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ВЭБ.РФ наращивает объем поддержки проектов газохимии в РФ - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
21:43 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/gazokhimiya-1951170678.html
ВЭБ.РФ наращивает объем поддержки проектов газохимии в РФ
ВЭБ.РФ наращивает объем поддержки проектов газохимии в РФ - РИА Новости, 06.06.2024
ВЭБ.РФ наращивает объем поддержки проектов газохимии в РФ
Проекты газохимии в России обладают высоким потенциалом как с учетом ситуации с производством и реализацией природного газа на внутреннем рынке — существенным... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T21:43
2024-06-06T21:43
пмэф-2024
экономика
россия
китай
технологии
николай цехомский
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Проекты газохимии в России обладают высоким потенциалом как с учетом ситуации с производством и реализацией природного газа на внутреннем рынке — существенным профицитом его производства, так и в условиях внешних ограничений, включая технологические, логистические, рыночные риски, сообщил в рамках ПМЭФ-2024 первый зампред ВЭБ.РФ Николай Цехомский. "Сегодня ВЭБ поддерживает крупнейшие проекты в газохимии. Наша задача как организации развития — участвовать в трансформации этой отрасли. В том числе, в направлении воссоздания отечественных технологий. Как известно, Советский Союз экспортировал, а, скорее, делился технологиями нефте- и газохимии с нашими партнерами на Востоке. В том числе, мощная химическая промышленность Китая базируется на советских разработках. Сейчас у нас хорошая возможность восстановить и развить отечественные технологии, а также поддержать новых российских игроков, которые смогут играть роль EP-F в крупных газохимических проектах", — привели в ВЭБ.РФ слова Цехомского. По его словам, ВЭБ.РФ видит в проектах газохимии не только экономическую привлекательность для инвестора и государства, но и перспективу увеличения социальных эффектов. "Это высококвалифицированные рабочие места, повышение качества жизни в городах присутствия, развитие инфраструктуры, толчок роста среднего и малого предпринимательства для последующих переделов продукции", — пояснил Цехомский.
https://ria.ru/20240314/finansirovanie-1933043738.html
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экономика, россия, китай, технологии, николай цехомский
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Китай, Технологии, Николай Цехомский

ВЭБ.РФ наращивает объем поддержки проектов газохимии в РФ

© Фото: ВЭБ.РФПервый зампред ВЭБ.РФ Николай Цехомский
Первый зампред ВЭБ.РФ Николай Цехомский
© Фото: ВЭБ.РФ
Первый зампред ВЭБ.РФ Николай Цехомский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Проекты газохимии в России обладают высоким потенциалом как с учетом ситуации с производством и реализацией природного газа на внутреннем рынке — существенным профицитом его производства, так и в условиях внешних ограничений, включая технологические, логистические, рыночные риски, сообщил в рамках ПМЭФ-2024 первый зампред ВЭБ.РФ Николай Цехомский.
«
"Сегодня ВЭБ поддерживает крупнейшие проекты в газохимии. Наша задача как организации развития — участвовать в трансформации этой отрасли. В том числе, в направлении воссоздания отечественных технологий. Как известно, Советский Союз экспортировал, а, скорее, делился технологиями нефте- и газохимии с нашими партнерами на Востоке. В том числе, мощная химическая промышленность Китая базируется на советских разработках. Сейчас у нас хорошая возможность восстановить и развить отечественные технологии, а также поддержать новых российских игроков, которые смогут играть роль EP-F в крупных газохимических проектах", — привели в ВЭБ.РФ слова Цехомского.
По его словам, ВЭБ.РФ видит в проектах газохимии не только экономическую привлекательность для инвестора и государства, но и перспективу увеличения социальных эффектов. "Это высококвалифицированные рабочие места, повышение качества жизни в городах присутствия, развитие инфраструктуры, толчок роста среднего и малого предпринимательства для последующих переделов продукции", — пояснил Цехомский.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияКитайТехнологииНиколай Цехомский
 
 
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