля по сокращению жертв среди гражданских расходятся с действиями. "Ситуация сложная. Если это правда, что ХАМАС и другие военные прячутся в школе, они являются законными целями, но у Израиля есть обязательство снижать количество возможных жертв среди гражданского населения", - сказал Миллер на брифинге. Он отметил, что Израиль высказывает намерения по сокращению жертв среди гражданского населения. "Если это правда, что в результате удара погибли 14 детей, результат не таков, что-то пошло не так", - сказал Миллер. Ранее агентство Синьхуа передавало со ссылкой на источники, что в результате авиаудара Израиля по школе в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа погибли по меньшей мере 30 человек, десятки получили ранения. Позднее число погибших при авиаударе возросло до 45.
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в мире, израиль, хамас, государственный департамент сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Государственный департамент США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Госдепе прокомментировали сообщения об ударе по школе в Газе
Госдеп об ударе Израиля по школе в Газе: что-то пошло не так
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заявил, что если информация об ударе по школе в Газе и погибших детях подтвердится, высказываемые намерения Израиля по сокращению жертв среди гражданских расходятся с действиями.
«
"Ситуация сложная. Если это правда, что ХАМАС и другие военные прячутся в школе, они являются законными целями, но у Израиля есть обязательство снижать количество возможных жертв среди гражданского населения", - сказал Миллер на брифинге.
Он отметил, что Израиль высказывает намерения по сокращению жертв среди гражданского населения. "Если это правда, что в результате удара погибли 14 детей, результат не таков, что-то пошло не так", - сказал Миллер.
Ранее агентство Синьхуа передавало со ссылкой на источники, что в результате авиаудара Израиля по школе в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа погибли по меньшей мере 30 человек, десятки получили ранения. Позднее число погибших при авиаударе возросло до 45.