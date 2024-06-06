Мария Багреева: города должны участвовать в достижении климатических целей

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Вовлечение городов в климатическую повестку необходимо для достижения глобальных климатических целей, считает глава столичного департамента экономики и развития Мария Багреева.



В ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) она отметила, что Москва по многим направлениям внедрения принципов и инструментов устойчивого развития является лидером в России и одним из лидеров среди мегаполисов мира.Так, город двигается в направлении низкоуглеродного развития благодаря программам во всех секторах городского хозяйства. Одними из наиболее значимых программ с точки зрения сокращения выбросов являются реновация и обновление подвижного состава транспорта.



По программе реновации в столице заменяют ветхое жилье на новое с высокой энергоэффективностью - такие дома потребляют на 30-40% меньше тепла и электричества. Это снижает как углеродный след жилищного сектора приблизительно на 250 тысяч тонн углекислого газа в год, так и в среднем на 10% расходы граждан на ЖКХ, рассказала заммэра.



В пресс-службе департамента экономической политики и развития города указали, что в сфере транспорта используются инструменты зеленого финансирования. Москва - единственный регион страны, разместивший два выпуска зеленых облигаций, – биржевые в 2021 году и зеленые облигации для населения в 2023 году.



По словам Багреевой, полученные средства были направлены на развитие экологичного общественного транспорта в Москве - строительство путей и станций Большой кольцевой линии метрополитена, а также закупку 451 электробуса.



В 2023 году на конференции ООН по климату столица представила аналитический доклад, посвященный климатической повестке мегаполисов, напомнила заммэра. "Это позволило не только выявить наиболее релевантный для Москвы мировой опыт, который в дальнейшем может быть использован в городских проектах, но и создать основу для расширения диалога по вопросам устойчивого развития как внутри России, так и на международном уровне. Летом 2024 года будет представлен второй аналитический доклад, посвященный климатической повестке российских городов, а осенью – доклад по крупнейшим городам БРИКС", – рассказала она.



Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.