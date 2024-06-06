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ХАМАС даст ответ на предложение о перемирии в Газе, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.06.2024
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16:15 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/gaza-1951059150.html
ХАМАС даст ответ на предложение о перемирии в Газе, сообщили СМИ
ХАМАС даст ответ на предложение о перемирии в Газе, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.06.2024
ХАМАС даст ответ на предложение о перемирии в Газе, сообщили СМИ
Палестинское движение ХАМАС в ближайшие дни даст ответ на предложение о перемирии в секторе Газа, сообщил египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:15
2024-06-06T16:15
египет
сша
израиль
джо байден
хамас
раф
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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КАИР, 6 июн - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС в ближайшие дни даст ответ на предложение о перемирии в секторе Газа, сообщил египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник. Согласно источнику, Египет провел в последние часы встречи и контакты с целью возобновления переговоров о прекращении огня в секторе Газа. Источник отметил, что Египет получил позитивные сигналы от ХАМАС о желании достичь прекращения огня. "ХАМАС даст ответ на предложение о перемирии в ближайшие дни", - сказал источник. Ранее телеканал сообщал, что 2 июня в Каире состоялась трехсторонняя встреча с участием Египта, США и Израиля. Источник отметил, что Египет привержен своей позиции о необходимости вывода израильских войск с палестинской стороны КПП "Рафах" для возобновления работы погранперехода и настаивает, чтобы ежедневно в сектор Газа въезжали не менее 350 грузовиков с помощью. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Израиль внес новое предложение о прекращении огня в секторе Газа, оно подразумевает три этапа и было передано на рассмотрение палестинскому движению ХАМАС. Новое предложение о прекращении огня подразумевает три этапа и было передано на рассмотрение палестинскому движению ХАМАС. Первый этап включает полное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных пунктов Газы, освобождение части удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также вызволение из тюрем арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало реконструкции пострадавшего от боевых действий сектора Газа.
https://ria.ru/20240515/peregovory-1946289459.html
https://ria.ru/20240603/gibel-1950281134.html
https://ria.ru/20231222/izrail-1917388850.html
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египет, сша, израиль, джо байден, хамас, раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Египет, США, Израиль, Джо Байден, ХАМАС, РАФ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
ХАМАС даст ответ на предложение о перемирии в Газе, сообщили СМИ

Al ahera News: ХАМАС даст ответ на предложение о перемирии в ближайшие дни

© AP Photo / Ismael Abu DayyahСектор Газа после израильского удара
Сектор Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Сектор Газа после израильского удара. Архивное фото
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КАИР, 6 июн - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС в ближайшие дни даст ответ на предложение о перемирии в секторе Газа, сообщил египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник.
Согласно источнику, Египет провел в последние часы встречи и контакты с целью возобновления переговоров о прекращении огня в секторе Газа.
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
ХАМАС высказалось об израильских поправках по перемирию в секторе Газа
15 мая, 23:13
Источник отметил, что Египет получил позитивные сигналы от ХАМАС о желании достичь прекращения огня.
"ХАМАС даст ответ на предложение о перемирии в ближайшие дни", - сказал источник.
Ранее телеканал сообщал, что 2 июня в Каире состоялась трехсторонняя встреча с участием Египта, США и Израиля. Источник отметил, что Египет привержен своей позиции о необходимости вывода израильских войск с палестинской стороны КПП "Рафах" для возобновления работы погранперехода и настаивает, чтобы ежедневно в сектор Газа въезжали не менее 350 грузовиков с помощью.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ЦАХАЛ заявил о гибели четырех израильских заложников ХАМАС
3 июня, 20:51
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Израиль внес новое предложение о прекращении огня в секторе Газа, оно подразумевает три этапа и было передано на рассмотрение палестинскому движению ХАМАС.
Новое предложение о прекращении огня подразумевает три этапа и было передано на рассмотрение палестинскому движению ХАМАС. Первый этап включает полное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных пунктов Газы, освобождение части удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также вызволение из тюрем арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало реконструкции пострадавшего от боевых действий сектора Газа.
Последствия обстрелов Сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
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22 декабря 2023, 09:10
 
ЕгипетСШАИзраильДжо БайденХАМАСРАФОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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