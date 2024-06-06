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В Москве весеннюю проверку прошли 62 тысячи пожарных гидрантов - РИА Новости, 06.06.2024
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16:16 06.06.2024
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В Москве весеннюю проверку прошли 62 тысячи пожарных гидрантов
В Москве весеннюю проверку прошли 62 тысячи пожарных гидрантов - РИА Новости, 06.06.2024
В Москве весеннюю проверку прошли 62 тысячи пожарных гидрантов
Весеннюю проверку прошли 62 тысячи пожарных гидрантов в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:16
2024-06-06T16:16
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Весеннюю проверку прошли 62 тысячи пожарных гидрантов в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Шестьдесят две тысячи пожарных гидрантов прошли весеннюю проверку. Сезонные проверки пожарных гидрантов специалисты АО "Мосводоканал" и главного управления МЧС России по городу Москве проводят дважды в год – осенью и весной. Гидранты используются для забора воды из наружных водопроводных сетей при тушении пожаров", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что проверка каждого гидранта состоит из трех этапов – визуальная оценка состояния, установка стендера и проверка водоотдачи. Так, специалисты проверяют правильное расположение конструкции, далее следует функциональная проверка, в завершении с помощью специального оборудования – манометра, определяется уровень давления на водопроводной сети. "На водоснабжение потребителей эти работы не влияют", - уточняется в сообщении ведомства.
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городское хозяйство москвы, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Комплекс городского хозяйства Москвы

В Москве весеннюю проверку прошли 62 тысячи пожарных гидрантов

© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыВ Москве весеннюю проверку прошли 62 тысячи пожарных гидрантов
В Москве весеннюю проверку прошли 62 тысячи пожарных гидрантов - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
В Москве весеннюю проверку прошли 62 тысячи пожарных гидрантов
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Весеннюю проверку прошли 62 тысячи пожарных гидрантов в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"Шестьдесят две тысячи пожарных гидрантов прошли весеннюю проверку. Сезонные проверки пожарных гидрантов специалисты АО "Мосводоканал" и главного управления МЧС России по городу Москве проводят дважды в год – осенью и весной. Гидранты используются для забора воды из наружных водопроводных сетей при тушении пожаров", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что проверка каждого гидранта состоит из трех этапов – визуальная оценка состояния, установка стендера и проверка водоотдачи. Так, специалисты проверяют правильное расположение конструкции, далее следует функциональная проверка, в завершении с помощью специального оборудования – манометра, определяется уровень давления на водопроводной сети.
"На водоснабжение потребителей эти работы не влияют", - уточняется в сообщении ведомства.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Комплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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