В Германии ужесточат наказание за исламистские нападения
Шольц: в Германии ужесточат наказание за исламистские нападения
© AP Photo / Michael SohnОфицер полиции в Германии
© AP Photo / Michael Sohn
Офицер полиции в Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 6 июн - РИА Новости. В Германии будет ужесточено наказание за исламистские и политически мотивированные нападения, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе правительственного заявления в бундестаге о текущей ситуации с безопасностью в стране.
В минувшую пятницу, 31 мая, в Мангейме афганец Сулейман Атаи напал с ножом на известного критика исламизма Михаэля Штюрценбергера во время митинга правого движения PAX Europa. В результате происшествия шесть человек получили ранения, включая Штюрценбергера, а в воскресенье от ран скончался полицейский Рувен Л. Нападавшего ранила из огнестрельного оружия полиция.
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"Наше государство очень серьезно относится к подобным преступлениям. Тот, кто со спины нападает на женщин и мужчин, желающих помочь и спасти жизнь, или заманивает их в засаду, должен почувствовать на себе всю силу закона. Для этого мы ужесточим уголовное законодательство и будем более сурово наказывать за подобные подлые нападения", - заявил Шольц, комментируя атаку в Мангейме. Его речь транслировалась на сайте немецкого правительства.
Немецкий канцлер назвал возмутительным, что тяжкие преступления совершаются людьми, получившими статус беженца в стране и заявил, что таковых следует депортировать, даже если они прибыли из таких стран, как Афганистан и Сирия.
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"Преступникам и террористам здесь не место. В таких случаях интересы Германии в обеспечении безопасности перевешивают интересы преступника в защите", - сказал он.
По словам канцлера, правительство и МВД проверяют возможности по ужесточению соответствующих правил. Также глава кабмина предлагает расширить зоны, где запрещено ношение оружия и, в частности, ножей.
В то же время Шольц упомянул политически мотивированные атаки, пообещав и в этом случае принять столь же строгие меры.
В качестве примера канцлер привел атаку на Родериха Кизеветтера, известного призывами максимально увеличить военную помощь Украине. Член немецкого бундестага пострадал на прошлой неделе у предвыборного стенда Христианско-демократического союза (ХДС) в городе Алене в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Как утверждается, атаковавший его мужчина назвал политика "подстрекателем войны", после чего ударил.