https://ria.ru/20240606/gladkov-1951172899.html

В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина

В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 06.06.2024

В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина

Мирная жительница пострадала в результате повторного обстрела поселка Прилесье в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T22:01

2024-06-06T22:01

2024-06-06T22:01

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате повторного обстрела поселка Прилесье в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Поселок Прилесье Краснояружского района попал под повторный обстрел со стороны ВСУ. В результате обстрела пострадала одна мирная жительница. Девушка с осколочными ранениями запястья самостоятельно обратилась в Краснояружскую ЦРБ, где врачи оказали ей необходимую медицинскую помощь", - написал Гладков.

https://ria.ru/20240313/snaryad-1932801775.html

белгородская область

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Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины