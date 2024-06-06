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Мария Багреева: города должны участвовать в достижении климатических целей - РИА Новости, 06.06.2024
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16:30 06.06.2024 (обновлено: 19:43 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/goroda-1950771707.html
Мария Багреева: города должны участвовать в достижении климатических целей
Мария Багреева: города должны участвовать в достижении климатических целей - РИА Новости, 06.06.2024
Мария Багреева: города должны участвовать в достижении климатических целей
Вовлечение городов в климатическую повестку необходимо для достижения глобальных климатических целей, считает глава столичного департамента экономики и развития РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:30
2024-06-06T19:43
мария багреева
москва
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Вовлечение городов в климатическую повестку необходимо для достижения глобальных климатических целей, считает глава столичного департамента экономики и развития Мария Багреева.В ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) она отметила, что Москва по многим направлениям внедрения принципов и инструментов устойчивого развития является лидером в России и одним из лидеров среди мегаполисов мира.Так, город двигается в направлении низкоуглеродного развития благодаря программам во всех секторах городского хозяйства. Одними из наиболее значимых программ с точки зрения сокращения выбросов являются реновация и обновление подвижного состава транспорта.По программе реновации в столице заменяют ветхое жилье на новое с высокой энергоэффективностью - такие дома потребляют на 30-40% меньше тепла и электричества. Это снижает как углеродный след жилищного сектора приблизительно на 250 тысяч тонн углекислого газа в год, так и в среднем на 10% расходы граждан на ЖКХ, рассказала заммэра.В пресс-службе департамента экономической политики и развития города указали, что в сфере транспорта используются инструменты зеленого финансирования. Москва - единственный регион страны, разместивший два выпуска зеленых облигаций, – биржевые в 2021 году и зеленые облигации для населения в 2023 году.По словам Багреевой, полученные средства были направлены на развитие экологичного общественного транспорта в Москве - строительство путей и станций Большой кольцевой линии метрополитена, а также закупку 451 электробуса.В 2023 году на конференции ООН по климату столица представила аналитический доклад, посвященный климатической повестке мегаполисов, напомнила заммэра. "Это позволило не только выявить наиболее релевантный для Москвы мировой опыт, который в дальнейшем может быть использован в городских проектах, но и создать основу для расширения диалога по вопросам устойчивого развития как внутри России, так и на международном уровне. Летом 2024 года будет представлен второй аналитический доклад, посвященный климатической повестке российских городов, а осенью – доклад по крупнейшим городам БРИКС", – рассказала она.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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мария багреева, москва
Мария Багреева, Москва

Мария Багреева: города должны участвовать в достижении климатических целей

© Фото : Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города МосквыМария Багреева на сессии ПМЭФ-2024
Мария Багреева на сессии ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы
Мария Багреева на сессии ПМЭФ-2024
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Вовлечение городов в климатическую повестку необходимо для достижения глобальных климатических целей, считает глава столичного департамента экономики и развития Мария Багреева.

В ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) она отметила, что Москва по многим направлениям внедрения принципов и инструментов устойчивого развития является лидером в России и одним из лидеров среди мегаполисов мира.Так, город двигается в направлении низкоуглеродного развития благодаря программам во всех секторах городского хозяйства. Одними из наиболее значимых программ с точки зрения сокращения выбросов являются реновация и обновление подвижного состава транспорта.

По программе реновации в столице заменяют ветхое жилье на новое с высокой энергоэффективностью - такие дома потребляют на 30-40% меньше тепла и электричества. Это снижает как углеродный след жилищного сектора приблизительно на 250 тысяч тонн углекислого газа в год, так и в среднем на 10% расходы граждан на ЖКХ, рассказала заммэра.

В пресс-службе департамента экономической политики и развития города указали, что в сфере транспорта используются инструменты зеленого финансирования. Москва - единственный регион страны, разместивший два выпуска зеленых облигаций, – биржевые в 2021 году и зеленые облигации для населения в 2023 году.

По словам Багреевой, полученные средства были направлены на развитие экологичного общественного транспорта в Москве - строительство путей и станций Большой кольцевой линии метрополитена, а также закупку 451 электробуса.

В 2023 году на конференции ООН по климату столица представила аналитический доклад, посвященный климатической повестке мегаполисов, напомнила заммэра. "Это позволило не только выявить наиболее релевантный для Москвы мировой опыт, который в дальнейшем может быть использован в городских проектах, но и создать основу для расширения диалога по вопросам устойчивого развития как внутри России, так и на международном уровне. Летом 2024 года будет представлен второй аналитический доклад, посвященный климатической повестке российских городов, а осенью – доклад по крупнейшим городам БРИКС", – рассказала она.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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