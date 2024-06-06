https://ria.ru/20240606/gladkov-1951172899.html
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 06.06.2024
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина
Мирная жительница пострадала в результате повторного обстрела поселка Прилесье в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T22:01
2024-06-06T22:01
2024-06-06T22:01
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате повторного обстрела поселка Прилесье в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Поселок Прилесье Краснояружского района попал под повторный обстрел со стороны ВСУ. В результате обстрела пострадала одна мирная жительница. Девушка с осколочными ранениями запястья самостоятельно обратилась в Краснояружскую ЦРБ, где врачи оказали ей необходимую медицинскую помощь", - написал Гладков.
https://ria.ru/20240313/snaryad-1932801775.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина
Гладков: при обстреле белгородского поселка Прилесье пострадала женщина