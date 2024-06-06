https://ria.ru/20240606/germaniya-1951148162.html

В Германии ужесточат наказание за исламистские нападения

В Германии ужесточат наказание за исламистские нападения - РИА Новости, 06.06.2024

В Германии ужесточат наказание за исламистские нападения

В Германии будет ужесточено наказание за исламистские и политически мотивированные нападения, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе правительственного... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T19:53

2024-06-06T19:53

2024-06-06T19:53

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олаф шольц

хдс/хсс

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БЕРЛИН, 6 июн - РИА Новости. В Германии будет ужесточено наказание за исламистские и политически мотивированные нападения, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе правительственного заявления в бундестаге о текущей ситуации с безопасностью в стране. В минувшую пятницу, 31 мая, в Мангейме афганец Сулейман Атаи напал с ножом на известного критика исламизма Михаэля Штюрценбергера во время митинга правого движения PAX Europa. В результате происшествия шесть человек получили ранения, включая Штюрценбергера, а в воскресенье от ран скончался полицейский Рувен Л. Нападавшего ранила из огнестрельного оружия полиция. "Наше государство очень серьезно относится к подобным преступлениям. Тот, кто со спины нападает на женщин и мужчин, желающих помочь и спасти жизнь, или заманивает их в засаду, должен почувствовать на себе всю силу закона. Для этого мы ужесточим уголовное законодательство и будем более сурово наказывать за подобные подлые нападения", - заявил Шольц, комментируя атаку в Мангейме. Его речь транслировалась на сайте немецкого правительства. Немецкий канцлер назвал возмутительным, что тяжкие преступления совершаются людьми, получившими статус беженца в стране и заявил, что таковых следует депортировать, даже если они прибыли из таких стран, как Афганистан и Сирия. "Преступникам и террористам здесь не место. В таких случаях интересы Германии в обеспечении безопасности перевешивают интересы преступника в защите", - сказал он. По словам канцлера, правительство и МВД проверяют возможности по ужесточению соответствующих правил. Также глава кабмина предлагает расширить зоны, где запрещено ношение оружия и, в частности, ножей. В то же время Шольц упомянул политически мотивированные атаки, пообещав и в этом случае принять столь же строгие меры. В качестве примера канцлер привел атаку на Родериха Кизеветтера, известного призывами максимально увеличить военную помощь Украине. Член немецкого бундестага пострадал на прошлой неделе у предвыборного стенда Христианско-демократического союза (ХДС) в городе Алене в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Как утверждается, атаковавший его мужчина назвал политика "подстрекателем войны", после чего ударил.

https://ria.ru/20240531/germaniya-1949695345.html

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в мире, германия, мангейм, афганистан, олаф шольц, хдс/хсс