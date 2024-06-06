https://ria.ru/20240606/gaza-1951059150.html

ХАМАС даст ответ на предложение о перемирии в Газе, сообщили СМИ

ХАМАС даст ответ на предложение о перемирии в Газе, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.06.2024

ХАМАС даст ответ на предложение о перемирии в Газе, сообщили СМИ

Палестинское движение ХАМАС в ближайшие дни даст ответ на предложение о перемирии в секторе Газа, сообщил египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:15

2024-06-06T16:15

2024-06-06T16:15

египет

сша

израиль

джо байден

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раф

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 6 июн - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС в ближайшие дни даст ответ на предложение о перемирии в секторе Газа, сообщил египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник. Согласно источнику, Египет провел в последние часы встречи и контакты с целью возобновления переговоров о прекращении огня в секторе Газа. Источник отметил, что Египет получил позитивные сигналы от ХАМАС о желании достичь прекращения огня. "ХАМАС даст ответ на предложение о перемирии в ближайшие дни", - сказал источник. Ранее телеканал сообщал, что 2 июня в Каире состоялась трехсторонняя встреча с участием Египта, США и Израиля. Источник отметил, что Египет привержен своей позиции о необходимости вывода израильских войск с палестинской стороны КПП "Рафах" для возобновления работы погранперехода и настаивает, чтобы ежедневно в сектор Газа въезжали не менее 350 грузовиков с помощью. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Израиль внес новое предложение о прекращении огня в секторе Газа, оно подразумевает три этапа и было передано на рассмотрение палестинскому движению ХАМАС. Новое предложение о прекращении огня подразумевает три этапа и было передано на рассмотрение палестинскому движению ХАМАС. Первый этап включает полное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных пунктов Газы, освобождение части удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также вызволение из тюрем арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало реконструкции пострадавшего от боевых действий сектора Газа.

https://ria.ru/20240515/peregovory-1946289459.html

https://ria.ru/20240603/gibel-1950281134.html

https://ria.ru/20231222/izrail-1917388850.html

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египет, сша, израиль, джо байден, хамас, раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире