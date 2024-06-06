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В Москве весеннюю проверку прошли 62 тысячи пожарных гидрантов
В Москве весеннюю проверку прошли 62 тысячи пожарных гидрантов - РИА Новости, 06.06.2024
В Москве весеннюю проверку прошли 62 тысячи пожарных гидрантов
Весеннюю проверку прошли 62 тысячи пожарных гидрантов в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:16
2024-06-06T16:16
2024-06-06T16:16
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Весеннюю проверку прошли 62 тысячи пожарных гидрантов в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Шестьдесят две тысячи пожарных гидрантов прошли весеннюю проверку. Сезонные проверки пожарных гидрантов специалисты АО "Мосводоканал" и главного управления МЧС России по городу Москве проводят дважды в год – осенью и весной. Гидранты используются для забора воды из наружных водопроводных сетей при тушении пожаров", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что проверка каждого гидранта состоит из трех этапов – визуальная оценка состояния, установка стендера и проверка водоотдачи. Так, специалисты проверяют правильное расположение конструкции, далее следует функциональная проверка, в завершении с помощью специального оборудования – манометра, определяется уровень давления на водопроводной сети. "На водоснабжение потребителей эти работы не влияют", - уточняется в сообщении ведомства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Комплекс городского хозяйства Москвы