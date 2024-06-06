https://ria.ru/20240606/gidranty-1951059363.html

В Москве весеннюю проверку прошли 62 тысячи пожарных гидрантов

В Москве весеннюю проверку прошли 62 тысячи пожарных гидрантов - РИА Новости, 06.06.2024

В Москве весеннюю проверку прошли 62 тысячи пожарных гидрантов

Весеннюю проверку прошли 62 тысячи пожарных гидрантов в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:16

2024-06-06T16:16

2024-06-06T16:16

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Весеннюю проверку прошли 62 тысячи пожарных гидрантов в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Шестьдесят две тысячи пожарных гидрантов прошли весеннюю проверку. Сезонные проверки пожарных гидрантов специалисты АО "Мосводоканал" и главного управления МЧС России по городу Москве проводят дважды в год – осенью и весной. Гидранты используются для забора воды из наружных водопроводных сетей при тушении пожаров", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что проверка каждого гидранта состоит из трех этапов – визуальная оценка состояния, установка стендера и проверка водоотдачи. Так, специалисты проверяют правильное расположение конструкции, далее следует функциональная проверка, в завершении с помощью специального оборудования – манометра, определяется уровень давления на водопроводной сети. "На водоснабжение потребителей эти работы не влияют", - уточняется в сообщении ведомства.

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Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), комплекс городского хозяйства москвы