https://ria.ru/20240606/gazokhimiya-1951170678.html

ВЭБ.РФ наращивает объем поддержки проектов газохимии в РФ

ВЭБ.РФ наращивает объем поддержки проектов газохимии в РФ - РИА Новости, 06.06.2024

ВЭБ.РФ наращивает объем поддержки проектов газохимии в РФ

Проекты газохимии в России обладают высоким потенциалом как с учетом ситуации с производством и реализацией природного газа на внутреннем рынке — существенным... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T21:43

2024-06-06T21:43

2024-06-06T21:43

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николай цехомский

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Проекты газохимии в России обладают высоким потенциалом как с учетом ситуации с производством и реализацией природного газа на внутреннем рынке — существенным профицитом его производства, так и в условиях внешних ограничений, включая технологические, логистические, рыночные риски, сообщил в рамках ПМЭФ-2024 первый зампред ВЭБ.РФ Николай Цехомский. "Сегодня ВЭБ поддерживает крупнейшие проекты в газохимии. Наша задача как организации развития — участвовать в трансформации этой отрасли. В том числе, в направлении воссоздания отечественных технологий. Как известно, Советский Союз экспортировал, а, скорее, делился технологиями нефте- и газохимии с нашими партнерами на Востоке. В том числе, мощная химическая промышленность Китая базируется на советских разработках. Сейчас у нас хорошая возможность восстановить и развить отечественные технологии, а также поддержать новых российских игроков, которые смогут играть роль EP-F в крупных газохимических проектах", — привели в ВЭБ.РФ слова Цехомского. По его словам, ВЭБ.РФ видит в проектах газохимии не только экономическую привлекательность для инвестора и государства, но и перспективу увеличения социальных эффектов. "Это высококвалифицированные рабочие места, повышение качества жизни в городах присутствия, развитие инфраструктуры, толчок роста среднего и малого предпринимательства для последующих переделов продукции", — пояснил Цехомский.

https://ria.ru/20240314/finansirovanie-1933043738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, китай, технологии, николай цехомский