https://ria.ru/20240606/gazprom-media-1951138468.html

Голубева: нужен единый механизм производства контента для продвижения науки

Голубева: нужен единый механизм производства контента для продвижения науки - РИА Новости, 06.06.2024

Голубева: нужен единый механизм производства контента для продвижения науки

Необходимо проработать возможность создания единого механизма поддержки и производства информационного привлекательного контента для продвижения научных... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T19:19

2024-06-06T19:19

2024-06-06T19:19

пмэф-2024

россия

наталия попова

газпром-медиа холдинг

ано "национальные приоритеты"

институт развития интернета

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Необходимо проработать возможность создания единого механизма поддержки и производства информационного привлекательного контента для продвижения научных достижений, считает заместитель генерального директора "Газпром-Медиа" Юлия Голубева. Она приняла участие в сессии "Инноватор как новая ментальность", прошедшей в рамках ПМЭФ-2024. Участники дискуссии обсудили необходимость формирования положительного имиджа молодых ученых и вовлечения молодежи в научную деятельность. "За последние годы в России уже реализовано большое количество инициатив для продвижения и популяризации науки. Есть примеры ярких и успешных проектов, реализованных АНО "Национальные приоритеты", Института развития интернета, а также телеканалов, радиостанций и цифровых площадок "Газпром-Медиа Холдинга". Вместе с тем, для повышения эффективности и достижения синергетического эффекта необходимо проработать возможность создания единого механизма поддержки и производства информационного привлекательного контента в части освещения научных достижений", - привели в холдинге слова Голубевой. В дискуссии также приняли участие генеральный директор АНО "ЦРО "Интеграция" Владимир Авдеенко, сооснователь "НПФ БАСК" Сергей Богданов, генеральный директор "Инсайт Люди" Алина Зиннатуллина, первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко, первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова, руководитель проекта Mendeleev chess Эдуард Сапсай, вице-президент Молодежного сообщества "Вызов" и советник генерального директора "Газпром-Медиа" Борис Ханчалян.

https://ria.ru/20240603/institut-1950085032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, наталия попова, газпром-медиа холдинг, ано "национальные приоритеты", институт развития интернета