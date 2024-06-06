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Bild опубликовал план правительства Германии на случай войны с Россией - РИА Новости, 06.06.2024
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17:35 06.06.2024 (обновлено: 18:28 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/germaniya-1951095093.html
Bild опубликовал план правительства Германии на случай войны с Россией
Bild опубликовал план правительства Германии на случай войны с Россией - РИА Новости, 06.06.2024
Bild опубликовал план правительства Германии на случай войны с Россией
Немецкий таблоид Bild обнародовал план правительства ФРГ для населения страны на случай крупномасштабного вооруженного конфликта с Россией. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:35
2024-06-06T18:28
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москва
владимир путин
борис писториус
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Немецкий таблоид Bild обнародовал план правительства ФРГ для населения страны на случай крупномасштабного вооруженного конфликта с Россией. Согласно публикации, через всю Германию на восточный фланг НАТО будут перебрасываться войска блока. Сами силы бундесвера также будут находиться в этой местности. В плане напрямую говорится, что в случае одновременного нападения в нескольких местах государство не сможет помочь всем нуждающимся: людям нужно быть готовыми самим справляться с трудностями.Кроме того, на случай бомбардировок в качестве убежищ для мирного населения предполагается использовать подвалы зданий, подземные парковки и станции метро. Также власти оставляют за собой право эвакуировать отдельные районы страны, но при этом не допускается разделение семей. Кроме того, больницы должны быть подготовлены к приему большого числа пациентов на протяжении длительного срока. План также подразумевает запрет на роспуск парламента на время, пока "Германия обороняется". Помимо этого, страна рискует столкнуться с нехваткой продуктов во время войны, поэтому Министерство продовольствия может ввести нормы на распределение пищи, а правительство может хранить пшеницу, рожь и овес в секретных местах. Также у кабмина будет "аварийный запас" риса, бобовых и сгущенки для обеспечения населения одним горячим обедом в день. В первую очередь речь идет о жителях крупных городов.Немецкие власти также оставляют за собой право обязывать компании производить товары исключительно для военных нужд. Также при обострении ситуации в стране вернут обязательную воинскую службу, то есть жителей могут в любое время призвать в армию. Людей в возрасте от 18 лет могут принудить к определенному труду: например, на почте, в пекарнях или по уходу за больными. Накануне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлину следует подготовиться к возможной войне с Россией к 2029 году. Нынешний план на случай конфликта — это переработанная версия от 1989 года, пишет Bild. В феврале Владимир Путин подробно объяснил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. По словам президента, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".Накануне Путин в беседе с представителями международных информагентств также назвал чушью заявления о том, что Россия хочет напасть на НАТО. Глава государства подчеркнул, что это было бы бредом, если бы не было "задумкой, чтобы одурачивать свое собственное население". Он добавил, что это делается для удержания странами Запада своего имперского положения.
https://ria.ru/20240123/frg-1922868976.html
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германия, россия, москва, владимир путин, борис писториус, такер карлсон, нато, в мире
Германия, Россия, Москва, Владимир Путин, Борис Писториус, Такер Карлсон, НАТО, В мире
Bild опубликовал план правительства Германии на случай войны с Россией

Bild опубликовал план Германии на случай войны с Россией и советы населению

© Sputnik / Денис Асланов | Перейти в медиабанкНемецкие военные
Немецкие военные - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Немецкий таблоид Bild обнародовал план правительства ФРГ для населения страны на случай крупномасштабного вооруженного конфликта с Россией.
Согласно публикации, через всю Германию на восточный фланг НАТО будут перебрасываться войска блока. Сами силы бундесвера также будут находиться в этой местности. В плане напрямую говорится, что в случае одновременного нападения в нескольких местах государство не сможет помочь всем нуждающимся: людям нужно быть готовыми самим справляться с трудностями.
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Кроме того, на случай бомбардировок в качестве убежищ для мирного населения предполагается использовать подвалы зданий, подземные парковки и станции метро. Также власти оставляют за собой право эвакуировать отдельные районы страны, но при этом не допускается разделение семей. Кроме того, больницы должны быть подготовлены к приему большого числа пациентов на протяжении длительного срока.
План также подразумевает запрет на роспуск парламента на время, пока "Германия обороняется". Помимо этого, страна рискует столкнуться с нехваткой продуктов во время войны, поэтому Министерство продовольствия может ввести нормы на распределение пищи, а правительство может хранить пшеницу, рожь и овес в секретных местах. Также у кабмина будет "аварийный запас" риса, бобовых и сгущенки для обеспечения населения одним горячим обедом в день. В первую очередь речь идет о жителях крупных городов.
Немецкие власти также оставляют за собой право обязывать компании производить товары исключительно для военных нужд. Также при обострении ситуации в стране вернут обязательную воинскую службу, то есть жителей могут в любое время призвать в армию. Людей в возрасте от 18 лет могут принудить к определенному труду: например, на почте, в пекарнях или по уходу за больными.
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Накануне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлину следует подготовиться к возможной войне с Россией к 2029 году. Нынешний план на случай конфликта — это переработанная версия от 1989 года, пишет Bild.
В феврале Владимир Путин подробно объяснил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. По словам президента, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Накануне Путин в беседе с представителями международных информагентств также назвал чушью заявления о том, что Россия хочет напасть на НАТО. Глава государства подчеркнул, что это было бы бредом, если бы не было "задумкой, чтобы одурачивать свое собственное население". Он добавил, что это делается для удержания странами Запада своего имперского положения.
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