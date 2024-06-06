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В Германии ужесточат наказание за исламистские нападения - РИА Новости, 06.06.2024
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19:53 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/germaniya-1951148162.html
В Германии ужесточат наказание за исламистские нападения
В Германии ужесточат наказание за исламистские нападения - РИА Новости, 06.06.2024
В Германии ужесточат наказание за исламистские нападения
В Германии будет ужесточено наказание за исламистские и политически мотивированные нападения, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе правительственного... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T19:53
2024-06-06T19:53
в мире
германия
мангейм
афганистан
олаф шольц
хдс/хсс
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БЕРЛИН, 6 июн - РИА Новости. В Германии будет ужесточено наказание за исламистские и политически мотивированные нападения, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе правительственного заявления в бундестаге о текущей ситуации с безопасностью в стране. В минувшую пятницу, 31 мая, в Мангейме афганец Сулейман Атаи напал с ножом на известного критика исламизма Михаэля Штюрценбергера во время митинга правого движения PAX Europa. В результате происшествия шесть человек получили ранения, включая Штюрценбергера, а в воскресенье от ран скончался полицейский Рувен Л. Нападавшего ранила из огнестрельного оружия полиция. "Наше государство очень серьезно относится к подобным преступлениям. Тот, кто со спины нападает на женщин и мужчин, желающих помочь и спасти жизнь, или заманивает их в засаду, должен почувствовать на себе всю силу закона. Для этого мы ужесточим уголовное законодательство и будем более сурово наказывать за подобные подлые нападения", - заявил Шольц, комментируя атаку в Мангейме. Его речь транслировалась на сайте немецкого правительства. Немецкий канцлер назвал возмутительным, что тяжкие преступления совершаются людьми, получившими статус беженца в стране и заявил, что таковых следует депортировать, даже если они прибыли из таких стран, как Афганистан и Сирия. "Преступникам и террористам здесь не место. В таких случаях интересы Германии в обеспечении безопасности перевешивают интересы преступника в защите", - сказал он. По словам канцлера, правительство и МВД проверяют возможности по ужесточению соответствующих правил. Также глава кабмина предлагает расширить зоны, где запрещено ношение оружия и, в частности, ножей. В то же время Шольц упомянул политически мотивированные атаки, пообещав и в этом случае принять столь же строгие меры. В качестве примера канцлер привел атаку на Родериха Кизеветтера, известного призывами максимально увеличить военную помощь Украине. Член немецкого бундестага пострадал на прошлой неделе у предвыборного стенда Христианско-демократического союза (ХДС) в городе Алене в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Как утверждается, атаковавший его мужчина назвал политика "подстрекателем войны", после чего ударил.
https://ria.ru/20240531/germaniya-1949695345.html
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в мире, германия, мангейм, афганистан, олаф шольц, хдс/хсс
В мире, Германия, Мангейм, Афганистан, Олаф Шольц, ХДС/ХСС
В Германии ужесточат наказание за исламистские нападения

Шольц: в Германии ужесточат наказание за исламистские нападения

© AP Photo / Michael SohnОфицер полиции в Германии
Офицер полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Michael Sohn
Офицер полиции в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 6 июн - РИА Новости. В Германии будет ужесточено наказание за исламистские и политически мотивированные нападения, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе правительственного заявления в бундестаге о текущей ситуации с безопасностью в стране.
В минувшую пятницу, 31 мая, в Мангейме афганец Сулейман Атаи напал с ножом на известного критика исламизма Михаэля Штюрценбергера во время митинга правого движения PAX Europa. В результате происшествия шесть человек получили ранения, включая Штюрценбергера, а в воскресенье от ран скончался полицейский Рувен Л. Нападавшего ранила из огнестрельного оружия полиция.
Кадр трансляции акции протеста против исламизации Европы в городе Мангейм, во время которой мужчина напал с ножом на участников
В Германии полиция застрелила мужчину, ударившего ножом критика исламизма
31 мая, 15:19
«
"Наше государство очень серьезно относится к подобным преступлениям. Тот, кто со спины нападает на женщин и мужчин, желающих помочь и спасти жизнь, или заманивает их в засаду, должен почувствовать на себе всю силу закона. Для этого мы ужесточим уголовное законодательство и будем более сурово наказывать за подобные подлые нападения", - заявил Шольц, комментируя атаку в Мангейме. Его речь транслировалась на сайте немецкого правительства.
Немецкий канцлер назвал возмутительным, что тяжкие преступления совершаются людьми, получившими статус беженца в стране и заявил, что таковых следует депортировать, даже если они прибыли из таких стран, как Афганистан и Сирия.
«
"Преступникам и террористам здесь не место. В таких случаях интересы Германии в обеспечении безопасности перевешивают интересы преступника в защите", - сказал он.
По словам канцлера, правительство и МВД проверяют возможности по ужесточению соответствующих правил. Также глава кабмина предлагает расширить зоны, где запрещено ношение оружия и, в частности, ножей.
В то же время Шольц упомянул политически мотивированные атаки, пообещав и в этом случае принять столь же строгие меры.
В качестве примера канцлер привел атаку на Родериха Кизеветтера, известного призывами максимально увеличить военную помощь Украине. Член немецкого бундестага пострадал на прошлой неделе у предвыборного стенда Христианско-демократического союза (ХДС) в городе Алене в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Как утверждается, атаковавший его мужчина назвал политика "подстрекателем войны", после чего ударил.
Кадр видео Александра Труфанова, удерживаемого в заложниках в Газе
"Исламский джихад" опубликовал видео с заложником Труфановым
28 мая, 23:49
 
В миреГерманияМангеймАфганистанОлаф ШольцХДС/ХСС
 
 
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